"Hay que saber irse": Feminista acusa a Shakira de machista y de cosificar a nueva pareja de Piqué

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El tema “Music Sessions #53” que estrenó la cantante colombiana Shakira junto con Bizarrap, en el que critica claramente a su expareja, el futbolista español Gerard Piqué, y a su nueva novia Clara Chía, fue calificado de machista por la activista magrebí Noor Ammar Lamarty.

El video de la canción lleva en tres días más de 80 millones de visualizaciones en YouTube y es la tendencia número 1 en esa plataforma.

La canción de Shakira ha causado sensación entre varios usuarios de redes sociales, que han considerada la letra como símbolo de empoderamiento por frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y la alusión a su expareja cuando dice “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Factura en la canción de @shakira no sólo es monetaria o empoderamiento femenino. Pasar factura es hacer justicia a nuestra historia afectiva, a nuestro dolor. Es pedir que se nos devuelva el amor que sembramos y que la rabia también es legítima cuando te lastiman¡gritalo loba!uD83DuDD25 pic.twitter.com/kt4TiMTyhv — Natalia Lane (@natalia_lane) January 13, 2023

Sin embargo, hay otras estrofas que han causado controversia, como “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio” y las que aluden a Clara Chía: "Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú, uuuh".

Al respecto, en Twitter se viralizó el hilo publicado por la Noor Ammar Lamarty, especialista en derecho con perspectiva de género.

“Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de ‘cambiar un Rolex por un Casio’. Somos humanas, no objetos. Ni hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”, publicó la abogada feminista.

1. Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de “cambiar un Rolex por un Casio”. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse. uD83EuDDF6 pic.twitter.com/kjeyGRWFtv — Noor Ammar Lamarty | ??? ?? (@NoorAlamarty) January 12, 2023

“Saber irse es aceptar que no tienes que estar a gusto con una situación para aceptarla. Consiste en no construir tu vida en torno a una ruptura con el egocentrismo suficiente para marcarte un álbum señalando a alguien con quien has compartido tanto, pero que ya no es para ti”, continuó la fundadora de la plataforma Women by Women.

“’Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’” No Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor hablar de una mujer que tiene derecho a estar con quien quiera porque la gente no es de nadie. Una mujer con una intimidad reventada ya.

“A todas nos han roto el alma y el corazón, y no creo que todas las mujeres nos hayamos dedicado a escribir a la ‘siguiente’ o a decir barbaridades de ella por compensar nuestro daño. Es mezquino e infantil. El poder se ejerce con responsabilidad, si no es peligroso”, continuó la también colaboradora del medio Públic.

Es muy peligroso, consideró la activista, que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su ex pareja. “Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”, sostuvo.

“Hay formas sanas y conciliadoras de hacer música con tu vida sin caer en simplezas , solo le hace pensar a millones de mujeres en el mundo que pendemos de un hilo si ÉL no nos quiere. No nos morimos detrás de algo así, la vida sigue, el dolor cuando se escucha se transforma”, expuso Noor Ammar Lamarty

“Me refiero: tenemos tanto que vivir, que solucionar, que sentir, que cambiar, que ser las mujeres!, que esté reduccionismo me parece insultante. Facturar como acción que se nos asocia como empoderante es cutre y clasista. Quieres un pin por facturar?”.

Al final, la también divulgadora de derechos de las mujeres concluyó con una frase: “El amor irrompible de Shakira sois sus fans”.

El hilo tuvo respuestas diversas por parte de los usuarios. Hubo quienes la felicitaron pero tambiém quienes critaron su postura.

Que buen hilo! Más allá del temazo musical y que todos disfruten de "la venganza", efectivamente el camino de sanación de Shak no es el correcto. — Diana Guerra Ch. (@dgchirinos) January 12, 2023

Hacía tiempo que no me levantaba de la silla para aplaudir un tuit. https://t.co/qzjkWExjuF — Pepo M. (@Pepo_Marquez) January 12, 2023

Después de leer a tanta gente aplaudiendo el despropósito de canción que ha hecho esta mujer tranquiliza mucho leer este hilouD83DuDC47uD83CuDFFBuD83DuDC47uD83CuDFFBuD83DuDC47uD83CuDFFB https://t.co/2hoZshYhYm — A. RODRÍGUEZ ? (@Arodriser) January 12, 2023

Así que hay que ser feminista hasta en el despecho, sororizar los sentimientos rabiosos, regalarle a la chica que se acostó con tu marido 'Vindicación de los derechos de la mujer', trenzaros el pelo viendo 'Sufragistas'. Mira, de verdad. — Beatriz (@Betinaserrano) January 12, 2023

Todo lo que sea cortar cabezas de mujeres en la plaza pública fetén; ahora, Shakira escribe una de las pocas letras de su discografía que se entiende sintagma por sintagma sobre su ex y te sacan un cum laude sobre los ricos y el género y etc. Ciaooo — toribio (@apitaera) January 12, 2023