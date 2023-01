CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con su 8 ½ Fellini inaugura un nuevo género en el cine, el de la queja, en sentido poético, la del director abrumado por el peso de su hacer cinematográfico, de su éxito, de su genio, o del miedo a no serlo, de una vida privada y afectiva que no alcanza a servir de contrapeso a la carga de obsesiones que lo persiguen. El camino que Fellini abrió lo han seguido autores como Truffaut, Arthur Penn, Fassbinder, Bob Fosse, y otros, no tantos, todos realizadores rabelesianos, como Greenaway (8 ½ mujeres), el más obvio.

Tenía que tocarle el turno a Alejandro González Iñárritu, el primer director mexicano que ganó no sólo un Óscar, sino hasta dos, emigrado a Hollywood, excesivo y siempre dispuesto a jugar apuestas creativas que encantan a sus admiradores y azuzan a sus detractores. Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades (México, 2022) es mucho una queja, un mea culpa, un laberinto de imágenes e ideas construido con alusiones a su vida personal, a la historia de su país, no del México oficial, sino de su propio México, y de su condición de inmigrante en el llamado país vecino, toda proporción guardada de sus privilegios.

Periodista y director de documentales, Silverio (Daniel Giménez Cacho) corre por el desierto persiguiendo su propia sombra; su mujer, Lucía (Griselda Sicilliani), está dando a luz pero el bebé que nace pide regresar al útero, y para atrás va; las secuencias surrealistas dan pie a un relato con un hilo narrativo en el que Silverio se entera que será el primer latinoamericano que recibirá un prestigioso premio en Estados Unidos, país donde reside; celebrada en la Ciudad de México y en Los Ángeles oscila la vida del protagonista que se esfuerza por ser buen esposo y buen padre, consciente y cargado de culpa por los privilegios a los que millones de mexicanos no tienen acceso.

Visiones y alucinaciones permean la mente de Silverio: la batalla del Castillo de Chapultepec, el sacrificio de los niños héroes, Hernán Cortés sobre una montaña de cadáveres, ajolotes que lleva en la mano mientras viaja en Metro en Los Ángeles; la Conquista de México, la Guerra entre México y Estados Unidos, reuniones familiares y encuentro con el padre difunto. El laberinto del que intenta salir el exitoso periodista está hecho de fronteras, el Minotauro encerrado es el ego del personaje, y tal es la tensión interna, el tironeo interno, que el alma de Silverio amenaza con escapar.

El título de Bardo… se asocia a la tradición tibetana del estado intermedio que el alma debe transitar entre el darma y el karma, González Iñárritu y su coguionista Nicola Giacobone componen la aventura de esta psique entre pasado, presente y futuro; el término bardo, no obstante, tiene mayor resonancia en la tradición literaria española, es el poeta que canta y transmite historias y leyendas.

Con Bardo, el director de Birdman intenta apropiarse de su propio mito, y se asume, seguramente de manera inconsciente, como trovador y juglar de su pueblo.

El virtuosismo de González Iñárritu con la cámara, su constante innovación en el lenguaje del cine, su innegable capacidad para orquestar el movimiento de sus actores y narrar lo que se le ocurra, aquí apoyado en la magnífica fotografía de Darius Khondji, exasperan a muchos, ni modo.