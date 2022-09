Ver, oír, aplaudir, silbar...

Leonardo Da Vinci y sus seguidores

La Galería Torre del Reloj, ubicada en el Parque Lincoln, presenta la muestra titulada "Leonardo Da Vinci y sus seguidores", en ella se exhiben dos dibujos del artista italiano del Renacimiento y 11 óleos de sus estudiantes y seguidores. Con un montaje muy bien resuelto se presentan las obras, investigaciones históricas y estéticas que le permiten al visitante irse familiarizando con estas obras y conocer de cerca lo que sin duda refleja el pensamiento del artista florentino. La curaduría estuvo a cargo de Nicola Barbatelli, quien comentó que en esta propuesta se puede ver claramente la visión temática, de la muerte, el erotismo y la lucha. En la planta baja se encuentra el cuadro de Fernando Yáñez, ayudante del maestro, “Lucha por el estandarte", y del otro lado de la sala se encuentran los dibujos de "Estudios de caballos y jinete", del propio Da Vinvi, y que se cree en ambos casos que fueron estudios para el Mural "Battaglia de Anghiari", hasta hoy desaparecido. También está el dibujo de "Cabeza de varón", atribuido a Leonardo, así como "Maddalena discinta” de uno de sus más destacados aprendices Marco d´Oggiono. Sin duda vale la pena acercarse a ver está exposición, que permanecerá abierta hasta el mes de noviembre. La galería se encuentra ubicada en el Parque Lincoln, en la calle de Edgar Allan Poe, Polanco. Delegación Miguel Hidalgo.

Inauguración de exposición fotográfica “A particular windy day”

La muestra A particular windy day (Un día con mucho viento) que se inaugura este sábado 24 a las 13 horas en la galería Lateral (Bucareli 108, interior 107, colonia Centro) es un proyecto en donde de forma simbólica el viento, la luz y el fantasma versan sobre la memoria y los vestigios del imaginario modernista en México. Fotografías de personajes pasados y presentes, objetos y dibujos de la urbe se entrelazan para constituir un imaginario personal al mismo tiempo que se señalan particularidades sobre la época antes referida. El proyecto del artista de la lente Pavka Segura (Ciudad de México, 1971), se ha ido conformando en diversas aristas que me permiten establecer analogías de carácter formal entre distintas disciplinas, así como otras de carácter narrativo o metafórico. En el caso de estas piezas no solo refieren al retrato formal de personajes de una historia, si no que también tratan la estructura arquitectónica como una, con la cual podríamos zarpar a través de la luz y, por lo tanto, del tiempo... una tormenta impacta y esta estructura zozobra y lo que nos encontramos son vestigios de la misma.

Xochitiotzin. A 100 años del Muralismo

Cronista gráfico de la historia de la conquista con la visión del pueblo tlaxcalteca, sometido por años al mexica, el pintor Desiderio Hernández Xochitiotzin es considerado uno de los últimos grandes muralistas. Fue reconocido por el Congreso de Tlaxcala con el título honorífico de Embajador de la Cultura Tlaxcalteca y dejó en el Palacio de Gobierno de su entidad una enorme obra de más de 450 metros cuadrados en los cuales plasmó en las diferentes etapas su historia: Tlaxcala Prehispánica, La Conquista, El Siglo de oro tlaxcalteca, Del siglo de las luces al por porfirismo en Tlaxcala y México. Para conmemorar sus cien años de nacimiento, que coinciden con el centenario del muralismo, el Complejo Cultural Los Pinos presenta, en la Sala Miguel de la Madrid, la exposición “D.F. Xochitiotzin. A 100 años del Muralismo”, que puede visitarse hasta el próximo 30 de octubre, de martes a domingo de las 11:00 a las 18:00 horas, en el conjunto ubicado en Parque Lira y avenida Constituyentes, Puerta 1, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Metro Constituyentes.

Espectáculo “Yayólotl, corazón guerrero”

Conformado con expresiones de canto, música y danzas inspirados en la tradición de los pueblos indígenas de México, el fastuoso espectáculo “Yayólotl, corazón guerrero”, creado y dirigido por Leticia Armijo, ofrece una función única este domingo 18 a las 18:00 horas. Participan en el montaje diversas agrupaciones artísticas como el Coro Yolotli, Muhuviadanza, la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, y la pianista Gabriela Rivera. Se interpretará música en lenguas originarias indígenas del siglo XVI al XXI, y podrán apreciarse, entre otras piezas, “Réquiem de cuerpo presente” y “La danza de la pluma”, entre otras. La cita es en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, Centro Histórico, Metro Allende.

La emperatriz Carlota, todo septiembre en el Helénico

“De estas prisiones. Carlota, una emperatriz sin imperio” se intitula el montaje en reposición dirigido por Noé Alvarado en torno a la emperatriz Carlota, personificada por Gabriela Palafox, que la Compañía Teatral Ágora presenta todos los sábados a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas, en el Aula Magna del Instituto Cultural Helénico. La obra es un monólogo que hurga en la vida de Carlota de Habsburgo, personaje histórico nacional, situada durante el momento en que se encuentra de regreso en Europa, en el Castillo de Miramar en Trieste, Italia, del cual ya no salió debido a su esquizofrenia, tras haber enfrentado a Napoleón II y al Papa Pío IX, y a un mundo de hombres y situaciones que la excluyeron. El Helénico se ubica en Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 CDMX. Tel. 55 5662 1542.

Mafalda en el Museo de las Constituciones

La siempre amada y reflexiva Mafalda llegó al Museo de las Constituciones (MuCo) de la UNAM, donde ella, como de costumbre, pone en cuestionamiento el rol “histórico” de la mujer que le ha asignado las tareas domésticas: barrer, fregar y lavar todos los días de todas las semanas en todos los meses de todos los años, durante todos los siglos... Así, la exposición “Mafalda: Miradas a ‘lo femenino’” reúne varias viñetas de Quino, el famoso monero argentino creador del personaje. La muestra está abierta de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas, en el MuCo, ubicado en Calle Del Carmen 31, Centro Histórico (Metro Zócalo). Además, los sábados del 3 de septiembre al 12 de noviembre se ofrecerán talleres de dibujo y de análisis de género, de 11:00 a 13:00 horas. La entrada al museo y a las actividades es gratuita.

México es Cultura

La plataforma “México es Cultura. La Cartelera Nacional” de la Secretaría de Cultura federal ha cobrado especial interés tras la pandemia debido a las actividades estatales y federales del sector cultural a nivel nacional, mismas que se pueden consultar por temas, recintos, ciudades o estados. Basta entrar a www.mexicoescultura.com para revisar la programación que se actualiza constantemente con actividades a precios accesibles o gratuitas. Incluso puedes hacer un registro de usuario (con un correo electrónico) y agendar actividades con recordatorios. Sin duda una opción para toda la familia, los amigos o las parejas que buscan conocer parte del acontecer del arte y la cultura nacional. También puede consultar sus redes sociales en Twitter y Facebook