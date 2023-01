Muse cautiva a 65 mil almas en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El explosivo rock y la gala tecnológica de la banda británica Muse relució en el Foro Sol la noche de este domingo en la primera de dos fechas en ese lugar, reuniendo en la delirante velada a 65 mil almas como parte de su gira Will of the People World Tour.

Después de dos presentaciones en el país –una en Monterrey, Nuevo León, y otra en Guadalajara, Jalisco –, Muse llegó a la Ciudad de México en un esperado show con boletaje agotado.

Fueron las regias de The Warning las encargadas de abrir la noche: las hermanas Villarreal Vélez: Daniela “Dany” (guitarra y voz principal), Paulina “Pau” (batería, voz y piano) y Alejandra “Ale” (bajo, piano y coros) bien recibidas por el público y cuyos temas consideraron “Z”, “Money”, “Enter Sandman” (cover a Metallica) y “Narcisista”. Durante media hora cautivaron a presentes.

Así, pasadas las 21 horas Matt Bellamy, el bataco Dominic Howard y el bajista Chris Wolstenholme, ocultos en máscaras de estilo futurista a los ritmos de “Will of the People”, tema homónimo a su gira y reciente discografía, tomaron el escenario.

Una vez despojados de los antifaces, Matt velozmente saludó a su gente en español entrecortado “¡buenas noches Ciudad de México!”. Aullidos al unísono correspondieron en adoración a la agrupación formada en 1994, en Teignmouth, Devon.

¡Inicia el primero de dos conciertos de @muse en el #ForoSol! Y con ello los shows masivos de 2023. uD83DuDE0EuD83DuDE4C pic.twitter.com/jpr8FGnWcE — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) January 23, 2023

La locura avanzó en “Hysteria”, “Drill Sergeant”, “Psycho” y “Bliss”, sumergido el trío de músicos en una escenografía de ensueños tecnológicos. Un lienzo a telón de fondo desapareció para descubrir un monumental rostro enmascarado acompañado de la rola “Won’t Stand Down”.

La gigantesca efigie movía la cabeza como si observase a las multitudes que se entregaban demencialmente al rasgar “Stockholm Syndrome”, al tiempo que el líder destrozaba su guitarra azotándola sobre la tarima.

El recital avanzó en “The Gallery”, “Compliance” en una lluvia de serpentinas y aplausos. Al entonar “Thought Contagion” el vocalista recibió el usual regalo de la fanaticada mexicana, un peluche de Dr. Simi ataviado de forma futurista como los Muse.

Cada uno de los integrantes agasajó en sus instrumentos, Bellamy rasgando guitarras distorsionadas, la bataca a doble pedal retumbaba el bombo a todo poder con la genialidad de Howard y el bajo de sonidos espectrales en la agudeza de Wolstenholme. Los ritmos incrustándose en sonidos electrónicos demoledores calaban los corazones y los tímpanos. Y todo ello con eco a una serie de efectos de luces que realzaban el momento.

El tiempo avanzó ágil contemplando “You Make Me Feel Like It's Halloween” y “Madness” –en versión balada rockera– que el público acompañó con un manto cósmico de luces de celulares brillando en cada rincón. Incluyeron “We Are Fucking Fucked” y “Supermassive Black Hole”.

Los fans encienden los flashes de su celular para acompañar a Muse con "Madness". uD83EuDDE0? pic.twitter.com/weOSf4Y4Tv — timeoutmexico (@TimeOutMexico) January 23, 2023

Los cánticos acompañaron a “Plug In Baby”, para continuar en “Behold, the Glove” y “Uprising”. El ocaso se asomó al piano para “Prelude” –usada comunmente como entrada del tema oficial de Juegos Olímpicos 2012, “Survival” – y estallar en la clásica “Starlight”.

Breve receso encaminó el encore para finiquitar en “Kill or Be Killed” y “Knights of Cydonia”. Visiblemente satisfecho Bellamy marchó por el escenario, y a la mitad de un pasillo que lo conectaba con la primera parte del público tomó la bandera de México y se cobijó con ella, en tanto Dominic recogió una máscara del luchador “Rey Misterio” que sostuvo en sus manos, se les juntó Chris para el abrazo final en reverencias y tomándose una foto final con su público al fondo. Desaparecieron en huida cubiertos de una ola de aplausos y griteríos de satisfacción.

Muse brindará un show adicional este lunes 23 de enero en el Foro Sol, y tras ello continuará la gira por Estados Unidos, el 25 de febrero en Chicago, Illinois. La banda no tocará ninguna otra ciudad de América Latina, pues tras EU viajarán a Europa como parte de la gira.