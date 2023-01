Diez novedades editoriales que llegarán en 2023

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Las historias ambientadas en un pueblo medieval de Lapvona, las relaciones entre amigas de Georgia, el París de la Alemania nazi o la vida del músico Johan Sebastian Bach son algunas de las tramas que forman parte de las novedades editoriales de 2023.

Este es un repaso por 10 libros que cautivarán a los lectores.

1.-Cualquier verano es un final de Ray Loriga

Sinopsis: Alguien quiere morir. Ya no es joven, y se pregunta para qué otro día más, por muy privilegiada, divertida y amable que aún sea su vida. Alguien quiere amar. No sabe con certeza si le corresponden, si sus sentimientos serán entendidos, si tiene siquiera derecho a expresarlos.

Loriga es guionista y director de cine, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2017. Su obra literaria se ha traducido a 18 idiomas. El libro es novela en la que se habla de la muerte brindando por la vida.

2.-La luz perdida de Nino Haratischwili

Sinopsis: El siglo XX llega a su fin y en la Georgia soviética los gritos de autodeterminación se oyen cada vez más alto. El destino de cuatro niñas radicalmente diferentes se ve unido por el patio que separa sus casas en un barrio de Tiflis. Juntas, Dina, Nene, Ira y la narradora Keto navegan el final de la infancia y el comienzo de la vida adulta.

Haratischwili vive en Alemania desde 2003, además de novelista, es también dramaturga y directora de teatro. La novela está considerada como una epopeya de amistad y traición en el contexto de un país que da sus primeros pasos.

3.- El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro

Sinopsis: Inés sale en libertad después de quince años presa por haber asesinado a Charo, la amante de su ex marido. Su vida ha cambiado, pero así también la sociedad: el avance del feminismo, las leyes de matrimonio igualitario y del aborto, el lenguaje inclusivo. Inés, un ama de casa tradicional y a quien la maternidad no le resultó algo feliz, entiende que debe ser práctica y adaptarse. Aunque le cueste.

Piñeiro es dramaturga, guionista de televisión, la nueva novela de una de las escritoras más importantes del género negro en español, ganadora de los premios Clarín de novela y Sor Juana Inés de la Cruz.

4.- Lapvona de Ottessa Moshfegh

Sinopsis: En el pueblo medieval de Lapvona, el pequeño Marek vive en la más absoluta pobreza con su padre Jude, viudo, devoto y agresivo. Cojo, con la cara deforme y una concepción distorsionada de la realidad, Marek solo halla consuelo en sus visitas a Ina, una anciana medio bruja. Cuando una muerte violenta lo sitúa en el epicentro de la vida palaciega, Marek pasa a convertirse en un auténtico aristócrata.

Moshfegh es una escritora estadounidense de madre croata y padre iraní ha obtenido galardones como el Pushcart Prize, el O. Henry Award. Es uno de los libros más esperados del año según The Guardian, The Times y Harper’s Bazaar.

5.- Extrañas de Guillermo Arriaga

Sinopsis: Inglaterra, 1781. Ha llegado el día en que el joven William Burton debe recorrer las tierras de su familia, reconocerlas y aprender su manejo. Él es el primogénito y, como tal, debe ir ocupando su lugar, pero algo inesperado le obligará a repensar su destino. Entrando en lo profundo de las aldeas, en los corrales, se percata de la presencia de seres extraños que nunca creyó que pudieran existir.

Comensal es narrador y ensayista, este libro es su debut en Alfaguara, y se le considera "uno de los jóvenes talentos mexicanos más prometedores de la actualidad".

6.- Mientras París dormía de Ruth Duart

Sinopsis: El futuro de una joven judía le es arrebatado en un segundo. Mientras es empujada hacia un tren con destino a Auschwitz, en un acto de desesperación confía su más preciada posesión a un completo desconocido. Todo lo que le queda ahora es la esperanza.

Druart creció en la isla de Wight y a los dieciocho años la abandonó para estudiar Psicología. En 1993 se mudó a París, lo que la inspiró para escribir novelas ambientadas en esta ciudad.

7.- La dama del lago de Laura Lippman

Sinopsis: Cuando el cuerpo en descomposición de Cleo Sherwood, una joven negra, es descubierto en la fuente de un lago, Madeline Schwartz ve la ocasión de convertirse en reportera en el Star, donde ha conseguido empleo como ayudante de Don Heath, responsable de la columna de «Denuncias ciudadanas».

Lippman ha sido galardonada con los premios Edgar, Anthony, Agatha, Shamus, Nero Wolfe, Gumshoe y Barry. Entre sus novelas más recientes destacan Piel quemada y La dama del lago, cuya miniserie homónima se estrenará este año en AppleTV+ con Natalie Portman y Lupita Nyong’o como protagonistas.

8.- Los amantes de Coney Island de Billy O’Callaghan

Sinopsis: Michael y Caitlin se encuentran secretamente desde hace 25 años. Sin embargo, fuera de las cuatro paredes de una modesta habitación de hotel hay un mundo que amenaza con separar sus caminos para siempre. Y la temida conversación, esa que llevan postergando durante un cuarto de siglo, tendrá que ser por fin abordada.

O’Callaghan es autor de tres libros de cuentos: In Exile (2008), In Too Deep (2009) y The Things We Lose, The Things We Leave Behind (2013), que obtuvo el premio Bord Gáis Energy Irish Book Award.

9.- Un corazón habitado por mil voces de Marie-Claire Blais

Sinopsis: René, un anciano transgénero que tocaba el piano en cabarés, pasa los últimos momentos de su vida postrado en una cama bajo la estricta vigilancia de Olga, una enfermera con la que rememora días de militancia, antiguos amores y amistades. Johnie, Doudouline, Polydor, Bee o Gérard son algunas de las voces que aquí se pasean, las voces de una comunidad que fue refugio para que sus cuerpos y sus deseos se manifestaran en libertad.

Blais fue una escritora canadiense, autora de más de treinta obras, incluyendo novela, poesía y teatro, publicó su primera novela con veinte años. Un corazón habitado por mil voces fue su última novela, que se publicó en Canadá justo antes de que la autora falleciera.

10.- Dieciséis notas de Risto Mejide

Sinopsis: 1720. Tras la reciente muerte de su esposa, Johan Sebastian Bach conoce a una soprano a la que prácticamente dobla la edad y ambos cometen el peor de los errores: enamorarse.