“Fue un beso que no quería…”, Plácido Domingo enfrenta nuevas denuncias por acoso

MADRID (apro).– El tenor Plácido Domingo enfrenta nuevos señalamientos en su contra por acoso. Las mujeres que lo denunciaron ofrecieron pormenores de sus “desagradables experiencias” y lamentaron que sea una figura “intocable”, que lo traten “como a un Dios”.

En cambio, ellas, por denunciar, han sufrido aislamiento, miedo y el peligro del descrédito a sus propias carreras musicales por hacer públicas las agresiones.

“Es un David contra Goliath”, definió la soprano Luz del Alba Rubio al participar en el programa Salvados, uno de los de mayor audiencia en la cadena privada de la televisión española, La Sexta, en la noche del domingo pasado. “Cómo te atreves a poner en tela de juicio la palabra de un Dios”, añadió la soprano al referirse a la actitud hacia ellas como denunciantes.

Rubio recordó que se les tachó de “mentirosas, atrevidas y de buscar dinero o fama”, pero no se les dio credibilidad a sus denuncias y fueron, incluso, más atacadas que el tenor.

En el programa televisivo Salvados, titulado “Plácido, un secreto a voces”, se retomaron las investigaciones desarrolladas por la agencia Associated Press; la Ópera de Los Ángeles y el Sindicato Estadunidenses de Artistas Musicales (AGMA).

Luz del Alba Rubio recordó que se acercó al astro de la ópera con la ilusión de conseguir una oportunidad laboral. No obstante, con el tiempo todo cambió hasta convertirse en un acoso permanente… “Me trataba excelente, gran compañero para trabajar, pero la otra persona que conozco de él no está bien, no corresponde con lo que los demás quieren ver”, señaló.

La soprano dijo que, mientras era sometida a un permanente acoso del artista, llegó a pensar que era “el precio que tenía que pagar”.

Sin embargo, indicó, llegó un momento en el que no pudo más. “No puedo dar un beso si no me hace, ¿mi canto, mi preparación no es suficiente, tengo que hacer esto para valer?”, se preguntaba.

Y vino el rechazo a Plácido Domingo, que el artista no se tomó nada bien. “Se puso muy mal, me dijo que podría haber hecho una gran carrera”, relató.

–¿Tuviste consecuencias en tu carrera por rechazar a Plácido Domingo? – le preguntó el entrevistador a la soprano.

–Sí, jamás volví a cantar en Washington o Los Ángeles, y vi que ya no había nada. Lo importante es que mi trabajo lo continué haciendo yo solita. Sabía que no iba a poder seguir en su entourage.

–¿A qué te refieres con su entourage?.

–Al grupo vigente que son amigos de plácido. Si un pianista que pertenece al teatro Real de Madrid o de Barcelona, nadie quiere acompañar a esta que habla, por temor a las represalias, entonces no te contratan.

“Evita subirte al ascensor con él”

La artista explicó que, cuando Plácido Domingo cumplió 50 años de profesión, se tomó una fotografía y la subió en redes sociales con un mensaje que luego han tratado de revertir en su contra.

“Fui porque estaba ahí cumpliendo sus 50 años el artista que todos admirábamos, pero además, atrás mío, estaba en mi cabeza la idea de darle la oportunidad y que, con su comportamiento, uno dijera, ‘bueno, esto pasó, la persona mejoró, se elevó, evolucionó’. Pero de eso nada, me encerró de nuevo en su camerino, y habló de amor imposible. Esa noche, me confirmó a mí misma, que tanto dudaba de que lo que hacía, lo tenía que hacer (hablar)”.

Una mujer española, que prefirió mantener en el anonimato su identidad, dijo en el programa que lo primero que le dijeron fue que “evitara subirme a un ascensor con él”. Y reconoció con un “por fin”, cuando conoció que en Estados Unidos se difundieron las primeras denuncias contra el tenor.

A su vez, Patricia Wulf, la primera mujer que ofreció su testimonio en la investigación de AP, y que actuó en varias ocasiones junto al tenor español, consideró que estas actuaciones se permitieron por su “poder” y porque aportaban dinero a la ópera en Estados Unidos. “Él es una gran estrella”, sostuvo durante el programa español.

La cantante aceptó que decidió dar su nombre porque ya no está actuando y cree que esto sigue sucediendo. “Tengo alumnas que podrían entrar en este mundo y tengo que hacer mi parte. No me arrepiento de dar la cara, pero fue difícil. Aún me duele pensar en ello”, reconoció.

También precisó que no había llevado a los tribunales de Domingo por el tiempo transcurrido desde que habían sucedido los hechos. “Pasaron tantos años desde que pasó”, aunque precisó que su fin era que la situación “pare”.

“No quiero que nadie más le pase esto. Quiero que deje de actuar en Estados Unidos”.

Una de las mujeres que ofreció su testimonio recordó el hostigamiento que sufrió una compañera de ella de sólo 23 años, con quien Plácido Domingo pretendía invitar a salir y estar con ella, y apenada recuerda sentirse “aliviada” en aquel momento de que fuera otra mujer y no ella la mujer acosada. “Era sálvese quien pueda”, dijo la artista española, quien prefirió no revelar su identidad por encontrarse en activo.

Relató que el tenor le preguntó si podía “meter la mano” en el bolsillo de su pantalón, y relató que se quedó callada sin poder saber qué contestarle, porque tampoco quería “que se ofendiese”.

Asimismo dijo que “en plena función, en un fin de acto, cuando se baja el telón, en esos momentos que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad. Plácido se acercó a mí y me besó. Fue un beso que no vi venir, que no pude esquivar ni quería recibir”, relató, y añadió que ella no estaba dispuesta a pagar ese “peaje”.

Por primera vez, una cantante española revela haber sufrido acoso sexual por parte de Plácido en nuestro país. Hemos podido corroborar su versión con otras fuentes. Este es su testimonio. #SalvadosPlácido pic.twitter.com/iOragucSbV — Salvados (@salvadostv) January 15, 2023

Wulf describió al tenor como un hombre “muy tocón” y descarta que sea “un caballero”, pese a que él ha pretendido justificar su comportamiento como que eran “galanterías”

Debra Katz, abogada de una de estas artistas, comentó en el programa que siguen recibiendo llamadas de mujeres que han padecido episodios de acoso por parte del tenor español y argumentan que tienen “temor” a su figura.