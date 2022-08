Ver, oír, aplaudir, silbar...

Mafalda llega al Museo de las Constituciones

La siempre amada y reflexiva Mafalda llegó al Museo de las Constituciones (MuCo) de la UNAM, donde ella, como de costumbre, pone en cuestionamiento el rol “histórico” de la mujer que le ha asignado las tareas domésticas: barrer, fregar y lavar todos los días de todas las semanas en todos los meses de todos los años, durante todos los siglos... Así, la exposición “Mafalda: Miradas a ‘lo femenino’” reúne varias viñetas de Quino, el famoso monero argentino creador del personaje. La muestra está abierta de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas, en el MuCo, ubicado en Calle Del Carmen 31, Centro Histórico (Metro Zócalo). Además, los sábados del 3 de septiembre al 12 de noviembre se ofrecerán talleres de dibujo y de análisis de género, de 11:00 a 13:00 horas. La entrada al museo y a las actividades es gratuita.

Circulo Teatral: obra de Alberto Estrella y “Esperando a Godot”

Una doctora en psicoanálisis realiza una sesión abierta de terapia y es visitada por diversos personajes, que de hecho son proyecciones de su múltiple personalidad. “El consultorio de la Dra. Spellman” es una obra escrita por el actor y bailarín Alberto Estrella especialmente para la actriz Teresa Salma, quien celebra más de 70 años sobre los escenarios. Bajo la dirección de Andrés Tena, el montaje se presenta los domingos a las 18 horas, en el Círculo Teatral (Avenida Veracruz 107, colonia Condesa). Boletos en línea: www.boletopolis.com, elcirculoteatralcdmx@gmail.com y reservaciones al 55 55 53 13 83.

“Esperando a Godot”

Magnífica oportunidad para ver una obra clásica del teatro del absurdo: “Esperando a Godot” es la pieza más conocida del dramaturgo irlandés Samuel Beckett, misma que lo convirtió en una celebridad y le proporcionó una pequeña fortuna. La obra en dos actos fue redactada en francés hacia 1949, tras la segunda Guerra Mundial, cuando Beckett rondaba los 50 años, después de pasar la primera parte del siglo XX intentando convertirse en un escritor profesional, de tal manera que sabía lo que significaba el arte de la espera… En esta versión mexicana dirigida por José Luis Cruz, vemos en escena a los cinco protagonistas personificados por Carlos Mendoza, Gerardo Martínez “Pichi”, Evaristo Valverde, Sergio Acosta y Alicia Jiménez (como el ángel). Se presenta en el Círculo Teatral de avenida Veracruz 107, los sábados a las 19 horas. Entrada: 300 pesos.

Diemecke y la Orquesta Escuela Carlos Chávez en Cenartes

El reconocido maestro Enrique Diemecke, actual director general artístico y de producción del Teatro Colón en Buenos Aires, Argentina, viene a nuestro país para dirigir a la Orquesta Escuela Carlos Chávez, con un programa considerado como de gran exigencia interpretativa; incluye varias las oberturas: “Egmont” de Beethoven, “Festival académico” de Brahms, “Carnaval” de Dvorák, “Peer Gynt” de Grieg, “Las Hébridas” de Mendelssohn, “Finlandia” de Sibelius, “El holandés errante” de Wagner y el vals de “El lago de los cisnes” de Tchaikovsky. El concierto es este sábado 27 a las 13:30 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Calzada de Tlalpan y Río Churubusco, colonia Country Club (Metro General Anaya). La entrada es libre.

“Irredentas & Insurrectas”, fotos de Panameño

El fotógrafo y videoasta independiente Jorge Sánchez Panameño, quien aglutinó durante la pandemia al colectivo Arte en Resistencia para obsequiar despensas a artistas en necesidad, expone la impactante muestra de imágenes “Irredentas & Insurrectas”, con 20 fotos a color y blanco y negro tomadas a los grupos feministas durante las marchas de protesta en la Ciudad de México opuestas al patriarcado. La exposición es en la casona de Galería Espacio Terapia Acción, un foro cultural a cargo del maestro Gerardo Sánchez y con curaduría de Miguel Ángel Corona. El artista visual conocido simplemente como Panameño estudió en la Escuela Activa de Fotografía y, desde la última década del siglo pasado ha participado como promotor y artivista (sic) en pro de la Defensa del Pueblo Originario de Xoco, así como de los artistas callejeros y personas indigentes del Centro Histórico de la Ciudad de México. “La lucha de las mujeres es legítima –dice–; primero ellas protestaron pacíficamente contra los feminicidios y el gobierno no les hizo caso, así que decidieron tomar parte de la ciudad con pasamontañas, botas de trabajo rudo y martillos; yo siendo hombre estuve cerca de ellas, logré retratar con mi lente aspectos de esa movilización urbana aunque a veces, la verdad, me fue difícil, porque las alas más radicales entre la multitud varias veces me empujaron la cámara, me aventaron y amenazaron. Esta exposición la dedico a mi madre, Marta, fue educadora y pedagoga, la primera feminista que conocí, falleció de covid, una mujer bastante ejemplar y adelantada en sus ideas progresistas”. La galería se ubica en calle de Tajín 196, entre Cumbres de Maltrata y Xola, colonia Narvarte. Entrada libre. Visitas de 11 de la mañana a 17 horas, informas en los números 771 154 88 67 y 55 75 36 76 45.

