“Se va una parte del cine, un miembro de mi familia”: María Rojo sobre el deceso de Jorge Fons

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Con el deceso de Fons se va un pedazo de la cultura cinematográfica, se va un miembro de mi familia, el cine está de luto”, expresó la actriz y promotora cultural María Rojo, tras el deceso del reconocido cineasta Jorge Fons, acaecido a los 83 años.

La protagonista de “Los Cachorros” (1973), “Rojo Amanecer” (1989), y “El callejon de los milagros” (1995) sendos filmes dirigidos por Fons, asistió a la despedida funeraria del cineasta hacia el sur de la Ciudad de México y, tras ello, vía telefónica en entrevista comentó a Proceso:

“Vengo de su funeral, ahí conversé con amigos viendo que se acabó un pedazo de la cultura cinematográfica, porque en estos dos, tres años, he visto partir a mucha gente: Jaime Humberto Hermosillo, Óscar Chávez, mis directores, amigos, profesores, Felipe Cazals, una perdida de la que aún no me recupero, y ahora Fonz, uno de los empeñados en levantar ‘Rojo amanecer’, Javier Robles quien también falleció”.

“Se murió un miembro de mi familia, que si no era consanguinea sí es la familia de la parte creativa de mi vida. En verdad es muy triste, Fons era parte entañable de Cazals, ambos fuimos testigos de su boda con Eugenia, ellos eran casi hermanos y no puedo pensar en uno sin el otro”.

La actriz, quien comentó que en estos momentos de su vida trabaja en lecturas personales, “pues no puedo dejar de trabajar, lo he hecho toda mi vida desde los 7 años”, dijo sentirse agradecida y lanzó a nuevas generaciones la reponsabilidad de estudiar, mirar el trabajo de cineastas como Fons y con ello contribuir en la cultura de México. Dijo:

“Se me acaban los amigos, desde Luis Alcolisa, con el que trabajé, Víctor Rascón Banda, tanto directores, actores, mis hermanos, Margarita Isabel que nunca recuperaré, un Héctor Bonilla que esta enfermo y es más que mi hermano. Tengo mucha tristeza. Tengo un padre que nunca me reconoció, una madre que murió hace muchos años, dos hermanas, una de ellas casi no la veo, así que el cine ha sido mi familia”.

“Por ello, para mí el cine nacional esta de luto con la muerte de Fons, esperamos que Ripstein dure muchos años y que los jóvenes tengan esta misma idea y concepción de todos los que aman y amaron tanto a México, como Cazals y Fons que pensaron en nuestro país primero que todo”.

Tras conocerse el deceso de Jorge Fons, las principales instituciones culturales y cinematográficas del país lamentaron el deceso, como el Instituto Nacional de Cinematografía (Imcine), la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Universidad Nacional Autónoma de México –a través de distintas instancias y coordinaciones como la Filmoteca de la UNAM, Difusion Cultural UNAM, y la Cátedra Ikngmar Bergman de Teatro y Cine–, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Cultura.

Incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el deceso de Fons en la conferencia matutina, de quien se refirió como un “cineasta extraordinario”, al tiempo que envío un abrazo a amigos y familiares.