Vanessa Claudio revela que renunció a TV Azteca porque la sexualizaban

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La conductora Vanessa Claudio, de 39 años, reveló que renunció en 2020 a TV Azteca debido a la sexualización de su imagen.

Y aunque desde enero pasado regresó a la televisora del Ajusco como conductora del programa “Al Extremo”, decidió relatar las circunstancias en las que vivió su primera etapa en ese medio.

Entrevistada por la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, Vanessa Claudio recordó sus inicios en esa televisora.

“Al principio llegué como modelo. Hice casting primero en Televisa, pero Azteca me ofreció trabajo a cuadro. Yo necesitaba pagar renta, me voy con el trabajo y que me bloquean de Televisa”, contó la conductora originaria de Puerto Rico.

Recordó que llegó a México con el sueño de convertirse en una figura importante en la televisión, pero las oportunidades que le llegaron casi de inmediato no eran las que buscaba como profesional.

Primero aceptó trabajar en TV Azteca como conductora en el programa “Vengache pa ca’”, donde era reportera de calle que apenas usaba un short y un top.

“Me ponían shortcito y una camisa corta y yo decía: ‘¿me gradué de la universidad magna cum laude para venir a ponerme un short, una camisa corta, e ir a la calle a hacer preguntas?’”, relató.

Aun cuando hiciera frío, lo más que podía ponerse extra era una bufanda, aseguró.

Vanessa Claudio dijo que supo de la sexualización de su persona cuando los productores no la dejaban hacer otra cosa que no fuera posar en poca ropa.

Por eso, buscó abrirse camino en otro programa de TV Azteca: Venga la Alegría.

“Me pusieron un vestidito, ya por lo menos era avance”, recordó. “Ya no quería ser la que baila, la que canta, quería que la gente me viera diferente”.

Después de eso renunció, aunque sabía que estaba dejando ir una gran oportunidad para su carrera. “Yo quería arriesgarme”, aseguró.

Aunque volvió a TV Azteca como conductora estelar del programa Al Extremo, aseguró que no deja que su imagen se base en lo que trae puesto y continúa con su propia lucha contra la sexualización de la mujer en la televisión.

“Llega un momento en tu vida que, pues vas creciendo, y quieres que la gente te respete, respete tu trabajo”, señaló.

"Sobre todo soy estudiada. Obviamente al principio de mi carrera todos los personajes o los trabajos que me daban, sí puedo decir que estaban sexualizados un poco, en el sentido de 'pues la reportera más pobre, el short y la camisa'; en Venga la Alegría hacía así como un pasito

"Y entendí que son derecho de piso que tienes que ir ganando. Pero siempre alcé la mano todo el tiempo en Azteca, quiero una oportunidad más importante, quiero que me tomen un poco más en serio. Y por eso tomé el riesgo de salirme de Venga.. Yo quiero ganarme el respeto de la gente como conductora".

Vanessa Claudio es modelo, actriz, presentadora de televisión y reina de belleza puertorriqueña. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, graduándose con honores y se especializó en publicidad y relaciones públicas.

Compitió en el concurso Miss Intercontinental en 2006 en representación de Puerto Rico, donde quedó entre las cinco finalistas y gano el premio Miss Simpatía.

Después llegó a México y se graduó en el Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (CEFAT) y comenzó actuando en la serie de televisión El Pantera. También fue conductora del programa musical La Academia.