Sasha rompe en llanto al hablar del abuso de Luis de Llano: "Soy una mujer que levantó la voz"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? dijo la cantante y productora Sasha Sokol sobre declaraciones del productor Luis de Llano donde asegura que no se arrepiente de nada.

En entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, se refirió a las disculpas que Yordi Rosado le ofreció a su “amiga” por su falta de sensibilidad y comprensión, en alusión a la entrevista que le hizo al productor Luis de Llano en la que reconoció haber tenido una relación con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39.

“Yo creo que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados. Para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a hacer esto, pera la prensa tampoco lo es y entiendo que la relación de Yordi haya sido la que fue, pero creo que si no aprendemos a nombrar las cosas, no vamos a poder aprovechar las áreas de oportunidad que tiene lo que está pasando”, indicó Sokol, de 52 años, en declaraciones que retomó el programa de espectáculos Ventaneando.

Dijo que Yordi siempre ha sido “buena onda, es un cuate lindo” y le agradece que haya reconocido su error. Dijo que ella nunca criticó que la entrevista se diera porque le parece que ayudó y tampoco pidió que la bajaran, porque le parecía un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización y cree que es importante que se visibilicen estas problemáticas para poder cambiarlas.

“Mi único comentario fue que la empatía es importante y, ¿a qué me refiero con eso? Cuando tú haces una entrevista, claramente, tú no sabes qué te van a decir tus entrevistados, pero si tú normalizas lo que tus entrevistados dicen no ayudas a que termine”, indicó.

Desde su punto de vista, consideró que lo mejor pudo ser que Yordi Rosado hubiera preguntado: “¿No te parece que Sasha era muy chiquita para andar contigo? ¿No te parece que estabas en posición de poder frente a Sasha, que trabajaba contigo?”, cuestionó.

“Si él hubiera, sin juzgar a Luis porque no es su papel, pero no normalizado la respuesta de Luis, me parece que hubiera sido más empático en este caso conmigo”, indicó.

Cuando algunos reporteros le cuestionaron sobre cómo sus acciones han inspirado a otras mujeres a levantar la voz ante un abuso, Sokol rompió en llanto, de acuerdo con Telemundo.

Además, dijo que el proceso legal contra Luis de Llamo sigue en pie.

“Soy una mujer que levantó la voz. No es que yo lo considere o no. La denuncia, por supuesto, continúa y yo espero que en unos meses tengamos una resolución y entonces platicaremos”, señaló.

Sus declaraciones se dieron después de que Sokol, en entrevista en La Saga, con Adela Micha, dijo, el año pasado, que a Rosado no le faltó experiencia, sino empatía. “Por supuesto que no tienes la culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienen la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas”, indicó.

La disculpa

“A todas las personas que se hayan sentido ofendidas, mis más sinceras disculpas por haberlos hechos sentir así, no era mi intención. A ti, amiga, perdón por mi falta de sensibilidad y de comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también muy preocupante también el de ahora. Te ofrezco una disculpa. Jamás es y ni ha sido ni será mi intención lastimar absolutamente a nadie”, señaló Yordi Rosado en un video de 12:20 minutos, publicado en su canal de Youtube.

“Como ser humano, con todo lo que ha sucedido, la verdad, me cayeron muchos veintes, empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar, de entender, pero que nos estamos dando cuenta que son más que esenciales, como lo es, evidentemente, la violencia de género”, indicó.

Dijo que, aunque pensó en ya no hablar del tema, “por no querer afectar a nadie y evitar contaminar un proceso legal”, meditó, como algunas personas lo sugirieron, si bajaba la entrevista o no, en alusión a la que le hizo a Luis de Llano.

“Pero les digo algo, yo creo que, más allá de cualquier cosa económica, que no tiene nada que ver, siento que eliminarla o borrarla es como querer tapar el sol con un dedo. Y, al contrario, creo que gracias a entrevistas como esta se pudo abrir un caso, hoy estamos hablando de este tema”, consideró.

El 13 de diciembre, la cantante y productora Sasha Sokol le respondió al conductor Yordi Rosado por lo que le dijo el productor Luis de Llano respecto a la relación sentimental que tuvo con ella cuando tenía 14 años. Le dijo que no fue falta de experiencia, sino de empatía.

En un hilo de Twitter, Sokol respondió a Rosado, quien ya lo había comentado en entrevista con Adela Micha para su programa La Saga, que se transmite por Youtube.

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes la culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienen la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas.

“¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? Y, sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, cuestionó.

Consideró que pensarán que gana la impunidad, porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada de una relación ilícita y el entrevistador responde: “¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”

Aseguró que, mientras hacía esas preguntas, pensaba en el rating que tendría su programa. “No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste. @YordiRosado”.

Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

El 18 de julio, después de que se dio a conocer que la cantante Sasha Sokol habría denunciado por abuso a Luis de Llano, el despacho jurídico De la Calle, Madrazo, Mancera, informó que iniciaron una acción civil por daño moral en contra del productor.

En un hilo de Twitter se destacó que el juicio civil fue admitido a trámite y Luis de Llano ya fue notificado.

“En la demanda se solicita que los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte del señor de Llano que causaron daño moral en diversos aspectos a Sasha Sokol”, señaló.

El 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, Sokol acusó de abuso y manipulación al productor Luis de Llano, quien en días pasados declaró que durante el romance que tuvo con ella, cuando era menor de edad y estaba en el grupo Timbiriche, se había enamorado.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, escribió en un hilo de Twitter.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, señaló y comentó que, en ese momento, De Llano tenía 39 años y que estuvieron juntos casi cuatro años.

Esa relación, añadió, terminó hace 33 años, pero hasta hoy que la comparte es que termina lo tóxico que trajo consigo. Señaló que asume la parte que le corresponde, pero ya no puede ni debe guardar silencio.

¿Qué dijo Luis de Llano?

En entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube, al ser cuestionado sobre su relación con Sasha Sokol, el productor Luis de Llano contestó:

“No hay historia que contarte. Yo, un día, me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos, que es platónico, profesional, de trabajo. ¿Por qué? Porque yo le producía sus discos. Entonces, ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan, digo: ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple”.

Después se contradijo cuando contó: “Sí, sí tuve un romance yo con Sasha. Me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito. Tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo: ‘nada que ver’. Y nada que ver. Se acabó”.

Contrario a lo dicho por Sasha, Luis de Llano aseguró que la madre de Sokol sabía de la relación, pero terminó porque la cantante quedó desencantada de que su madre le prohibiera ir a casa del productor.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que, obviamente, dijo: ‘oye, no quiere que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”.