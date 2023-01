Esta es la razón por la que Jeremy Renner, "Hawkeye" en The Avengers, fue hospitalizado

LOS ANGELES (AP). — El astro de "The Avengers" (Los Vengadores) Jeremy Renner recibe atención médica por las graves heridas que sufrió al retirar nieve.

Renner, de 51 años, se encuentra en estado crítico, aunque se mantiene estable, dijo el domingo el representante del actor. No se dieron a conocer más detalles sobre el alcance de las heridas de Renner.

El actor tiene una casa en Nevada, pero no está claro dónde sufrió el accidente. Renner interpreta a Hawkeye miembro del escuadrón de superhéroes Avengers en el extenso universo cinematográfico y televisivo de Marvel.

Ha sido nominado en dos ocasiones al Oscar, recibió menciones consecutivas por "The Hurt Locker" ("Zona de miedo") y "The Town" ("Ciudad de ladrones"). Su interpretación como un especialista en desactivar bombas en Irak en "The Hurt Locker" de 2008 lo convirtió en un actor famoso.

Años más tarde, "The Avengers" de 2012 lo cimentó dentro de la ambiciosa narrativa de Marvel, tras lo cual su personaje ha aparecido en varias películas posteriores, además de que tuvo su propia serie de Disney+, "Hawkeye".