Llega a México RuPaul's Drag Race. Hasta esta fecha se pueden inscribir al casting

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Es oficial, RuPaul’s Drag Race llegará a México. La productora del exitoso reality show, World of Wonder, anunció el inicio del casting para reclutar a las drag queens, kings y todas las ramas que hay, para su primera emisión en México y tendrán que hacer su audición antes del 26 de agosto.

A través de su cuenta de Instagram y en Twitter, la productora anunció la convocatoria para las nuevas emisiones del programa que Mamá Ru, RuPaul Andre Charles, le ha dado fama internacional y es considerado uno de los íconos LGTB+ más importantes en el mundo. Además de México, tendrá su emisión en Alemania y Brasil.

“Llamando a todas las reinas- World of Wonder está buscando a las mejores drag queens de México! Los productores de RuPaul’s Drag Race quieren saber de ti: ¡aplica en worldofwonder.com/casting y envía tu solicitud antes del 26 de agosto!”, señaló la página de Instagram de World of Wonder.

Esta es la segunda franquicia en español del popular programa que promueve el trabajo de miles de artistas del transformismo a nivel mundial, teniendo su sede en Estados Unidos y derechos ya adquiridos en España, Reino Unido, Tailandia, Holanda y Canadá, entre varios otros.

En 2021 se lanzó Drag Race España, la cual ya suma dos temporadas e incluso contó con una jueza mexicana: la cantante Gloria Trevi.

Drag Race tiene ya 24 Emmys, los premios a la televisión en Estados Unidos, incluidos Mejor Reality y Mejor Conductor para RuPaul, el creador del programa, y suma ya 14 temporadas desde su emisión original.

El éxito del programa ha sido tal que ha originado diferentes franquicias en Reino Unido, Holanda, Francia, Italia, Oceanía y otros formatos del concurso, como All Stars. En total suma 35 emisiones.

En el programa, las drag queens tienen que enfrentar retos relacionados con el maquillaje, crear su propio vestuario, bailar, actuar, hacer comedia y otras cosas para demostrar que tienen carisma, valores y talento suficientes para ser coronadas como la nueva superestrella drag de Estados Unidos.

La presencia latina siempre ha sido importante entre las concursantes del reality, y una de sus concursantes es Valentina, de origen mexicano.

Valentina, junto con Denali o Lolita Banana son algunos nombres que trascendieron en redes sociales como quienes podrían conducir el proyecto, incluyendo a la misma RuPaul.

En Estados Unidos el impacto del programa ha sido tal que han aparecido políticos en el programa y se han tocado tópicos como la brutalidad policiaca contra la población negra, los crímenes homofóbicos, los tiroteos masivos o la inclusión de las personas trans.

Cómo jueces han sido invitados Nancy Pelosi, Lady Gaga, Cameron Díaz, Naomi Campbell, la banda Blondie y una larga lista de artistas.

La popularidad del programa en México ha sido tanta, que productoras nacionales han creado sus propias versiones para impulsar el talento de las drag queens mexicanas: un concurso en vivo que se llamó La Carrera Draga, que se celebró en el Teatro Garibaldi, y La Más Draga, un programa que se transmite por YouTube y que ya suma cuatro temporadas.

Con el anuncio también ha llegado un gran debate en redes sociales, pues mientras algunos argumentan que con su llegada las posibilidades de visibilidad a las Drag Queens aumentan, muchos han menospreciado el formato de México que ha catapultado el talento nacional a nivel internacional sin la necesidad de tener el respaldo de una gran productora o televisora: La Más Draga.

“Que triste ver a tanto LGBT+ demeritando La Más Draga por la llegada de Drag Race a México ¿Por qué no celebrar el arte mexicano con más visibilidad y listo? Esa gente que prefiere siempre consumir solo lo extranjero es la misma que se queja porque somos un país tercermundista”, publicó una usuaria.

“Con esto queda enterrado un proyecto que tuvo como jueza invitada a Yuri y a Bárbara de Regil, entonces la verdad yo sí celebro eso”, comentó otra.

“Igual habrá que ver si la gente detrás de Drag Race México no hace gatas iguales o peores a las de La Más Draga, entonces la verdad yo no me adelantaré a aplaudir tanto”, expresó una más.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días se anuncie de manera oficial la famosa “quinta ola” de La Más Draga, que ya tiene a tres grandes confirmadas: Deseos Fab, Liza Zan Zuzzi y Fifí Estah. Incluso el plan de tener un “Todas las más”, fue anunciado a principios de 2022.