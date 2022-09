Mal de Ojo: terror hecho en México

MONTERREY, NL (apro).– Unas niñas van a una casa solariega para buscar la cura de una extraña enfermedad de su hermana, y es su abuela quien les dará la medicina, aunque esa ancianita podría, en realidad, ser un ente malvado.

Con esta premisa, que apela a los temores básicos de la niñez, el director Isaac Ezban presenta “Mal de Ojo”, una cinta de terror hecha en México, estrenada en cines este fin de semana, y que muestra a Ofelia Medina en un singular papel que resultará para todos desconocido.

En entrevista, el cineasta dice que encontró fascinante el guion hecho en República Dominicana, con un tono de esoterismo afrocaribeño, con vudú, por lo que se propuso rehacerlo para incorporar elementos de la realidad mexicana y los peligros que acechan a los niños, principalmente en su primer círculo de convivencia.

“Hablamos del Mal de Ojo, uno de esos problemas de salud misteriosos que se curan con remedios. Es algo muy mexicano. Estas niñas de la historia pronto descubren que la abuela no es quien parece y que tal vez sería una bruja. De eso se trata, de ver si alguien de tu misma familia podría lastimarte. Me gusta que la historia se puede presentar como terror convencional, con unas niñas que llegan a una casa con una abuela que no es quien dice ser”.