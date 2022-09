Dana Terrace y Fraser MacLean, leyendas de la animación, en el festival Pixelatl

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Cada día que avanza el festival Pixelatl (tiene actividad hasta el 10 de septiembre) hay nuevas estrellas de la escena de animación y producción nacional e internacional que se asoman entre los diversos foros del encuentro de animación, comics y videojuegos, que por vez primera se realiza en esta ciudad.

Este miércoles tocó el turno a Dana Terrace (Connecticut, EU, 1990), creadora, directora y productora de la serie “The Owl House”; colaboradora para la producción de “Gravity Falls” (e ilustradora del cómic “Gravity falls: Lost legends”), y quien también colaboró en la serie “Patoaventuras” de la primera temporada.

Terrace, quien fue recibida por una comunidad esenciamente estudiantil en el Museo del Periodismo (una de las sedes del festival, así como el Museo Cabañas y la Casa del Autor, en Zapopan), dialogó en el marco de la actividad “Café con…”, que se realiza todas las mañanas del festival, sobre las viscitudes de la profesión, encontrando entre unos 80 atentos asistentes algunas dudas que resolvió rápidamente.

Además de la admiración por su trabajo, los jóvenes se volcaron para solicitar consejos, qué hacer-cómo conseguir empleo en la industria y llegar a una carrera sólida, la respuesta fue inminente:

“No estoy familiarizada con la forma de trabajo en México, apenas tengo 10 horas que llegué y mi estadía será breve, apenas los días que dure el festival, pero lo que sí puedo decirles es que practiquen mucho, dibujen, sueñen y ejecuten. No hay manera de saber qué les puede deparar el destino y no hagan las cosas pensando en recibir méritos, reconocimiento o premios, eso es ego y ya hay algo de eso en la industria. No lo necesitan.

“Trabajen mucho para saber qué es lo que quieren, qué les gusta, qué no, y cuando lo tengan claro traten de trazar metas para llegar a ello, contactos, gente… ello no implica que no vean por su salud, tengan en cuenta esto, porque ya me sucedió (dijo entre algunas risas), y no está bien dormir solo dos horas diarias, este trabajo es absorbente. Por otro lado, México está creciendo mucho, tienen potencial, vayan por esto”.

Eso sí, aunque prometieron fotos con Terrace, al culminar la actividad y tras algunas fotografías generales, la creadora de “The Owl House” salió disparada hacia la salida y tomó una camioneta con parte del staff de Pixelatl con rumbo desconocido. La decepción de los jóvenes fue inminente. Leyenda MacLean. Foto: Niza Rivera

Casi a la par, pero en Ciudad Creativa Digital, se realizó un “Taller de dibujo de figura humana” nada más y nada menos que con Fraser MacLean (colaborador de las cintas “Tarzan” y “Space Jamm”, por mencionar algunas), formador en diversas universidades internacionales, incluídas de México, además de estrella veterana de Pixelatl, quien de manera previa y en entrevista con Proceso, reconoció la labor del festival como un impulsor de la industria creativa:

“Se puede palpar el ambiente, los cambios a través de los años, cada vez hay más jóvenes y me intersa mucho continua la labor, no de profesor, sino de artista a artista, lo disfruto mucho, he visto avances en México, he visto avances en los artistas y no hay manera de parar esto.

“Durante mi taller busco hacer énfasis en el arte del dibujo, especialmente del uso del papel y lápiz, herramientas primas, elementales, primarias, básicas, que a veces ya se están quedando atrás, no por que no se necesiten sino porque hay otros elementos, pero es importante regresar a ‘los básicos’”. En Zapopan. Foto: Niza Rivera

Al culminar el “Café con…”, por cierto una de las actividades favoritas del director del encuentro (José Iñesta) –según declaró a la revista Animation (edición septiembre-octubre, y cuya portada destaca al festival Pixelatl)– por la intimidad y contacto para dialogar con artistas, a 20 minutos de distancia, se realizó el taller “Como hacer cómics y webtoons más rápido”, con Paulina Marquez, en la Casa del Autor en Zapopan, pequeño espacio ubicado en el centro histórico de esa localidad, en donde hubo alguno tips por parte de la artista sobre cómo optimizar carpetas y elementos a la hora de trabajar en equipo.

El festival continúa este jueves con otras actividades de interés, como una charla por parte de Roy y Arturo Ambriz, creadores de otra serie nacional: Los sustos de Frankelda, cuyo empuje y respaldo por parte de Guillermo del Toro fue excepcional.