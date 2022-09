Franz Ferdinand y su Greatest Hits Tour en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Los británicos Franz Ferdinand estallaron de alegría junto a sus fans mexicanos la noche de este sábado en el Palacio de los Deportes, en una visita especial a esta ciudad como parte de su gira “Hits To The Head Greatest Hits Tour 2022”.

El quinteto originario de Glasgow, Escocia, que hace una década sacudió a la cultura indie rock, regresó a México con una gira que en palabras de sus integrantes anhelaban: tocar sus ‘grandes hits’.

El deseo se cumplió una vez más en México cuando la banda emergió cerca de las 21 horas con la figura de Alex Kapranos en la voz y guitarra, Audrey Tait en la batería, Dino Bardot con la guitarra, Julian Corrie en guitarra y teclados, y Bob Hardy con el bajo.

A los primeros acordes de “No you girls” los reunidos vibraron en el demencial concierto al mando del buen Alex, quien rápidamente saludó a sus feligreses con alegre español:

“¡Muchas gracias, buenas noches México! ¿Cómo están, todos bien?”.

Gritos ensordecedores le respondieron para avanzar con “Curious”, “Walk away” y “Evil eye”. Una colosal pantalla al centro del tablado dibujó su energía conceptual. El show concentró proyecciones con acercamientos a la banda en acción sobre el tablado y vistazos en directo hacia el eufórico público. Sin mayores parafernalias escénicas las luminarias destellaron en las miradas.

Incesantes brincos hicieron temblar al “Domo de Cobre” al ritmo delirante de “Do you want to” y seguirle en “Stand on the horizon”. Locura continua al rasgar de “The dark of the matinée”.

La fanaticada coreó cada una de las rolas al retumbar de “Always ascending” y “Glimpse of love”, en un repertorio que incluyó “Lucid dreams” y “The fallen”.

Casi como en tradición en los conciertos nacionales un muñeco de peluche de “Dr Simi” voló hasta el escenario (artistas como Coldplay, The Killers, Karol G, Rosalía, Lady Gaga, My Chemical Romance, entre muchos otros han sido captados con el peluche), Alex agradeció el cumplido al tiempo que tocaban “Love illumination”. El espectáculo avanzó veloz y sin pausas, entre cada corte el vocalista inundaba de halagos a su gente en correspondencia compartida.

Sonó el tema “Michael” y la lluvia de cervezas acompañó a “Take me out”. El ocaso se asomó en “Ulysses” y “Outsiders”.

La agrupación escocesa preparó el finiquito especial en “Billy goodbye”, “Darts of pleasure” y “Jacqueline”. El adiós cimbró en “This fire”, Alex Kapranos y sus camaradas se despidieron complacidos, el espectáculo duró cerca de dos horas.