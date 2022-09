Elsie Flores es Cristina Ríos en la serie sobre el caso Cassez-Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz mexicana Elsie Flores recrea a Cristina Ríos, quien junto con su hijo Christian supuestamente estuvieron secuestrados más de 50 días, en 2005, por la francesa Florence Cassez --ahora libre en su país -- y su entonces pareja sentimental Israel Vallarta, quien sigue en la cárcel sin sentencia.

Incluso, Ríos y su vástago comentaron que todo el tiempo los tuvieron encapuchados y no habían visto los rostros de sus captores, pero hacia el 2008 ella publicó una carta en la que informaba que identificaba a la francesa, por su acento, como una de sus secuestradores.

Elsie Flores (Monterrey, Nuevo León, 1987) fue dirigida por el cineasta Gerardo Narango (“Miss Bala”) para recrear algunas escenas de la docuserie “El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, la cual examina el caso de los presuntos secuestradores y protagonistas de uno de los arrestos más notables y escandalosos en la historia de México. La actriz comenta en entrevista:

Desde que me llamaron para realizar el ‘casting’ se me vinieron todas las imágenes a la memoria. Como que volví a ese lugar que vi en televisión, de esa mañana del 9 de diciembre del 2005, entonces yo tendría 17 años, que me causó un impacto tremendo. Sabía que ser parte de esto no sería algo sencillo, porque es bastante complejo, además de que es una parte de nuestra tremenda realidad”.

El proyecto, que consta de cinco capítulos, está basado en el libro “Una novela criminal” de Jorge Volpi. Se puede sintonizar en Netflix desde el 25 de agosto, y hasta ahora es de los más vistos. A lo largo de cinco capítulos se ofrecen testimonios con Cassez, el expresidente de México Felipe Calderón, el expresidente francés Nicolás Sarkozy, el propio escritor y familiares de Israel Vallarta, entre otros.

Los episodios se titulan así:

“El secuestro”, donde Cassez describe cómo conoció a Israel Vallarta y su detención televisada en 2005, cuando México atravesaba una crisis de seguridad y secuestros.

“El montaje”, en el cual el procurador Genaro García Luna es cuestionado en televisión en vivo sobre el montaje del arresto y un notable empresario pasa a formar parte de la investigación.

“El espejo de Valeria”, cuando los secuestros quedan en duda luego de que los testimonios de las víctimas muestran inconsistencias, y los padres de Florence describen la batalla legal que atravesaron.

“El año de México en Francia” ofrece entrevistas exclusivas con los expresidentes Sarkozy y Calderón, quienes detallan la tormenta política que el caso provocó entre ambos países.

Y “El efecto corruptor”, que trata cómo en 2013 es presentado un recurso ante la Suprema Corte que dio lugar a la liberación de Florence. Así como en 2021 un decreto presidencial motivó una revisión del caso de Israel.

Elsie Flores habla de cómo fue interpretar a Cristina Ríos:

“Realmente no hay tantas referencias a la mano sobre Cristina. Existe una entrevista que da a medios franceses y la carta abierta que publica en 2008, y los testimonios que son de archivo público, en los que además cambia su versión constantemente. Creo que sin la ayuda del director Gerardo Naranjo en torno a la decisión de no enjuiciar y no tomar postura alguna, no hubiera sido posible. Al final del día es una mujer que también estaba en un completo estado vulnerable: madre, que además tenía a su hijo con ella”.

La artista, quien también ha incursionado en el teatro, rememora que en México ha habido varios montajes:

Por ejemplo, ‘la verdad histórica’ que se dijo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Y llevamos años sin encontrarlos, y de pronto cuando se acercan algunas respuestas, sucede que puede ser un montaje y hay también otras voces involucradas. Te preguntas: ¿qué pasa? Y hay una frustración, una impotencia, y eso nos provoca un malestar tremendo”.

Termina:

“En la miniserie ‘El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal’ se invita a todas las voces involucradas, y desde ahí puede ser interesante, porque además nos da la oportunidad, justo, de cuestionarnos sobre nuestra realidad, sobre nuestra historia, sobre nuestro sistema de justicia.