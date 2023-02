Científico mexicano y referente mundial en trasplante de células dictará conferencia en la ANMM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la “Declaración Inaugural del CLX Año Académico” de la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM), este miércoles por la tarde el científico Alejandro Madrigal Fernández, referente mundial en el campo del trasplante de células madre y de histocompatibilidad e inmunogenética, y quien fuera condecorado en 2022 por la reina Isabel II, dictará la conferencia magistral “El futuro de la terapia celular ante el cáncer. Mis retos y batallas”.

La ceremonia se realizará en las instalaciones del Centro Médico Siglo XXI a las 17 horas, con transmisión virtual para el público vía YouTube y Facebook de la Academia Nacional de Medicina.

El programa contará con una presentación de la mesa de honor por parte de Mayela Rodríguez Violante; mensaje del presidente de la academia, Germán E. Fajardo Dolci; la Conferencia ‘Doctor Ignacio Chávez” por parte del Dr. Alejandro Madrigal Fernández (quien también dictó el pasado jueves 26 una magistral en la XVI Jornada de Médicos Residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación), y finalmente la declaratoria inaugural del CLX Año Académico.

El acto cobra especial interés por la presencia de Madrigal Fernández, condecorado el 2 de junio de 2022, en el marco del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, con el reconocimiento de Officer of the Most Excellent Order of the British Empire, conocido como Oficial de la Orden del Imperio Británico, por sus servicios en hematología, trasplante de células madre e investigación para el cáncer.

Alejandro Madrigal Fernández es catedrático de hematología en el Instituto del Cáncer de la UCL y consultor honorario en la Fundación Royal Free Hospital NHS. Fue fundador y primer Director Científico del Instituto de Investigación Anthony Nolan y del Programa de Sangre de Cordón Umbilical del Centro de Terapia Celular del Anthony Nolan; expresidente de la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula Ósea, y miembro honorario del Mexican Cultural Centre (MCC), Reino Unido.

Sobre la condecoración, el científico comentó para la UNAM en entrevista en 2022:

“Estoy convencido que este premio es un verdadero testimonio que refleja el privilegio de haber trabajado con muchos colegas, estudiantes maravillosos y excepcionales en el Anthony Nolan, en la University College London (UCL) y en todo el mundo, para mejorar los resultados de los pacientes con cáncer de sangre que necesitan un trasplante de células madre hematopoyéticas”.

Entre otras personalidades que han recibido esta distinción están el inventor de la World Wide Web (www), Sir Tim Berners-Lee; la primatóloga y antropóloga Dame Jane Goodall; el neurobiólogo Sir Colin Blakemore; Sir Andrew Pollard, por su trabajo en el desarrollo de la vacuna covid-19 de Oxford-AstraZeneca; la músico Yvonne Baker, y la escritora J. K. Rowling.

Madrigal Fernández es egresado de la carrera de Medicina en la UNAM (Generación 1973-1979), con la especialidad de Medicina Interna. Realizó su doctorado en la Universidad de Londres, Inglaterra, y cuenta con estudios de posgrado en Estados Unidos en las universidades de Harvard y Stanford.

Ha impartido más de 600 conferencias en 58 países y los hallazgos de sus protocolos publicados en más de 500 artículos en revistas como Nature, Nature Genetics y The Lancet, entre otras.

Es miembro honorario de las academias Nacional de Medicina de México y Mexicana de Cirugía, así como correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias, y profesor emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).