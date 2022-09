"Triste, desilusionado": Eduin Caz de Grupo Firme reaccionó así al "hate" clasista en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El vocalista y líder de Grupo Firme, Eduin Caz, se pronunció públicamente sobre los comentarios clasistas que recibieron ellos y los 280 mil asistentes al concierto que ofrecieron el 25 de septiembre en el zócalo capitalino.

En un video publicado en sus historias de Instagram, el cual ya no aparece, pero fue retomado en TikTok, dijo que se sentía “bajoneado” porque pese a batir récord de asistencia durante el concierto, no entendía porque estaban recibiendo tanto “hate” y mucho menos de personas que también eran mexicanas como él y los integrantes de la banda.

“Me siento triste, desilusionado porque pues uno es buena persona, uno no es malo y todo lo que hago, lo hago de buena fe. Casi la mayoría que tiraron son mexicanos, ¿qué pedo? ¿Qué les duele?”, dijo en el clip grabado desde el gimnasio.

Ese 25 de septiembre, la palabra “nacos” se volvió tendencia en redes sociales porque así se refirieron los usuarios a quienes fueron al concierto de Grupo Firme este 25 de septiembre en el zócalo capitalino. Los aludidos denunciaron discriminación y clasismo.

"Nacos":

Por quienes se refieren así de quienes asistieron a la presentación de Grupo Firme en el Zócalo de CDMX. pic.twitter.com/grPjExkwpX — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 26, 2022

Empezaron con esta definición porque en redes sociales circularon videos de los fanáticos quitando las vallas metálicas e ignorando todo tipo de medidas para llegar a la primera fila para ver el concierto y por la cantidad de personas que se reunieron para escuchar a Grupo Firme.

Hoy hay un concierto gratuito de Grupo Firme en la Ciudad de México. Los comentarios al respecto en Twitter son asquerosamente clasistas, tachando a los asistentes de nacos, sucios, sin educación, monos etc. — Rabbit one (@karen_olascoaga) September 26, 2022

Algunos comentaron que sería por un conato de violencia entre fanáticos y policías que le negaron el acceso al Zócalo, en la calle 5 de febrero, frente a la Farmacia París, porque ya no cabía nadie más para ver al grupo.

“Y la mentira dónde está. Se sabe que toda esa gente es color salario mínimo y son nacos”, comentó una usuaria, a la que le respondieron que era clasista y racista, “incapaz de entender las violencias estructurales que los llevan a pensar de esa forma”.

y la mentira donde esta se sabe q toda esa gente es color salario mínimo y son nacos — sasita | K-23 (@kosfbs) September 26, 2022

“Llaman nacos a los que fueron al zócalo a escuchar al Grupo Firme, pero a todas las reuniones de mis amigos fifís no escuchan otra cosa que no sea banda, en sus coches BMW y Tesla no suena otra cosa que no sea música de banda, así que ¿nacos quiénes?”, escribió otro usuario.

Llaman nacos a los que fueron al zócalo a escuchar al grupo Firme, pero a todas las reuniones de mis amigos Fifis no escuchan otra cosa que no sea banda, en sus coches BMW y Tesla no suena otra cosa que no sea música de banda, así que nacos quienes ?? — Dante Cortez uD83CuDDF5uD83CuDDF8 uD83CuDDE8uD83CuDDFA uD83CuDDF7uD83CuDDFA (@DanteCo94150246) September 26, 2022

Los que se brincaron, ellos si son unos nacos por no respetar. — Alys uD83DuDCAB (@bieberxnini) September 26, 2022

El olor a naco mojado existe. pic.twitter.com/7tLEgOKMP2 — Villa (@viilla_) September 25, 2022

El domingo pasado, Grupo Firme reunió a 280 mil personas en el zócalo para escucharlos cantar y corearon sus temas más conocidos. Además, más de 809 mil usuarios transmitieron el evento desde sus dispositivos móviles, según el secretario de Gobierno, Martí Batres.