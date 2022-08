El colombiano Pala rumbo al Foro El Tejedor: “música y poesía van de la mano”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Este espectáculo es la constatación de que poesía y música surcan terrenos muchos más cercanos de lo que estamos dispuestos a aceptar”, expresó el multipremiado cantautor colombiano Pala sobre su show ‘Estamos vivos’, que tras presentaciones en León y Guadalajara, este miércoles 25 llega a Toluca, el 26 a Querétaro y finalmente el sábado 27 al Foro del Tejedor de esta ciudad.

Con un espectáculo íntimo, fuerte y espiritual, Carlos Palacios (Yarumal, Antioquia, Colombia 1969) mejor conocido como ‘Pala’ se encuentra en México con la particularidad de una gira que muestra un recorrido por su trabajo musical de los últimos cinco años (aunque tiene nueve discos en su carrera), y su poesía que lo ha llevado a obtener cuatro reconocimientos iberoamericanos en los últimos años:

El Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2020 (España), el Internacional de Poesía Antonio Machado 2021 (por el volumen ‘En el abrazo de la sílaba’, en España), el de Poesía Alcaldía de Medellín 2021 (Colombia) y el Internacional de Poesía José Espronceda 2020 (España), este último por recogerlo en noviembre próximo.

Tras comentar que en su regreso a México se siente contento y “como en casa, además de que El Tejedor es uno de mis escenarios favoritos”, explica en videoconferencia con la Agencia Proceso que el título de la gira, viene de un tema con el que ya todos estamos familiarizados:

“Quiero convencerme de que esta pandemia nos dejó, y es ese permanente recuerdo del milagro de lo que significa estar vivo, es celebrar con gozo la vida y que mejor que a partir de lo que puedo ofrecer: música y poesía con un componente audiovisual y de lo que será un brochazo amplio de mi trabajo. Me da gusto porque habrá lecturas de poema en vivo ya que intentó sacar a la poesía de los libros, llevarla a los escenarios”.

--Los meses de pandemia han hecho que se recurra a la lectura, a la poesía que requiere de ciertos elementos para amarla…

--No sé si requiera estudio, pero sí de sensibilidad, de disposición que no todos tenemos siempre, es un mundo completo y distinto, la pandemia nos ha dado el tiempo para reconectarnos o conectarnos con otras cosas, como la poesía, yo llegue a la poesía de la mano de la canción, siendo cantautor me di cuenta que lo que me emocionaba era la letra, lo que me enamoró de la canción era profundizar en la letra, ahí me di cuenta que la poesía y la canción no son terrenos distintos.

“Creemos que la poesía solo pertenece al libro, y sí ocurrió en el siglo XVI como un soplo de la historia de la humanidad, pero antes de eso antes de los libros, la poesía se cantaba pertenecía a la oralidad, así que diría que más que primas-hermanas son como hermanastras (dice mientras sonríe), pertenecen al mismo terreno, me di a la tarea de explorarla, y así estudié filología hispánica, me dediqué a la poesía y después llegaron los premios, que son muy lindos, pero son el resultado de ese interés. “Este espectáculo es la constatación de que poesía y música surcan terrenos muchos más cercanos de lo que estamos dispuestos a aceptar, y me encanta hacer lecturas de poemas en vivo, porque busco sacar a la poesía de los libros y llevarla a los escenarios”.

Y es que Pala --considerado uno de los mejores letristas de su generación--, además de compositor y poeta, es filólogo hispanista y médico, y dirige el espacio virtual ‘La cofradía de la palabra’, con casi dos mil integrantes de 18 países dedicados al cultivo de la escritura de las formas clásicas de versificación en español.

Así Pala expresó sobre el auge de escritoras y poetas en los últimos años:

“Creo que es inocultable, por fortuna, que se ha girado los focos a las creadoras, hay polémicas como las de entrega de Premio Planeta, con la entrega a ‘Carmen Mola’ que en realidad eran tres escritores que escriben con un nombre femenino, pero lo que creo es que cuando existen explosiones creativas siempre habrá fenómenos llamativos o contaminados en la periferia, lo imprescindible es que ese auge de creadores está sucediendo y me parece que todavía falta mucho para equilibrar la balanza.