Venta de garaje de los libros de Siglo XXI en Copilco

Con descuentos de hasta el 80% en títulos seleccionados, Siglo XXI Editores llevará a cabo su Gran Venta de Bodega, en el Foro del Centro Cultural Arnaldo Orfila, que se encuentra en Cerro del Agua 248, colonia Romero de Terreros (Metro Copilco). La venta estará abierta este sábado 27 a partir de las 10:00 y hasta el mediodía, con más de mil títulos y más de 40 mil ejemplares de su catálogo, que abarca temas de ciencias sociales, educación, filosofía y pensamiento, historia, en sus variantes de historia de Europa, de la filosofía, de la sexualidad, de las religiones, de la tecnología, de la economía, entre otros.

Para los niños, obra de Juan Villoro en el Helénico

La historia para chiquitines “El hámster del presidente” se inspira en un relato del escritor Juan Villoro y acontece en un diminuto país, donde las personas aman los dulces; su presidente usa un abrigo muy largo con 117 bolsillos, dentro de los cuales guarda cosas extremadamente importantes. Justo en el bolsillo cerca de su corazón habita un tal Genaro Tercero, ratoncito hámster que en ocasiones se mostrará hosco y gruñón, pero otras tantas resulta simplemente adorable. Genaro es el secretario particular del presidente de largo abrigo y, fiel a su papel de consejero, ayudará al mandatario para relajarse y tomar buenas decisiones. Sin embargo, una vez que Genaro huye, el presidente entrará en una profunda crisis y sólo Ruy, el aplicado niño de esta obra, podrá ayudarlo en compañía de su hermanita Romina, para salvar los dulces del país. Obra llena de baile, música, hámsteres e imaginación para fomentar la empatía y levantar la voz, con el fin de cambiar aquellas cosas que no están bien en el mundo. Sábados y domingos a las 13 horas en el Centro Cultural Helénico, Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, tel. 55 41 55 09 00. Entrada general 185 pesos.

Muestra Ximena Pérez Grobet sus libros de artista

Se exhibe en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana la muestra de libros de artista de Ximena Pérez Grobet, titulada “Adsum”. Se trata de 20 piezas desplegadas de manera óptima, realizadas desde que en 1994 fundó su sello editorial Nowherman. Afincada en Barcelona, España, la artista gráfica cuenta con varios reconocimientos, becas y exposiciones, nacionales e internacionales, ha trabajado también en varias editoriales y producción de libros como Ediciones del Equilibrista en México y Libros Turner en Madrid y Gustavo Gili, en Barcelona. Algunos de sus proyectos han sido desplegados a través de fotografías como “El laberinto de la soledad”, de Octavio Paz, donde se recrea visualmente el laberinto al cortar en tiras las páginas del libro y enrollarlas en forma de espiral contenido en una caja. Otra pieza, “Fragmenta”, consiste en una serie de tiras de papel del mismo tamaño entrelazadas entre sí para formar un módulo que se repite ocho veces. Asimismo, un video donde vemos el proceso creativo de la artista para la pieza “Reading Finnegans Wake de James Joyce”, así como una entrevista donde explica su pasión, interés y retos ante los proyectos que realiza. La Galería526 del Seminario de Cultura Mexicana se encuentra Masaryk, colonia Polanco.

