Así respondió Casio a la nueva canción de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las indirectas lanzadas por la cantante colombiana Shakira a su expareja, el futbolista español Gerard Piqué, generaron una respuesta de la marca japonesa de relojes Casio desde dos cuentas oficiales, aunque también abundaron las parodias que se multiplicaron por las redes sociales.

Todo por una frase pronunciada en la letra de la recién estrenada canción “BZRP Music Session 53” de Shakira en colaboración con Bizarrap.

La letra dice: “Cambiaste un Rolex por un Casio” y en internet se multiplicaron las supuestas respuestas de la marca japonesa. Aunque éstas se viralizaron desde cuentas con decenas de miles de seguidores, éstas no tienen la marca oficial de verificación e incluso alguna claramente dice que es parodia.

“Quizá no seamos Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”, indicó una cuenta denominada Ofi 7 o @Castrio_Ofi”, que no tiene la verificación con la palomita azul en la cuenta.

También apareció otra cuenta @CasioOficial, creada en España en enero de 2023, con ningún seguido, pero sí 85 mil seguidores, con el mismo mensaje, pero colocado en el perfil de la cuenta

“Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”, dice e inmediatamente, en letras más pequeñas, indica que se trata de cuenta parodia.

Como tuit fijado tiene el clip del video donde Shakira hace referencia al reloj y comentó: “Oye ¿Y ESTE ATAQUE GRATUITO?”.

Después cambió su historial y le dedicó decenas de mensajes a Shakira, como que sus clientes son fieles, o le agradecen a Piqué que “clara-mente” cambie su Rolex por un Casio o que su mención no los “sal-pique”.

Cambiaste un Rolex por un Casio, descripción gráfica: pic.twitter.com/UTmxV0U13n — C A S I O™ (@CasioTeam) January 12, 2023

“Shakira, a veces es cuestión de gusto, no tanto de presupuesto”. “Shakira, cambiar un Rolex por un Casio es cambiar un bien de lujo por algo sencillo, que queda bien con todo, con el que puedes jugar y toda la vida te acompañará. Hay que saber elegir bien”. “A comparación de otros, quien elige Casio sabe que elige algo duradero”.

Casio sabe hacer muuuuuchas cosas que Rolex no. pic.twitter.com/eDApqcpgsB — C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023

“En defensa de nuestros relojes Casio, la batería dura más que la relación de Pique (sic) y Shakira”. “Pues mi reloj Casio me ha durado más que el matrimonio de Shakira y no me ha fallado ni una sola vez”. “Pique (sic) a estas cosas mejor ni casio”. “Gracias Shakira por llevar a la cúspide a los relojes más sencillos pero fieles del mercado”, son algunos de los mensajes de la cuenta recién creada.

Las respuestas de los internautas fueron del todo variadas: “Amigo, valórate”. “O sea, lo más fácil y lo más barato”. “Y hasta hoy tuitean… me imagino la reunión de mk de hoy”. “Jajaja fijo es fake”. “Jajaja qué malos estos de marketing ya no saben ni qué poner, creo que hasta habría sido mejor no decir nada”. “Yo no quiero basura barata, yo aspiro algo fino”, fueron algunas respuestas a la supuesta cuenta de Casio.

Una de las respuestas a un tuit de broma provino de la cuenta verificada de las tiendas Oxxo en México.

¡Nosotros sí te queremos, CASIO! uD83EuDEF6 — Tiendas OXXO (@Tiendas_OXXO) January 12, 2023

Las respuestas de las cuentas verificadas

En medio de todas estas bromas, una cuenta que sí está verificada, la de la División Educativa de Casio en España, publicó un mensaje que no menciona a Shakira, pero en el que claramente alude al fenómeno desatado por su canción.

“Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a Casio en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida. #Harder, #Better, #Faster, #Stronger”, tuiteó @CASIOedu.

Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción uD83DuDE1C

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida uD83DuDE09#Harder, #Better, #Faster, #Stronger pic.twitter.com/Si8CZfKEe1 — División Educativa (@CASIOedu) January 12, 2023

La cuenta ilustró su texto con una imagen del cameo del dueto francés de música electrónica Daft Punk en el programa de dibujos animados Padre de Familia, según explicó en la respuesta a un usuario.

Es un cameo de Daft Punk en Padre de Familia ;) — División Educativa (@CASIOedu) January 12, 2023

La alusión a Daft Punk no es gratuita: la canción de Shakira retoma parte de la tonada de la canción "Harder, Better, Faster, Stronger" del dúo francés.

Además de que el robot uD83EuDD16 puede simbolizar la falta de humanidad y sentimientos de su ex pareja. También hay que recordar que Piqué es muy fan de Daft Punk (un dúo de robots), una de las bandas a las que se hace referencia en sesión. Ni Taylor Swift se atrevió a tanto. pic.twitter.com/E8tLgayBQo — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Una usuaria de Twitter señaló que esta banda es la favorita del astro del Barcelona.

La página División Educativa de Casio plantea acompañar a docentes en la enseñanza de las matemáticas y fomentar valores de sostenibilidad y ecología en el mundo educativo, mediante el apoyo de la tecnología.

Su palomita azul de verificación indica que tiene esa insignia al tratarse de una cuenta antigua, es decir, que es anterior a las nuevas políticas impulsadas por el actual dueño de Twitter, Elon Musk.

Pero no fue la única red en la que de manera oficial se aludió a la canción de Shakira. También de España, la cuenta de Instagram casiorelojes_es publicó la imagen de un reloj con gotas de agua y la leyenda. "Nos encanta que esto nos salpique".

La frase se refiere a la estrofa de la canción que dice: "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique".