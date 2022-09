Carlos Bonavides se desvanece en un programa de televisión en vivo; esto fue lo que pasó

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Luego de que se diera a conocer que el actor Carlos Bonavides, de 81 años, habría sufrido un infarto en pleno programa de televisión en vivo, tras recibir toques por no responder preguntas de manera correcta, se dio a conocer que todo se trató de una broma de mal gusto.

La revista TV Notas recordó que en el programa SNSerio, de la cadena Multimedios, del 1 de septiembre, Bonavides estaba recibiendo toques eléctricos, cuando de pronto se llevó la mano al pecho y cayó al piso, provocando pánico entre la producción que pidió que un paramédico lo asistiera, mientras mandaron a un corte comercial de emergencia.

La primera ocasión que recibió toques, Bonavides fingió que le había dolido el corazón, por lo que le preguntaron si se sentía bien y respondió que sí.

Después, se volvió a equivocar al responder en el juego y recibió otros toques eléctricos, pero en esta ocasión se tocó el pecho y se tiró al piso.

La reacción de los conductores y otros participantes fue de susto y miedo. Incluso recorrieron el panel para que no se pudiera ver el cuerpo del actor tirado en el suelo, pues no reaccionaba.

Después de que llegó el paramédico, Bonavides comenzó a hablar y se levantó, aunque se tropezó.

Pese a todo, con una sonrisa en el rostro dijo que estaba bien, mientras los conductores seguían espantados.

Bonavides aclaró lo ocurrido y aceptó que todo había sido parte de una broma, a modo de demostrar lo buen actor que es.

“Sabes qué fue la caída, que, si me aventé para atrás, eso no dolía, lo que me dolió fue la rodilla cuando me atoré con el micrófono, pero no pasa nada.

“Lo que sí pasa es que yo les recomiendo a todos los actores que se despersonalicen, o sea tú tienes que quitarte tu personalidad para hacer un personaje, yo ahorita hice un personaje que con la electricidad le da un ataque al corazón y se desmaya”, señaló.

Los conductores le reclamaron sutilmente por la broma y el programa continuó, y hablaron de la trayectoria del actor también conocido como ‘Huicho Domínguez’.

“Pero el pan no es que no de un ataque al corazón a los demás. A ti no te estaba dando, pero a Amaranta y al Muletas (el floor manager), sí se estaban infartando, se estaban muriendo. Sí fue un susto”, comentaron los conductores.

¿SUFRIÓ UN INFARTO? uD83DuDE91 uD83DuDE31



uD83DuDCF9 VIDEO | Carlos Bonavides le juega pesada broma a conductores tras fingir un infarto en pleno programa en vivo, luego de recibir toques eléctricos. https://t.co/lx361PQLde — @TVNotasmx (@TVNotasmx) September 2, 2022

En una entrevista en Imagen, el conductor Gustavo Adolfo Infante le dijo al actor que le pareció “de pésimo gusto” la broma. Benavides estuvo de acuerdo, dijo sentirse apenado y ofreció disculpas.