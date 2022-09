Martha Debayle llora por la muerte de la reina Isabel II y desata burlas en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La conductora Martha Debayle comenzó a llorar durante su programa de radio tras dar a conocer la muerte de la reina Isabel II y se burlaron de ella en redes sociales.

Después de dar la noticia, Debayle rompió en llanto, lo que sorprendió a la audiencia.

Luego dijo que minutos antes su hija le había hablado por teléfono, llorando, porque decía que la reina Isabel II era su abuelita.

Asimismo, resaltó la importancia histórica de la reina Isabel II. Dijo que fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos.

Además, envió saludos a todos los ingleses que escuchan su programa, aunque es una transmisión en español.

¿Qué dijo Debayle?

“Yo siento que, para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel. Mi hija me habló ahorita llorando porque ella decía que era su abuelita, pero es muy conmovedor porque es una figura histórica, es una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y pues ya no está. Ahora sí, para todos los ingleses que escuchan este programa, en donde quiera que estén, les damos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”, dijo.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Además de burlarse y criticarla, le crearon una serie de memes.

No mms! Cómo hacer que todo gire alrededor de ti… “para todos los ingleses que ven este programa, me habló mi hija llorando” — Clarissa Cota (@Clarissacr) September 9, 2022

El "God save the queen" exquisito uD83DuDC4CuD83EuDDD0uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 — Javier (@JavyGus) September 9, 2022

martha debayle lloró por la muerte de la reina isabel en su programa jajsjsjsjsjspic.twitter.com/AZbzg0gWyv — carlos buburrón (@CBuburron) September 8, 2022

Martha Debayle y su hija despidiendo a su abuelita la Reina Isabel II pic.twitter.com/E66VQbDzX8 — André Bertuccelli (@AndrBertuccell3) September 9, 2022

Twitter escuchando a Martha Debayle llorar por la muerte de #QueenElizabethII pic.twitter.com/CEUevDhIjv — Alejandro Ramirez (@Alejandrokintin) September 9, 2022

- No conocí a la reina Isabel, jamás he visto a la reina Isabel en persona ni tuve contacto con ella, pero...

- Está bien, Martha Debayle. Sus lágrimas son la mayor evidencia que podríamos tener. pic.twitter.com/D9HbcprNUv — Simpsonito de Gales (@SimpsonitoMX) September 9, 2022

Aspiracionistas: ¿Ya superaron lo de la reina Isabel o todavía están llorando como Martha Debayle? — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) September 9, 2022

Mientras tanto Martha Debayle uD83DuDE14 pic.twitter.com/g8ybL09rtx — @LuisValLe? Tu HACKEADO favorito uD83EuDD72 (@LuisValLe_A) September 9, 2022