Muere Lisa Loring, la Merlina Addams original, a los 64 años (Videos)

MADRID (CulturaOcio).- Lisa Loring, la actriz conocida principalmente por dar vida a Merlina en la serie original de Los Locos Addams de los años 60, falleció a los 64 años. La intérprete había sufrido un derrame cerebral del que finalmente no pudo recuperarse.

Una amiga cercana de Loring, Laurie Jacobson, informó de la noticia a través de un comunicado publicado en Facebook. En él explicó el accidente y los últimos días de la actriz, en los que la asistencia a a la que estuvo conectada no fue suficiente para mantenerla con vida.

“Con gran tristeza informo de la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring. Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la alta presión arterial. Ha estado con soporte vital durante 3 días. Ayer su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y anoche falleció”, indica la publicación.

“Formará parte del tejido de la cultura pop y de nuestros corazones siempre como Merlina Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor que permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. Descansa en paz, Lisa. Maldita sea, chica... fuiste muy divertida”, se despide Jacobson.

Con tan solo seis años, Loring dio vida a su icónico personaje durante los dos años que la serie estuvo al aire (1964-1966). Los Locos Addams, que llegó a los 64 episodios, fue la primera adaptación en acción real de los personajes creados por Charles Addams.

En 1977, la actriz regresó al rol para el especial Halloween with the New Addams Family.

Al margen de La Familia Addams, Loring tuvo una carrera discreta en el mundo del cine, limitándose a pequeños papeles secundarios en proyectos de bajo presupuesto.

Su último trabajo fue en 2015 en la película Doctor Spine. Sin embargo, tras el estreno de Merlina en Netflix el pasado mes de diciembre, se había rumorado su posible participación en la segunda temporada a modo cameo al igual que lo ha hecho Christina Ricci, la Merlina de las películas de los años 90 y la profesora Marilyn Thornhill en la nueva serie.