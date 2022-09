Alfredo Adame recibe golpiza afuera de su casa: "tengo desprendimiento de retina, no veo nada"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El actor y conductor de televisión Alfredo Adame denunció que fue golpeado este miércoles afuera de su domicilio en Tlalpan. De acuerdo con su testimonio, los golpes le provocaron desprendimiento de retina.

“Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien”, dijo Alfredo Adame en una publicación de Instagram en la que publicó fotos suyas tras la agresión.

Entrevistado por el programa Venga la Alegría desde la fiscalía Tlalpan 3, el excandidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas aseguró que fue golpeado al intentar ayudar a una pareja.

“Bajé yo a arreglar una llanta ahí atrás del Reclusorio Sur Tepepan. De repente empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante, llegaban camionetas y patrullas y todo este rollo con las sirenas y dije ‘algo ha de haber pasado’.

“Llegué a mi casa y no dejaban pasar. Me dejaron pasar porque vivo ahí y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecino ‘¿oye qué paso?’. Y me dice: ‘parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien y se bajaron y lo asesinaron’.

“Entonces me quede ahí viendo unos minutos, platicando con los vecinos del condominio de al lado. De repente me acerco y cuando estoy por la puerta de mi casa llega un cuate en un coche con una mujer herida con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer los quisieron matar, fue un ataque directo y artero’”, relató Alfredo Adame al programa televisivo y continuó:

“El cuate llegó y se acercó muy muy cerca de mí y entonces de repente me acerqué y le dije: ‘¿oye, qué te pasó? ¿te puedo ayudar en algo? Veo que viene tu señora… ’ Y de repente el cuate agarra y me dice: ‘tú lárgate de aquí hijo de la chingada’.

Adame le respondió “oye qué te pasa”, y el sujeto le respondió: “Pinche chismoso, ¿qué haces aquí”. Y fue ahí cuando, según su relato, le tiró un trancazo en la cara que evadió y luego le dio patadas.

Luego narró que el hombre se replegó hacia atrás y le dijo “órale wey”. De repente, añadió, llegó otro sujeto por atrás, “cobarde, que estaba con él a media calle, enfrente de mi casa, llega por atrás y me avienta un puñetazo, un campanazo”.

Afirmó que tiene una herida de siete u ocho puntadas “y posiblemente la retina me la desprendió”.

Tras caer por el golpe, Alfredo Adame aseguró que los hombres comenzaron a patearlo en la cara.

El actor anunció que presentaría denuncia contra los agresores. “Seguro tengo desprendimiento de retina, porque no veo absolutamente nada. No puedo ver con el ojo derecho absolutamente nada", aseveró Adame.