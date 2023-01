Geert Lovink y la perdición del scroll

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El Centro de Cultura Digital (CCD) realizará el próximo 26 de enero la conferencia magistral de Geert Lovink, con motivo de la presentación de su libro "Stuck on the Platform".

Una historia resistente a la recaída sobre el período Brexit-Trump-Covid (2019-2021), escrita para quienes tengan una pasión por las alternativas a las plataformas, construida sobre una profunda comprensión de la depresión digital.

"Por mucho que te empeñes en borrar aplicaciones de tu teléfono, el poder de la seducción te atrae de nuevo. La perdición del scroll es la nueva normalidad de una vida online".

Lovink fue profesor de teoría de los medios de comunicación en la Escuela Europea de Posgrado entre el 2007-2018. En diciembre de 2021 fue nombrado profesor de arte y redes en red en el Departamento de Historia del Arte de la UvA.

Estudió ciencias políticas en la Universidad de Ámsterdam (UvA) y obtuvo su PhD por la Universidad de Melbourne. En 2004 fundó el Instituto de Cultura de la Red (HvA), plataforma de redes de investigación e intercambio de conocimiento, que ha gestionado proyectos como Vortex (video online) y The Future of Art Criticism and MoneyLab, modelos de ingresos para las artes basados en internet.

Es teórico y crítico de Internet, autor de Uncanny Networks (2002), Dark Fiber (2002), My First Recession (2003), Zero Comments (2007), Networks Without a Cause (2012), Social Media Abyss (2016), Organization after Social Media (with Ned Rossiter, 2018), El abismo de las redes sociales (2019), Sad by Design (2019) y Stuck on the Platform (2022).

La conferencia será transmitida por las cuentas oficiales del CCD de Facebook y Youtube.