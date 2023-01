Novedad editorial: Teatro, danza y performance

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Dramaturgias ambulantes es un ciclo de artes vivas llevado a cabo a principios de 2022 en el Teatro Helénico bajo la dirección artística y coordinación de Itzhel Razo. Ahora, vuelto libro, podemos conocer sus propuestas, junto con reflexiones alrededor del performance y el cuerpo.

Laura Uribe, en su escrito, nos habla del cuerpo político desde lo personal y su contexto inmediato. La violencia, como factor eje, y la posibilidad de hablar de ello y de defenderse. El arte, como medio de acción política; la escena, el espacio para enunciar el cuerpo. Antonio Salinas centra su reflexión en cómo ha nombrado a su cuerpo, a su ser, dándole diferentes nombres en su historia personal hasta encontrar el suyo propio.

El nombrar, exponer y darle vida en la escena, resignifica el cuerpo y lo llena de contenidos donde la visión crítica prevalece. Desde el performance, la danza y el teatro, el libro “Dramaturgias ambulantes”, editado por Editorial Ambulante, incluye los textos y el QR de las piezas del ciclo 2022.

Cuerpos disidentes está conformado por tres piezas: “Paisaje” de Melva Olivas, “Ungida en diamantina” de Daniela Vázquez, con el texto de Itzhel Razo y Héctor Lara, y “Terregal” de Gabriela Woo. Las dos primeras se conocen por el QR donde se observa en video la acción performática: “Paisaje”, a través de la danza con el torso desnudo de mujeres que se distienden y contraen en relación con la otra, ya sea en distancia fijada por delgados bastones o en la soledad para transmitir ese ímpetu de libertad. “Ungida en diamantina”, más eficaz en video que en escena, consta de varios números que giran alrededor de la educación y cultura informal que las mujeres traemos cargando. A partir de la parodia y la ironía, nos muestra a Daniela contando su carrera para prepararse a ser Miss Universo, su relación con las barbies y cómo al final, con papelitos y diamantina de colores cayendo en su rostro, reconoce su belleza.

“Terregal” contiene el texto de la pieza que baila y crea Gabriela Woo y nos habla de la violencia doméstica ejercida hacia su madre y a ella niña, y la dificultad de crear conciencia al respecto. La danza, que sólo puede visualizarse cuando se vio en el escenario, recorre las orillas del espacio escénico con un ligero vestido imaginando el desierto, el viento y la arena.

“Broken o el necropoder” de Darling Lucas, de las piezas más poderosas del libro, irrumpe también para hablar de la violencia hacia el cuerpo de las mujeres. Es una obra sólida y poética, que en sus diferentes fragmentos nos habla de casos de feminicidio, para unirlos al final como una fuerza que impulsa a nombrarlos para que siempre estén presentes.

“Meditación” de José Alberto Gallardo e Itzhel Razo es una espléndida pieza que horada en la sexualidad y la relación de pareja. Desde el yo se descubre el cuerpo y se vincula con el otro. La incomunicación a través de mensajes, del recuerdo del vínculo o la masturbación se va conformando una expresión que, si bien al texto le faltan las imágenes en escena, establece claramente esta propuesta tan trasgresora y brillante.

Finalmente el libro cierra con el trabajo de Luis Alcocer Guerrero con “Coming attractions (and other memories from de future)”, que pone en el escenario la esencia misma del teatro y sus creadores. El hombre habla con el espectador que le da su razón de ser y que al mismo tiempo lo cuestiona.

“Dramaturgias ambulantes, ciclo de artes vivas” es un libro edificante para conocer nuevas propuestas escénicas desde la performatividad, la danza y el teatro que abre caminos novedosos para la escena.

Crítica publicada el 18 de septiembre en la edición 2394 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.