Homenaje a Silvia Pinal en el Canal 22

En el marco del homenaje que organiza la Secretaría de Cultura en el Palacio de Bellas Artes, a efectuarse el lunes 29 de agosto, a las 19 horas, que se transmitirá en vivo por esta televisora cultural, también se adelanta la película “Una cita de amor” (1958), dirigida por Emilio “El Indio” Fernández y protagonizada por Pinal y Carlos López Moctezuma, donde cuenta la historia de Soledad, profundamente enamorada de Román, el propietario de un pequeño rancho cercano a Bellavista, la hacienda de su padre. Sin embargo, las familias de ambos tienen una gran rivalidad, por lo que mantienen su relación en secreto, hasta que ella se entera que desean casarla con Ernesto, un hombre adinerado de la región. Este largometraje se pasará el domingo 28, a las 14:30 horas.

“Pulmones”, un análisis de la crisis climática de la Tierra

En el contexto de un planeta en crisis climática –el nuestro–, una pareja joven se plantea el cuestionamiento de una generación: ¿vale la pena traer una nueva vida a un mundo jodido? Y, si no lo hacemos, ¿somos suficiente el uno para el otro? En los diálogos de esta historia de amor moderno acompañamos a M y H desde los conflictos ideológicos de su joven adultez hasta que la vida les pasa por encima y pone a prueba las bases de su relación. El autor de la obra es Duncan Macmillan y la dirige Alonso Íñiguez. Actúan Regina Blandón, Adriana Montes de Oca y Xavier García. Foro Lucerna, Teatro Milán, Lucerna 64, esquina Milán, colonia Juárez. Sábado a las 19 horas y domingo 17:45 horas.

“La Tremenda Corte, el homenaje”

Carlos Hernández, Omar Isfel, Jurgan Jacobo, Mauricio Jalife, Roberto Tello y Arena Valle interpretan protagonizan “La Tremenda Corte”, escrita por Cástor Vispo, bajo la dirección Jurgan Jacobo. “La Tremenda Corte” nació como un programa de radio que contaba con un formato muy sencillo, en donde todo giraba en torno a un juzgado y planteaba situaciones en que José Candelario Trespatines había hecho víctima a Rudecindo o a Nananina de alguno de sus robos, engaños o pillerías, y estos a su vez lo llevan acusado ante el señor Juez de la corte correccional. Los temas cotidianos trataban sobre malentendidos que el propio Trespatines provocaba haciendo juegos de palabras, tergiversando siempre para su provecho el doble significado que algunas frases pudieran tener. Al final del juicio, el veredicto del señor Juez casi siempre obligaba al sinvergüenza de Trespatines a purgar una condena de días o pagar una indemnización monetaria. “La Tremenda Corte” representa al típico y tradicional humor cubano, en una etapa en que florecía un humor mucho más intelectual. Teatro Enrique Lizalde, Eleuterio Méndez 11, colonia Churubusco Coyoacán. Sábado 18 horas. Para toda la familia.

“Niña sola”, documental en torno al feminicidio

Es un documental de Javier Avilia que denuncia el asesinato de Cintia, de 19 años, en su propia casa, quizá por su padrastro. Su madre y su hermana mayor comienzan a explorar sus propias vidas, marcadas por relaciones de pareja abusivas. Ambas tratan de encontrar una explicación al crimen y un nuevo sentido a sus vidas. Se puede ver en la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía, FilminLatino (filminlatino.mx) a la hora que se quiera por sólo 29 pesos.

Filme “Huachicolero”, sobre el robo de la gasolina

Este largometraje mexicano del 2019, de Edgar Nito Guión, por fin se estrena, con los actores Eduardo Banda (Lalo), Regina Reynoso (Ana), Fernando Becerril (don Gil), Pascacio López (Mariano), Pedro Joaquín (Rulo), Leonardo Alonso (detective) y Myriam Bravo. En él, “Lalo” es un adolescente de 14 años que se involucra ingenuamente en la mafia del robo de gasolina. Su objetivo es ganar el dinero suficiente que le permita comprarle un regalo a Ana y así ganarse su corazón. A medida que “Lalo” se adentra más en el trabajo de los huachicoleros, un inquietante aire de violencia empieza a invadir el mundo que le rodea, mientras las autoridades emprenden la búsqueda de los responsables. En este su primer largometraje, el director elabora una historia intensa y absorbente enmarcada por una de las mayores problemáticas delictivas en México. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 9, sábado 27 y domingo 28 de agosto, a las 14:45 y 21 horas.

Ciclo Monstruos y criaturas de Tim Burton

La Filmoteca de la UNAM organizó este ciclo en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. “Batman” (1986) y “Batman regresa” (1992) se proyectan el sábado 27 a las 16:30 horas y 18:45 horas en ese orden. Y para el domingo 28, se exhibe “El joven manos de tijera” (1990), a las 16:30 horas.