“Leo y mi poeta favorita entre hombres y mujeres es Karina Oliver Laura, creadora cubana quien me cambió la forma de leer poesía y ver la poesía, pero tengo muchas otras”.

--¿Hacia dónde van tus versos, más allá de los reconocimientos?

--No me lo he planteado así, trato de no perder la perspectiva del privilegio de lo que significa vivir de la poesía en este momento, me considero un tipo afortunado porque no soy un cantautor que ocupe los grandes escenarios o titulares, ni soy un poeta que este candidateado para premios de la literatura mundial, pero lo cierto es que vivo de la poesía y la canción, y es un privilegio que trato de no perder de vista, mi meta es simplemente no dejar de hacerlo. Soy un tipo disciplinado, dedico muchas horas del día a escribir, también a desechar, así que me veo en el futuro haciendo lo mismo que hago ahora, escribiendo y tratando de estar a la altura de nuestra lengua que es tan hermosa, rica y variada.

El poeta que relató amar venir a México –entre otras cosas—por sus librerías, como las del Fondo de Cultura Económica, pues a su decir, “México es el centro de la cultura hispanoamericana de este lado del Atlántico, y se encuentran autores que en otros lados es complicado”, expresó sobre una discusión latinoamericana y es que “en Colombia se habla el mejor español”. Dice:

“Como filólogo, amante de la lengua y colombiano trato siempre de poner en perspectiva en mi país una afirmación que me parece muy dañina, “que los colombianos hablamos el mejor español del mundo’ lo cual me da ‘coraje, como dicen ustedes’, y me preguntó ¿qué es el mejor español? El que se habla más parecido a España?, Pero ¿qué es España? Si España son ‘muchas Españas’, y no se habla igual en Andalucía que en Galicia, el español de Colombia es muy tradicional, conservador, parecido al que se habla en la meseta central de España, no hay razón para reclamar ningún liderazgo en nada.

“Si fuéramos democráticos y serios el español que se debería hablar en todo el mundo es el que se habla en México, porque la mayor parte de hispanohablantes son mexicanos, hablando en términos de número; pero sobre todo siempre que regreso a este país --que quiero y en el que tengo tantos amigos--, no dejo de sorprenderme con la vitalidad de la lengua, es mestiza, prehispánica, con la vitalidad de los jóvenes que hablan chilango en los barrios, que si tuviera que definir el centro de la lengua hispana, el más vital, vivo, es el mexicano el que nos sigue iluminando después de tantos años.

Y dado el debate y discusiones sobre el lenguaje inclusivo en Latinoamérica, el filólogo relata:

“Antes que nada soy incapaz de responder más allá de mi posición como filólogo hispanista, pero lo resumo así: cuando la gente pregunta si el lenguaje es patriarcal, machista, la respuesta es por supuesto que sí; si me preguntan que con la modificación de la estructura morfológica de la lengua, que es lo que sucede cuando cambiamos una ‘o, a’ por una ‘e’, si con eso logramos algo: la respuesta no”.

“Y en muchos casos es contraproducente por generar una caricatura de algo esencial, esto es muy largo de explicar porque aborda los niveles de la estructura de la lengua modificables con la voluntad, y el nivel morfológico que es donde se esta intentando influir con el lenguaje inclusive no lo es, cuando un niño dice ‘el perro está morido’, ese error se le conoce como la marca de aprendizaje del lenguaje, lo que dice que ya aprendió por interiorizar de manera automática el participio ‘ido-ado’.

“Ese nivel morfológico que se intenta modificar con el ‘e’ es prácticamente imposible de modificar, el lenguaje sobre todo es económico, y tenderá a lo más fácil. Creo muy poco en la utilidad del lenguaje inclusivo, por supuesto que estoy de acuerdo en la intención de la lucha pero como filólogo no dejo de verlo como un gasto profundo de energía en algo que creo, a la larga no va a funcionar, pero ni tu ni yo lo sabemos, y solo el tiempo lo dirá”.

La presentación de Toluca es este miércoles en el Foro Lando a las 20 horas; el viernes 26 en la ciudad de Querétaro en el Centro Cultural El Árbol a las 20:30 horas; y el sábado 27 en el Foro del Tejedor a las 20:30 horas.