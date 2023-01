Susana Zabaleta, en concierto con De la Mora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz y soprano Susana Zabaleta y el tenor Fernando de la Mora ofrecerán el concierto “Homenaje a los grandes compositores mexicanos” en beneficio de la Fundación Comparte Vida --que promueve la donación de médula ósea para tratamientos de enfermedades de la sangre como las leucemias-- en la Sala Nezahualcóyotl.

Los acompañará la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber. La fecha es el 19 de este mes, a las 18:30 horas. La también conductora señala en entrevista que en México falta mucho por comprender el asunto de la donación:

“No se entiende hasta que te pasa. Yo siempre guardo un espacio por mes para una dádiva, llámese concierto o conferencias, en fin. Puede ser que tengan que ver con la situación de las mujeres o el cáncer, la gente se está muriendo con esta enfermedad, y hay que hacer algo. Es terrible lo que cuesta un hospital por día y es necesario poder ayudar a las personas. Creo que todo aquel que da, recibe en algún momento”.

Zabaleta (Monclova, Coahuila, 1964) y De la Mora (Ciudad de México, 1958) trabajan un programa con autores mexicanos que tienen que ver con el romanticismo, el amor y el desamor “porque antes se hablaba mucho de eso, ahora con las redes sociales parece que todos son felices, pero seguimos sufriendo por el mismo amor que se sufría antes, y será un privilegio cantar en ese espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México”.

La protagonista de las películas “Sobrenatural”, “Sexo, pudor y lágrimas”, “Elisa antes de fin del mundo” y “Vivir mata” rememora que De la Mora canta a beneficio de la Fundación Comparte Vida todos los años:

“Entonces siempre posee ya un repertorio, pero ahora decidió irse por otro lado, no tanto por la ópera, sino por los compositores mexicanos. Existe una gran cantidad de melodías, y de mujeres compositoras, a veces no pensamos en María Grever , aunque si un poco más en Consuelito Velásquez. El maestro Armando Manzanero me dejó dos arreglos orquestales de dos canciones inéditas y estamos haciendo los arreglos para orquesta. Será un recital con un poco de varios autores de canciones, Marco Antonio Solís y José Alfredo Jiménez, en fin. Estará muy padre”.

Resalta que este 2023 será su año de labor con orquestas:

“Yo creo que ya me lo merezco. Y tengo muchas ganas de trabajar así. Es lo que más me gusta. En febrero cantaré con Andrea Bocelli en el Campo Marte en la Ciudad de México y el Parque Fundidora en Monterrey. ¡No hay mejor manera de empezar este año! ¡Estoy muy emocionada!...”.

--¿Cómo se acopla a una orquesta o a un piano o a instrumentos eléctricos?, en fin.

--Creo que, si cantas con orquesta, después puedes interpretar cualquier cosa. Para mí ha sido muy importante trabajar con todos los géneros habidos y por haber porque es un reto para un cantante poder interpretar con la orquesta, la ópera, letras comerciales y al mismo tiempo actuar con el maestro Francisco Céspedes y Raúl di Blasio. Empezamos una gira otra vez el día uno de enero con ellos. Te das cuenta que el arte es para compartir y convivir. De eso se trata, no de competir, y cuando uno entiende eso, es fácil cantar lo que sea. No se trata estar metiéndose el codo para ver quién aguanta más la nota o quién es más famoso.

--¿Fue difícil para usted regresar a los conciertos en vivo luego de que la pandemia paró todo?

--Yo sí siento a la gente mucho más sensible en todos los sentidos, porque hubo alguien, cercano o no, que falleció, o alguien que sufrió también esta enfermedad del covid-19, y creo que eso nos hace más susceptibles en todos los sentidos. Pero debes seguir adelante, confiando en la vida y en lo que crees. Es increíble las cosas positivas que puedes provocar arriba del escenario, y de eso se trata nuestra carrera, de provocar cosas maravillosas.

---La música transforma e impulsa a la gente positivamente, ¿verdad?

--¡Completamente!... Transformas las cosas que te pasan, bueno no en un principio. Siempre preguntan: “¿Cómo le hiciste?”, y les explico: “No, ¡espérate!...”, me puse a llorar, guerrear, maldecir, dije cosas horribles por las cosas que pasaron, pero ya estoy bien, uno le tiene que dar vuelta a la vida, vuelta a la página, para seguir en esto, porque si te deprimes, si te quedas en tu casa y no trasformas lo que te pasó en conocimiento, pues hay que pedir ayuda, y yo sé que pedir ayuda, bueno a mi me pasa, cuesta mucho trabajo, pero es una de las primeras cosas que tienes que hacer, dejar el orgullo a un lado y pedir ayuda.

--Se habla que ahora hay una pandemia de la salud mental, y que hay terapias con la música para ello, ¿qué dice al respecto?

--Desde que está el ser humano en el vientre de la madre, ésta canta todos los días. Cuando ves alguien que quieres mucho, cantas al hablar, como: “¡Hola!, mi amor”... Para un ser humano, la música es primordial, no puede vivir sin ella. Sales al jardín y escuchas a los pájaros. La naturaleza contiene su propia música. Sí, la música es una terapia, por eso siempre digo hay que ir a todos los conciertos, menos a los que te traten mal. A mi me dio mucha tristeza lo que pasó con Bad Bunny. A la gente le cuesta el boleto, el traslado e invierte tiempo. La finalidad del recital “Homenaje a los grandes compositores mexicanos” es que la gente salga muy contenta y muy agradecida.

--¿Cómo se ha ido acoplando al trabajo y estilo de De la Mora?

--Es muy difícil. A veces son dos cantantes maravillosos y cuando se escuchan, no te gustan, y no entiendes qué pasa. Tiene que ver con lo armónico, la musicalidad y el respeto, en fin. Fernando y yo de hecho estudiamos juntos, lo conozco desde hace muchos años, y hemos cantado juntos con orquesta, trio y mariachi. Y ahora me hicieron el favor de invitarme para actuar con él, y estoy muy feliz de contribuir a esta causa.

--¿Qué más espera aprender de la música?

--La música me ha dado todo lo que necesito. Yo espero poder hacer que la gente reaccione, que entienda que la música es básica en la vida para poder sobrevivir a tanta crítica, a tanta angustia, a toda la presión de las redes sociales. Es bueno despegarse un poco y de repente dejarse llevar por el amor que da la música. Yo eso es lo que espero: poder contribuir a que la gente diga esa canción que interpretó Zavaleta, me hizo entender esto y lo otro, me hizo volver a creer en el amor, a volver a dibujar en mi cabeza, en mi alma, ese amor que a la mejor todavía no llega, pero que tal vez si va llegar. ¡Recuperar la condición humana!

“Venimos aquí para gozar. Hay que disfrutar la vida, pero no lo hacemos. Existe una polarización tremenda. Se nota en las redes, donde no se vale quejarte, ni estar constipado. Ahí debes expresar que estás contenta, feliz y eres maravillosa. ¡Qué flojera!... Eso me pone muy triste. Si no existiera lo oscuro, no existiría lo brillante. Hay que entender, aceptar y abrazar lo oscuro”.

Al final subraya que le consterna “que haya mucha gente que la está pasando muy mal y la usan”:

“Hay que ayudar, y no decir que ayudas”.