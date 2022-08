La titánica labor detrás del espectáculo de danza “Despertares”…

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- “Es el espectáculo de ballet más grande del mundo”, asevera enfática Emilia Hernández, la productora ejecutiva de Soul Arts Production detrás de Despertares, que tras una primera parte de clases magistrales en Monterrey, Nuevo León, y una firma de autógrafos en esta ciudad hace dos días, cierra esta noche con ‘broche de oro’ en una gala en el Auditorio Nacional.

Calidad, perfección y un alto nivel de compromiso son parte de las claves para pensar y llevar a cabo Despertares, que liderado por Isaac Hernández, Premio Benois de la Danza 2018 (el más prestigioso en su rubro), han colocado a México en la escena mundial de espectáculos.

En video-entrevista con Proceso, Emilia Hernández, con café en mano y larga cabellera de rulos suelta un suspiro antes de responder el esfuerzo que implica Despertares 2022, y refiere:

Es titánico, es una gran producción, es el espectáculo de ballet más grande del mundo y usualmente el tiempo record es de seis meses, esta edición ha sido más difícil por distintos temas, coordinar el tema de aeropuertos, logística internacional, los procesos ahora (después de la pandemia) son distintos, es como armar un gran rompecabezas.

“Conceptualmente hablando Despertares comienza un año antes, el primer paso es que Isaac como director artístico del proyecto haga un ‘draft’ de lo que considera presentar, después los primeros meses son planeación de agendas de artistas, considerando sus temporadas, muchos de ellos pertenecen a una misma compañía pero hacen apariciones como invitados alrededor del mundo y casi siempre todo es en fin de semana, requerimos que estén con nosotros al menos cuatro días previos a la gala por los actividades previas que requiere el espectáculo y que lo distingue de cualquier otro concepto (cena de bienvenida, opening night, ensayo general y el show), y así poco a poco hacemos la selección hasta tener un ‘dream team’ (equipo soñado)”.

Detrás del escenario

Emilia explicó con emoción las posibilidades de trabajo que brindan todo lo relativo en torno a Despertares abarcando 65 profesiones relativas al arte, la cultura, la producción, diseño, etc.

Detalló que todo lo que el público disfruta en el escenario cuenta con los permisos requeridos, algo poco visto pero que permite a la industria ser sustentable, desde derechos de repertorio, coreográficos, música, en algunos casos incluso de iluminación, cada elemento para disfrutarse justo como se concibió.

Otro paso es la selección del equipo de producción técnico, pues dice “no se puede improvisar con un equipo que no conoce el repertorio, de danza o de musicales, pues al final termina siendo el alma del espectáculo”. Un staff de trabajo comprometido que se trata de la mejor manera posible y sin distinción; una atenta la labor de coordinación en la alimentación y requerimiento de trabajo de los artistas, pues al final del día Despertares busca un alto estándar de calidad mediante el trabajo, que a su decir es lo que las industrias creativas, el arte, la cultura y México requiere:

“Muchos de los artistas quedan fascinados, tenemos anécdotas de algunos que incluso se nos acercan a decirnos que les gustaría formar parte, pues el cast es diferente cada año. Me da gusto decir que los ojos del mundo voltean a México a través de este espectáculo, y no solo los artistas, las compañías, promotores, directores artísticos que a veces me encuentro en alguna presentación de Isaac alrededor del mundo me preguntan por Despertares y me dicen ‘es que eso no sucede en ninguna parte del mundo”.

Industrias Creativas

Si bien Isaac Hernández ha sido enfático con los medios de comunicación nacional sobre su interés en la promoción de la danza --según dijo a Proceso TV en 2018 daría sus mejores años para esa labor--, también lo es el impulso de las industrias creativas, este último punto una constante en las últimas ediciones mediante Despertares Impulsa, a través del cual se brindan talleres, conferencias y clases magistrales.

Y si bien en abril pasado cuando se anunció el regreso de Despertares 2022, Isaac refirió que este año no habría Impulsa debido a las condiciones derivadas de la pandemia, sorprendió que en tiempo récord se lograra, finalmente, desarrollar la tercera edición de esta (por vez primera) en Monterrey, Nuevo León, ciudad a la que también llegaron representantes de la Royal Ballet School (la más emblemática del ballet ingles) para brindar a más de 70 niños la oportunidad de audicionar.

Emilia es contundente sobre el tema, en especial tras recordar algunas buenas experiencias derivadas de Despertares Impulsa:

"Recuerdo que en 2019 presentamos un taller de vestuario impartido por vestuaristas del English National Ballet (ENB) a dar clases, que es increíble que no exista esa técnica que tiene que hace todo más cómodo y estético; recuerdo haberle dicho a mi hermano ‘ese taller nos costó la vida’, rentamos 100 máquinas de coser, tener a ingenieros de máquinas, moví cielo, mar y tierra para conseguirlas en una maquila de ropa en Zapotlanejo (Jalisco), rentamos plantas de luz para sostener el voltaje, quienes llegaron a tomar el curso, llegaron sin nada y les entregamos todo el equipo para trabajar.

“Fue tan exitoso que el English National Ballet lo replicó en Londres, y tengo una anécdota ahora de Monterrey, una señora estuvo preguntando por mí, insistió, salí a verla y estaba inmensamente feliz, me dijo ‘ese taller de diseño de vestuario cambió mi vida, ahora me dijo que hace vestuarios en el país, entrego a distancia’, hace vestuarios para compañías profesionales de ballet, me dijo ‘en siete días aprendí lo que en años nunca había aprendido’, me dio su tarjeta, su sitio de internet, y así como esos tenemos tres testimonios más en Guadalajara, dos en Guanajuato y uno en Nayarit, de señoras que hacían costura y confección decidieron tomarlo.

“Además, esa señora de Monterrey no alcanzó lugar originalmente, pero viajó y se registró como oyente, y le iba tan bien, que gestionamos que trajeran otro equipo de máquinas”.

Y termino revelando el secreto de trabajo que aplica para Despertares y la finalidad del mismo:

“A los que trabajan en Impulsa les comento que hay que ser en ocasiones flexibles y 'tener ojo' para saber cuando romper la regla si hay cupo limitado. Pero siempre considero que cuando tocas puertas, buscas y se nota el interés de trabajo, hay resultados, es ese el tipo de personas que marcan diferencia, porque la finalidad de este proyecto llamado Despertares es transformar y cambiar el entorno a partir del arte y las industrias creativas”.

Quizá ahora que Isaac se encuentra en el continente americano, al darse a conocer que deja el EBN para regresar al San Francisco Ballet (EU) , en donde se encontrará con Esteban --el menor de la dinastía Hernández y también primer bailarín de esa compañía--, el trío Hernández encuentre mayores oportunidades para que Despertares se extienda en mayor número de fechas y a otros Estados de nuestro país.