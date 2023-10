“La Pipera”, retrato de la primera conductora de camiones pipa del mundo, en el Ficmonterrey

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- El psicólogo, trailero y ahora cineasta Miguel Pérez Camacho lleva a la pantalla grande la vida de Miriam Ochoa Gallardo, “La Pipera”, la primera transportista de grandes vehículos con materiales y residuos peligrosos que dejó su profesión de médico para llevar grandes camiones por carretera.

El documental, precisamente con el título “La Pipera”, participa en la sección Largometraje Mexicano en la 19 Edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey (Ficmonterrey), que inició el 28 de septiembre y finalizará el 4 de octubre (monterreyfilmfestival.com). Aquí, en 66 minutos, el filme narra el inició de Ochoa Gallardo como conductora, su pasión por los tráileres y el traspaso de su legado a “La Diablita”, con testimonios personales y material de archivo.

Ella finalizó la carrera de medicina. Un día en Celaya, al visitar a uno de sus hermanos, se puso a vender shampoos en una gasolinera y conoció a un camionero, a quien le pidió ver su vehículo por dentro. Después conoció a otro operador, con quien hizo amistad y la invitó a viajar, y contra la voluntad de su familia, ella se fue.

Luego convenció a su amigo de que le enseñara a manejar y la llevó a trabajar con su patrón. Era la década de los años ochenta y nuca más soltó el volante.

A 40 años de conductora, “La Pipera” externa que no es fácil para las mujeres abrirse camino en un sector tradicionalmente reservado a los varones, pero está satisfecha de haber participado para que actualmente haya cada vez más operadoras.

“La Pipera”, ópera prima de Pérez Camacho, ha sido proyectada en más de 15 festivales nacionales e internacionales, lo mismo realizados en México, Estados Unidos como en algunos países de Sudamérica y Asia. El director del filme platica en entrevista:

“Yo inicie en el mundo de los camiones como trailero hace tres décadas y en ese momento escuchaba mucho del personaje, una mujer que andaba por las carreteras mexicanas transportando dos tanques con materiales incluso peligrosos. A mí la verdad se me hacía un relato de ficción, un relato que habían inventado los compañeros, pero cual fue mi sorpresa que un día se me hizo conocer a Miriam, ‘La Pipera’, en un restaurante de carretera y la verdad quedé en shock, y de ahí nació una amistad, la cual me llevó a conocerla más en distintos ámbitos de su vida y conocer un poco de su antecedente de ¿por qué había llegado a estos camiones?”.

El realizador anexa:

“Toda esta historia se ha nutrido durante los últimos 30 años, y pues decidí hacer este documental porque me parece que es muy importante dejar en claro que Miriam es la primera trailera mexicana, la primera en el mundo en manejar materiales y residuos peligros. Esta historia se tenía que contar y nos llena mucho de orgullo saber que Miriam es la primera trailera del país y es una gran mujer mexicana”.

-¿Cómo decidió convertirse, usted, en el director de la película?

-Siempre me ha cautivado la fotografía y desde siempre me gustaba retratar los camiones, y posteriormente me interesé más por la imagen en movimiento, por el video, y conociendo la historia de Miriam dije, bueno: “¡Aquí hay una buena historia!”. Así que decidí entablar plática con ella. Fue en vísperas de su retiro que se lo propuse. Después de mucho ir y venir, ella aceptó y me permitió poder grabar su historia.

Pérez Camacho empezó a rodar la cinta el 1 de enero de 2020 y la concluyó en agosto de 2022:

“Fue un largo camino. Además laboramos durante la pandemia. Miriam decidió no parar porque lo que ella transporta era de vital importancia. Como ella dice, si no llevaba la gasolina, las ambulancias no se mueven; si no llegaba con el diesel a los hospitales, no funcionan las plantas de luz, las calderas, etcétera. Entonces, a pesar de ser una persona de población vulnerable, decidió no parar, y eso nos permitió seguir grabando el documental. Nada más que no contábamos con el equipo completo, por lo cual yo efectué muchas cosas, cómo llevar la cámara, el audio, bueno si tuvimos muchos retos, sobre todo técnicos”.

Acepta que fue complejo narrar la historia de Ochoa Gallardo:

“Es que acumuló durante 40 años muchísimo material de archivo y hay mucha gente que la conoce desde sus inicios y que nos hizo favor de dar testimonio, entre compañeros de trabajo, amigos y gente que la conoce de los restaurantes de carretera. Realmente nos daba para hacer tres películas. Si fue complicado poder sacar el filme que queríamos y mostrar la vida de esta mujer”.

En su recorrido por festivales ha sido bien recibida la película:

“Me parece que hay muchas mujeres que se identifican con Miriam, que se ven reflejadas, porque al final aunque sean mujeres que están laborando en otros oficios, en otras profesiones, se reflejan mucho en la historia de Miriam porque al final es una historia de mucha pasión, de trabajo duro, de no rendirse, y eso ha gustado”.

Y subraya:

“Es una película que cumple con el hecho de que posee el cine: generar emociones. Nos ha ido muy bien en el circuito de festivales, y que esté en Monterrey la verdad es algo increíble, una porque mucho de lo que se grabó fue en el estado de Nuevo León, ya que ella estaba trabajando en una empresa de Nuevo León. Dos, conoce a mucha gente en Nuevo León, que como sabemos es una ciudad muy industrial y que por ende hay muchos tráileres y muchos traileros que siguen a Miriam. Entonces poder exhibir aquí el documental, aparte de ser un honor, nos pone muy felices porque es una plaza muy importante para Miriam, todos los transportistas y para mí”.

El público se puede informar de las proyecciones de “La Pipera” en Facebook e Instagram como Miriam ‘La Pipera”.

Tras el Ficmonterrey, “La Pipera” emprenderá ruta a dos festivales internacionales más: en Canadá, en este mes de octubre, e Italia en noviembre próximo.