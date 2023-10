Evanescence en el Teatro Metropólitan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un poderoso show de rock llenó al Teatro Metropólitan, la agrupación Evanescence dio espectáculo como parte de una serie de presentaciones en el país.

El pasado sábado, la banda estelarizó el festival Pulso GNP en la ciudad de Querétaro, y este 11 de octubre toca turno a Monterrey, Nuevo León.

Amy Lee hechizó la noche del lunes a los primeros pasos en el recinto del Centro Histórico, custodiada por los guitarristas Tim McCord y Troy McLawhorn, la bajista Emma Anzai y el bataco Will Hunt.

El espectáculo para la CDMX consideró leves cambios de rolas a diferencia del encuentro festivalero en tierras queretanas. El Métropólitan brindó dosis intimistas, observar a la banda a la cercanía, al igual del estallido sonoro directamente en los corazones.

La descarga catártica sobrevoló dando apertura en “Broken pieces shine” y “Made of stone”. La cantante velozmente confabuló una conexión con sus fieles en correspondencias mutuas. Los aullidos ensordecedores en el recinto lleno a reventar retumbaron en clamores y coreos incesantes.

La producción diseñó atmosferas apocalípticas, sin pantallas a telón de fondo y parafernalias. En el escenario se extendieron luminarias y lásers ondeaban en escena. Flotando sobre los músicos el logo de Evanescence atrapaba las miradas.

El repertorio de los originarios de Arkansas dirigió “Going under y “Take cover”, adicionando “Part of me”.

Cada uno de los integrantes derrochó gala en ejecución, en el rasgar furioso de las guitarras McCord y McLawhorn, los bajeos espectrales en manos de Anzai y la estruendosa bataca a doble bombo de Hunt. Los cánticos de Amy Lee hipnotizaron alucinantes, aderezando instantes tocando el piano y teclados. En una velada mágica de ensueños se escuchó “Call me when You're sober”, “Lithium” y “Far from heaven”.

El enloquecedor acto desembocó “Better without you”, “Imaginary”, “Wasted on you” y End of the dream”. Se escuchó “Haunted”, “My last breath” y “Cloud nine”.

El avizorando ocaso moduló “Use my voice” y “Blind belief”. El cierre dorado finiquitó en “My immortal”, presumiendo la vocalista en su piano unas muñecas mexicanas artesanales.

La culminación inexorable estremeció en la clásica “Bring me to life”. Amy Lee elevaba la bandera de México juntándose en adiós frenético con todos los Evanescence encaminándose a los filos de la tarima. Honrados en gratitudes huyeron veloz al rugir de las almas reunidas.