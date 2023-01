“La Luz del Silencio” de Gabriela Aguirre llega a El Claustro de Sor Juana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su regreso al Claustro de Sor Juana tras 28 años de haber expuesto ahí, la artista plástica Gabriela Aguirre inaugura esta noche “La Luz del silencio”, muestra que aborda su más reciente producción a partir de la experimentacion técnica.

La exhibición se presenta a las 19:00 horas en la Celda Contemporánea del Claustro ubicado en Izazaga #92 en el Centro Histórico, corazón de esta ciudad, e incluye 35 obras de mediano/gran formato: 24 oleos (técnicas mixtas con cera, carbón, grafito, pastel), nueve grabados (aguafuerte, agua tinta y agua cera, intervenidos como dibujo con óleo, pastel y grafito), una acuarela, y una obra escultórica.

Vía telefónica, Gabriela Aguirre (D.F., 1964), quien ha expuesto de manera colectiva en Europa, Estados Unidos y nuestro país a lo largo de 35 años de trayectoria, explicó en entrevista con Proceso que el título de la muestra surgió de dos palabras clave de su trabajo a lo largo de su última etapa de producción, dijo:

“El título nace de dos palabras clave la ‘luz’ y el ‘silencio’, y su origen viene de atrás pues cuando comencé me inicié en la plástica mi trabajo era figurativo, muy intenso y hasta crudo, con el tiempo dejó de gustarme el efecto que causaba; poco a poco busqué más color y comencé con obras monocromáticas introduciendo poco a poco la luz hasta que se volvió una protagonista.

“En esta exposición se remite a escenas de la naturaleza por el juego y colorido que brinda la luz, hay muchos horizontes y es justo ahí donde entra el silencio”.

Lo ominoso de la naturaleza

La muestra está dividida en tres salas, la primera con obra de los últimos cuatro años de su labor, la segunda con una serie de ocho obras sobre el manejo de la luz, y la ultima con una escultura dedicada a los arboles a partir de un recuerdo de infancia.

Relató que este es un regreso al Claustro de Sor Juana, pues estuvo ahí hace 28 años, un regreso que la tiene contenta y emocionada, además de profundizar sobre el trabajo de “La luz del silencio”:

“Está conformada por la última parte de mi obra, aunque hay una pequeña recopilación de cuadros del 2012, la acuarela que sería la más antigua es es 1978, pero en términos generales es lo que he trabajado los últimos cuatro años, es un trabajo que ha tomado mucho de mi energía y en donde busco más que representar un lugar, a las huellas de lo que hubo o pudo haber ahí, de la emoción que puede despertar lo ominoso de la naturaleza”.

La artista cuya obra ha sido promovida en galerías como Sloane-Racotta y la Galería de Arte Mexicano de esta ciudad; la Galería Ramis F. Barquet de Monterrey, Nuevo León (y con filial en Nueva York); y Bentley Gallery de Scottsdale, Arizona; ha tenido textos de su obra realizados por escritores, poetas y/o críticos especializados como José Manuel Springer, Natasha Lutovich, Manuel Lavaniegos, David Huerta y Rafael Vargas.

Este último, poeta, ensayista, periodista y colaborador de Proceso, escribió el texto de sala para los visitantes de “La luz del silencio”, del cual reproducimos el apartado sobre la muestra:

“…Para Gabriela Aguirre la luz siempre ha sido, y más en los últimos años, el asunto central de su trabajo. En ocasiones es una fuente de irradiación desbordante, que excede el marco; con más frecuencia, es como un sutil destello, un fósforo encendido no para ver en la oscuridad, sino para ver la oscuridad –otra manera de examinar la luz, de sopesarla. Su obra prescinde de figuras pero no de estructura ni de forma. Las masas de color se equilibran. Las líneas les dan dinamismo. Ella sabe que se nos enseña a ver los colores como metáforas de realidades naturales (rojo, el fuego; azul, el cielo; verde, el mar; el sol, amarillo), y no acepta ceñirse a esos valores convencionales. Las combinaciones y tonalidades a las que somete los colores suscitan una diversidad de emociones e ideas…”

“La luz del silencio” se encontrará ahí hasta el 11 de marzo, en horarios de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas.