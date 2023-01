Briella contrata abogado por presunto plagio de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tres días después de que la cantante Briella señalara que un coro de la nueva canción de la colombiana Shakira junto con Bizarrap: “Shakira II BZRP Music Sessions #53” era muy parecido a su canción “Solo tú”, la venezolana contrató a un abogado para actuar en relación con el supuesto plagio.

La venezolana destacó que su canción que fue estrenada seis meses antes de la de Shakira tiene “elementos muy similares”. Pidió que le den créditos en caso de que esa canción haya sido su “inspiración”.

La artista contrató al abogado Jean Paul Vissepo, especialista en leyes y asuntos musicales, para defenderla, aunque Briella ha dicho que no quiere confrontar ni demandar a Shakira, sino asesorarse sobre la manera en que podría probarse “la inspiración y llegar a resoluciones sin grandes conflictos”.

“Más que nada ha sido por la polémica. Ambas partes son partes muy serias. Se ha creado una polémica por un tuit que hizo; hay mucho respeto, pero es simplemente la polémica. Como dice Briella puede ser una coincidencia y ella no quiere una sensación agridulce. No es una demanda ni nada por el estilo, es solo para arreglar el asunto. Es simplemente para aclarar: si fue una casualidad, fue una casualidad”, indicó el abogado a Telemundo.

Después indicó que estaba en contacto con el equipo legal de la colombiana y sin dar detalles, comentó que llegarían a un acuerdo “amigable”.

Desde que salió la canción de Shakira, varias personas señalaron que era un plagio de la canción “Solo tú”, de Briella.

Pero no solo la letra llamó la atención de los seguidores de la cantante y el productor argentino, sino la música, la cual, según algunos, es muy parecida al sencillo de la venezolana.

Conocida como BriellaMusic, ya acusó a los dos artistas de haber plagiado una de sus canciones, titulada “Solo tú”, que presentó en junio pasado y tiene millones de reproducciones.

“Mi canción ‘Solo tú’ (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) ¿Qué opinan ustedes?”, publicó el 11 de enero.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? uD83EuDD7A pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

“Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer. Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, dijo Briella en Instagram, media hora después del estreno de la canción de Shakira.

Briella dijo que no alzaba la voz con la intención de desprestigiar a los artistas, porque los admira y es su fan, pero quiere defender su trabajo.

“Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado: ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’, les hubiera dicho que claro”, comentó.