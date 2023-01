Estos son los conciertos y festivales que tendrá este 2023

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Una intensa actividad de conciertos y festivales se avecinan este 2023, figurando en la lista de artistas que visitarán esta ciudad: Muse, Billie Eilish, Tame Impala, Mötley Crüe y Def Leppard juntos, más Blink-182, el veterano Rod Stewart y The Weeknd.

La promotora Ocesa cuenta con una extensa agenda de brillantes espectáculos en el Foro Sol, donde destaca el arribo de los británicos Muse el próximo 22 y 23 de enero como parte de la gira Will Of The People, nombre homónimo de su también reciente material discográfico a presentar ante sus fans mexicanos.

El Grupo Firme de los hermanos Eduin y Jhonny Caz se presentará el 10 de febrero.

Estallarán las leyendas rockeras Mötley Crüe y Def Leppard, unidos en espectacular show el 18 de febrero. La estrella angelina Billie Eilish seguramente deslumbrará el 29 de marzo, enseñando su segunda producción “Happier Than Ever”, la cual da nombre a su gira mundial. Los rockeros mexicanos Molotov harán lo propio tocando por primera ocasión en ese inmueble el 12 de mayo, donde celebrarán sus 27 años de carrera.

Los originarios de Las Vegas, Imagine Dragons, regresarán con su espectáculo Mercury World Tour el 17 de mayo. Y para el 29 de septiembre, el célebre canadiense The Weeknd estará de visita con su After Hours Til Dawn Tour.

Palacio de los Deportes

En este espacio originalmente olímpico estará la boy band de K-pop surcoreana NCT 127 (28 de enero) y los argentinos Babasónicos (11 de febrero).

El público alucinará con el proyecto de música psicodélica australiano Tame Impala (10 y 11 de marzo) y retornará asimismo la memorable banda del punk rock Blink-182 (28, 29 y 31 de marzo); también con el DJ alemán Boris Brejcha (el 13 de abril). En tanto los londinenses Placebo prometen presentarse el 17 de abril y el veterano rockero británico Rod Stewart, el 28 del mismo abril.

El 24 de febrero se realizarán el festival Disorder Fest 2 con Health, The Soft Moon, Cold Showers y Automatic en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. (https://youtu.be/VcdxnQLKAYo). A su vez, la promotora Eyescream Productions ocupará el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes para varios de sus espectáculos. Destaca la maquinaria alemana de estilo synth pop y EBM, And One, el 11 de marzo. De igual modo, el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes prepara visita de los australianos Cut Copy, el 25 de marzo.

Los rockers tapatíos de la Cuca con José Fors, el 8 de febrero.

En tributo nostálgico dedicado a la agrupación Mecano, se realizará el show “Hija de la Luna” a cargo de la cantante española Robin Torres (10 de marzo). Presencia del Indie pop escocés Belle and Sebastian (25 de abril). (https://youtu.be/IwqnWUPHiEY).

Auditorio Nacional

El magno recinto de Chapultepec contará con la presencia del grupo Haragán y Compañía liderado por Luis Álvarez (arrancando este sábado 7 de enero), al igual los DLD con Francisco Familiar, Erik Neville y Edgar “PJ” Hansen (2 de febrero). A Kenia Os se le verá el 3 de febrero. A “El Poeta de la Canción” José María Napoleón en gira del adiós el 8 de febrero. El popero español Alejandro Sanz concretará varias fechas en el coloso de avenida Reforma (9 y 10 de febrero; 7, 9 y 10 de marzo).

Ahí mismo los regios Inspector con “Big Javy” tocarán el 24 de febrero, Amanda Miguel (16 de marzo), Caifanes (24 y 25 de marzo), Carlos Rivera (30 y 31 de marzo) y el gran malo de la salsa, el trombonista Willie Colón (24 de mayo). (https://youtu.be/HZLwePfTamM)

Lunario del Auditorio Nacional

El romanticismo de Jorge “Coque” Muñiz llegará el 27 de enero.

El ensamble Gran Sur integrado por Iñaki Vázquez y Javier Ramírez “Chá” de Fobia, Elohim Corona de Moderatto y la cantautora zacatecana Sofi Mayen, tienen cita en el Lunario, el 15 de febrero.

El poderoso electro dark de Hocico comandado por Erk Aicrag y Racso Agroyam, retumbará el 4 de marzo. El joven sinaloense Daniel Quién para el día del niño (30 de marzo).

***

La moderna Arena Ciudad de México de la alcaldía de Azcapotzalco relucirá por la agrupación de K-Pop surcoreana Super Junior (14 y 15 de febrero) y en nostalgias ochenteras los Hombres G (10 y 11 de marzo).

En ese mismo escenario brillará el show “Fundadores del rock en español” el 7 de mayo, reuniendo a Enrique Guzmán, Los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rebeldes del Rock, Los Rockin Devil’s y Baby Bátiz, entre otros más, teniendo como invitado especial a Roberto Jordan y en la conducción como maestro de ceremonias a Benny Ibarra.

Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

En este lugar emblemático del Centro Histórico, llega el 16 de marzo el espectáculo “Call The Police” para revivir los éxitos de la agrupación The Police, interpretados por su guitarrista original Andy Summers.

Salón La Maraka:

Ahí en este antro otrora exclusivo de son afrocubano, los viejos fans recibirán a sus ídolos de Magneto el 20 de enero, y La Única Internacional Sonora Santanera estará los días 27 y 28 de enero. También Motel tocará el 17 de febrero y los veteranos de Elefante, el 18 de febrero.

Vigorosa ola festivalera

La vigorosa ola festivalera de este año arrancará con el Electric Daisy Carnival (EDC), ofreciendo una extensa lista de artistas electrónicos reunidos en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En su primer día, el viernes 24 de febrero, aparecerá Bizarrap, Charlotte De Witte, Diplo, Mariana Bo, Marshmello y Martin Garrix. El sábado 25 continuará el viaje con Deorro, Hana y Tiësto. El domingo 26 será el turno de Galantis, Illenium y The Wookies, además de Tom & Collins.

El esperado Vive Latino (18 y 19 de marzo) en el Foro Sol vibrará en su primer día con Austin TV, Café Tacvba, Caligaris, Los Estrambóticos y UB40. En la segunda fecha detonará las emociones Red Hot Chili Peppers, The Black Crowes, Enjambre, Kinky, Los Bunkers, Los Dynamite, Real De Catorce, Resorte, Tokyo Ska Paradise Orchestra y Vivir Quintana.

El festival chupasangre “The World Is A Vampire” en el Foro Sol celebrará su primera edición con The Smashing Pumpkins; su líder Billy Corgan será el encargado de la curaduría especial de artistas invitados para el 4 de marzo, contemplando las agrupaciones Interpol, Turnstile, Peter Hook & The Light, Deafheaven y las rockeras mexicanas The Warning, además de Ekkstacy, Chelsea Wolf, Margaritas Podridas, In The Valley Below, El Shirota y Acid Waves.

En tierras regias, el Tecate Pa’l Norte llegará los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, con la gran Billie Eilish, Blink-182, The Killers, Austin TV, los Café Tacvba y Panteón Rococó.

El Festival Vaivén de Morelos convidará al proyecto australiano Rüfüs Du Sol y a la cantante sueca Tove Lo (29 de abril).

A su vez, la fiesta del Ceremonia dispondrá de dos fechas en el Parque Bicentenario de la CDMX, 1 y 2 de abril, contando con el rapero Travis Scott, la londinense M.I.A. y el también británico Jamie XX. El Festival Hipnosis en ese mismo espacio, donde para el 4 de noviembre se anuncia a la francesa Melody’s Echo Chamber.

No podía faltar el Hell And Heaven, que retumbará en el foro Pegaso de Toluca el 3, 4 y 5 de noviembre, con el poderío de los suecos Amon Amarth, la brutalidad de los noruegos Emperor y los británicos GBH.

Espacios y shows alternativos

El Foro Cultural Alicia continúa con actividades en 2023, destaca la tocada del post-rupestre Armando Palomas, cantor originario de Aguascalientes que se acompañará del poeta veracruzano infrarrealista Rafael Catana (4 de febrero). La agrupación San Pascualito Rey prepara los festejos por los 20 años del disco “Sufro sufro sufro” (20, 21 y 22 de enero). (https://youtu.be/EdSScGBgcYE)

La empresa Alter Ego Entertainment promete la visita de Sisters of Mercy, legendaria agrupación de rock gótico a presentarse en el Circo Volador el 13 de junio. Por su parte, la promotora Dilemma traerá a Therion el 5 de febrero en el Auditorio BB y a Moonspell el 10 de marzo, en el Circo Volador.

El Foro Veintiocho (avenida Ribera de San Cosme número 28) cobijará a la mítica banda francesa de rock gótico Corpus Delicti (29 de abril). Ahí se celebrará el festival Eutanasia Fest IV el 25 de febrero con la leyenda vampírica The Nosferatu, junto a Orange Sector, Pink Turns Blue, Popsimonova, Vacíos Cuerpos y AD:KEY, entre otros. En ese mismo sitio reventará la banda Green Jellÿ (2 de junio).

Por otra parte, en el Velódromo Olímpico tocará la banda de post-punk bielorrusa Molchat Doma (24 de marzo). Antes, los alemanes Das Ich con su estilo electro-industrial aterrizará el 21 de marzo, en el célebre espacio El Under, ubicado en avenida División del Norte 3003.

No hay que olvidar que en el Pepsi Center del WTC, los texanos Cigarettes After Sex brindarán hechizante show en este espacio junto al Polifórum Cultural Siqueiros de Insurgentes Sur y Filadelfia, el 30 de marzo. En ese mismo tablado estallará Testament y Kreator, el 7 de mayo.