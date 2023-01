Shakira fue acusada de plagiar una canción de Briella; esto dijo la venezolana

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La nueva canción de la colombiana Shakira junto con Bizarrap: “Shakira II BZRP Music Sessions #53” ha sido señalada por varias personas como un plagio de la canción “Solo tú”, de la cantante venezolana Briella.

La canción que está plagada de mensajes dirigidas a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía, tiene más de 23 millones de visualizaciones a unas horas del estreno del videoclip en Youtube.

Pero no solo la letra llamó la atención de los seguidores de la cantante y el productor argentino, sino la música, la cual, según algunos, es muy parecida al sencillo de la venezolana Briella.

La venezolana, quien es conocida como BriellaMusic, ya acusó a los dos artistas de haber plagiado una de sus canciones, titulada “Solo tú”, que presentó en junio pasado y tiene millones de reproducciones.

“Mi canción ‘Solo tú’ (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) ¿Qué opinan ustedes?”, publicó el 11 de enero.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? uD83EuDD7A pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

“Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer. Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, dijo Briella en Instagram, media hora después del estreno de la canción de Shakira.

“Igualita. Te toca facturar nena”. “Nah, si quieres darle interés al tú, la chica se copió de Bruno Mars”. “Me encantó tu canción y si se parece bastante, pero creo que para que sea considerado un plagio tiene que haber 6 i 7 compases continuos”, fueron algunos comentarios en Instagram.

En Twitter le señalaron que si demanda a BZRP y a Shakira ella saldría perdiendo porque su canción “Solo tú”, se inspiró en la canción “Recuérdame” de Caín Guzmán.

Hola? Creo que si denuncias, saldrías perdiendo la demanda contra BZRP y Shakira pic.twitter.com/lqmx1QHiLG — Ronald A (@mordemaltiadas) January 12, 2023

Briella dijo que no alzaba la voz con la intención de desprestigiar a los artistas, porque los admira y es su fan, pero quiere defender su trabajo.

“Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menor recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado: ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’, les hubiera dicho que claro”, comentó.