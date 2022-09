Dan cadena perpetua al actor Ryan Grantham, de la serie Riverdale, por asesinar a su madre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El actor Ryan Grantham, que apareció en un episodio de la serie “Riverdale” en 2019, fue sentenciado a cadena perpetua por haber matado a su madre en 2020. “Le disparé en la nuca”, admitió.

El joven de 24 años, quien interpretó a Jeffrey Augustine en la serie de adolescentes, fue enjuiciado por un tribunal de la Suprema Corte de la Columbia Británica, en Canadá, después de dos años de haberse declarado culpable del homicidio de su madre, Barbara Waite, de 64 años.

Durante su audiencia, Grantham admitió haberle disparado en la nuca cuando ella tocaba el piano en su casa de Vancouver, en marzo de 2020, de acuerdo con la cadena de noticias CBC de Canadá.

Luego, con una cámara Go-Pro grabó el cuerpo de su madre mientras describía el crimen.

“Le disparé en la parte posterior de la cabeza. Momentos después, seguro supo que fui yo”, relató. Agregó que después de cometer el asesinato compró cerveza y se puso a ver televisión, cubrió el cuerpo de su madre y luego colgó un rosario sobre el piano y encendió varias velas a su alrededor.

Después manejó 200 kilómetros hacia la ciudad de Hope, pero decidió dar la vuelta y regresar a Vancouver a entregarse, informó la BBC.

Dijo que tenía intenciones de cometer un tiroteo masivo en el puente Lions Gate de Vancouver o en la Universidad Simon Fraser, de la cual fue alumno. También reveló que conspiraba contra la vida del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La jueza Kathleen Ker dijo estar impactada con las declaraciones de Grantham, quien no solo mostró las imágenes que grabó con la cámara Go-Pro, sino que narró cómo acabó con la vida de su madre.

Después expresó remordimiento por haberla asesinado, pues dijo que era una persona “cariñosa y compasiva” que no merecía lo que le hizo.

“No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pensar en lo mucho que he desperdiciado mi vida. Ante algo tan horrible, pedir perdón parece inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento”, expresó.

Sus abogados dijeron que el joven padecía ansiedad, depresión y pensamientos suicidas en los meses previos al homicidio de su madre, pero aun así no podrá obtener la libertad condicional antes de 14 años, sentenció la corte.

El abogado del actor, Chris Johnson, reveló que ya se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.