"No te me achicopales": Paquita la del Barrio dedicó esta canción a Shakira (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante mexicana Paquita La del Barrio publicó en su cuenta de Instagran un mensaje dedicado a la artista colombiana Shakira a propósito de su colaboración con el productor argentino Bizarrap, en la que alude a su relación con el futbolista español Gerard Piqué.

La canción titulada “BZRP Music Sessions #53” ha sido una sensación viral desde su lanzamiento el pasado 11 de enero y ha desatado desde debates sobre tópicos de género hasta memes y parodias.

Uno de ellos incluso alude al tipo de canciones que han hecho famosa a Paquita la del Barrio, que representan a una mujer que critica a su expareja en títulos como "Rata de dos patas" y "Cheque en blanco".

Que Shakira es la versión 2.0 de nuestra querida “Paquita la del Barrio” con su ‘rata de 2 patas’ uD83DuDE1DuD83DuDE1D #ShakiraxBizarrap #Shakira #ShakiraBZRP pic.twitter.com/00yJoveOwh — DramaIntensa uD83DuDE08 (@DramaIntensa) January 12, 2023

"Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", dijo Shakira en una publicación el viernes pasado en su cuenta de Facebook.

"¿Qué te puedo decir?"

La artista veracruzana publicó un video en su cuenta oficial de Instagram dedicado a la compositora y vocalista colombiana.

"Mi querida mija @shakira me nació del alma decirte estás palabras con todo mi corazón. Espero muy pronto verte en persona #ShakiraTeamPaquita tu amiga @paquitaoficialb De Alto Lucero Veracruz, #Mexico", escribió Paquita en el texto que acompaña su videomensaje.

“Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia”, le dice Francisca Viveros Barradas al inicio de su mensaje.

“Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, así es que no te preocupes.

“Yo estoy en México, si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes, aquí estamos a la orden, te mando un abrazo, que Dios te bendiga”, le dice Paquita a Shakira.

“Como te decía yo, tengo para toda clase de problemas, yo no sé a qué vine a este mundo, yo creo que a eso vine porque me llueven los títulos de gentes que están dolidas. Es muy bonito el trabajo de nosotras. Así es que no te me achicopales, échale ganas, como te dije, tienes por quién vivir, igual que yo. Así es que lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Tú échale ganas", continúa.

Al concluir, Paquita la del Barrio le canta un pedacito de un tema que grabó. "Espero que te sirva de algo", le dice, y comienza a entonar.

"Te burlaste de mí, te carcajeaste

Me trataste peor que a tus calzones

Pero ya me cansé de aguantar

y hoy te vas a chiflar

mis humildes canciones

Y ahí te dejo el remedio milagroso

Te lo vas a poner por si algo te arde

Y ahí te dejo este par de rodilleras,

¿Sabes para qué? Para que hinques a tu madre".