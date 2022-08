Con ovación incesante en gala de estrellas dancísticas, culminó Despertares 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con casi 10 mil almas presentes en el Auditorio Nacional, el espectáculo Despertares cautivó con una gala de lucimiento por parte de figuras internacionales en donde la empatía entre los artistas y el público fue la constante.

Ya había advertido Emilia Hernández, productora ejecutiva de Soul Arts Productions detrás de Despertares, a Proceso sobre el cuidado, la perfección y el estándar de calidad que buscan reflejar en una noche cuya labor previa es de todo un año.

Despertares culminó el cierre de su edición 2022 la noche del sábado 6, tras dos partes previas: Despertares Impulsa (una serie de conferencias, talleres y clases magistrales) que en esta ocasión se realizó en Monterrey, Nuevo León; una segunda fase con “firma de estrellas” el 4 de agosto en la explanada del Auditorio Nacional; y la gala que incluyó 13 números que fueron del ballet clásico, al contemporáneo, break dance, funk, hip-hop, ritmos urbanos, tap, entre otros.

Hubo de todo y para todos los gustos. Tras iniciar puntualmente a las 20:30 horas, Isaac Hernández, el bailarín Premio Benois de la Danza (2018) y principal del San Francisco Ballet, e impulsor de Despertares salió brevemente para dirigir unas palabras al público y agradecer hacer posible la gala.

Abrió la agrupación Guetto Fun Collective solo para dar muestra de las sorpresas de la noche, continuó un pas de deux del “Don Quijote” de Rudolf Nuyerev ejecutado por Hernández en compañía de Mayara Magri (Royal Bellet). Después el español Chey Jurado encendió con su destreza con The Wieght of Gold; un pas de deux de Tchaikovsky de George Balanchine abrió el escenario para Misa Kuranaga y Esteban Hernández, ambos del San Francisco Ballet.

Tras lo anterior llegó “Awáa” a cargo de Siphesihle November, William Briscoe y Jonathan Alsberry cuyos movimientos de usión entre danza urbana y ritmos africanos hipnotizaron al público. La pieza “Blake Works” de William Forsythe, con Chrystyn Fenroy (Boston Ballet) e Isaac Hernández hicieron lo propio en un contemporáneo.

Después de un breve intermedio llegaron los gemelos Martín y Facundo Lombard para dar muestra de “Libertango” en tap con música de Astor Piazzolla. El siguiente número regresó al ballet clásico con “Diana y Acteón” que se llevó sendos aplausos, al igual que “El Corsario” de Marius Petipa con ovaciones a las ejecuciones de Brooklyn Mack y Misa Kuranaga.

Siguió “Hurry up, we are dreaming!” con Dores André y Esteban Hernández, para después llegar a “Veinte años” con Chey Jurado en coreografía, Geo Meneses en la interpretación musical y Los Macorinos Juan Carlos y Fabio Allende, y Saukey Lee.

Culminando con la pieza “Our way” (del tema ‘My Way’ de Frank Sinatra) por parte de los hermanos Isaac y Esteban Hernández, tal y como lo han hecho en ediciones previas. Más un encore final con el remix ‘Impossible’ de Lion Babe de fondo que a todos los artistas presumir de sus mejores pasos, y con ello poner la ‘cereza del pastel’ de la noche.