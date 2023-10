Pulso GNP: Evanescence, The Flaming Lips y Capital Cities prenden Querétaro

SANTIAGO DE QUERÉTARO, Qro. (apro).- Los corazones queretanos se hicieron uno en el festival Pulso GNP, reuniendo a 40 mil ante las presencias estelares de Evanescence, The Flaming Lips y Capital Cities.

Alrededor de doce horas de celebración musical diseñaron el desfile artístico, abriéndose las puertas del Autódromo de Querétaro a eso de las 13:45.

Tres escenarios edificaron la fiesta sabatina: el principal “Vivir es Increíble”, los alternos “Bacardí” y “Pulso”, adicionando el espacio del humor “Casa Comedy”.

El público mayoritariamente juvenil gozó del encuentro en una planicie, extendiéndose quioscos con refrescantes bebidas, zonas de alimentos y descanso. Transitar entre cada tarima fue ágil. La jornada avanzó en una tarde de cambios de clima, por instantes cálidos y contrastes de ráfagas de vientos.

La extensa fiesta sabatina encendió ánimos con los queretanos Nuno, el rock de los españoles León Benavente y la energía chihuahuense de Midnight Generation.

Los corazones queretanos vibraron en el festival @PulsoGNP, reuniendo a 40 mil ante las presencias de @evanescence, @theflaminglips y @CapitalCities uD83DuDD25uD83CuDFBCuD83CuDF89 pic.twitter.com/vPh6TpdGNz — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) October 8, 2023

Las pasiones ascendieron vía Los Dynamite en “Ready Ready” y “No Me Sueltes”. Hizo lo propio Austin TV rasgando “De la Orquídea y la Avispa”, “Marduk”, “Su Nombre Es El Tuyo” y “El Hombre Pánico”.

Figuró la presentación de los nacionales Allison y Clubz, además del colombiano Sebastián Yatra. Las emociones centellearon con los legendarios Moenia, el buen Siddhartha y Morat, en un espectáculo luminoso de drones y pirotecnia en el cielo nocturno.

Tremendo alucín brindó The Flaming Lips al mando del locuaz Wayne Coyne, tocando “Fight Test”, “One More Robot / Sympathy 3000-21”, “Yoshimi Battles the Pink Robots, Part 1 y 2” y “Do You Realize??”.

Escenografías de arte psicodélico animaron los originarios de Oklahoma. Wayne logró conexión mágica, intercalando disfraces y un montaje de ensueños demenciales, observándose arcoíris flotantes, robots inflables y globos coloridos. Compartió una teatralidad de frenéticas fantasías, sin olvidar introducirse el cantante en una enorme esfera transparente, formando parte de su habitual caracterización. Se escuchó “The Yeah Yeah Yeah Song”, “A Spoonful Weighs a Ton” y “Race for the Prize”.

El esperado regreso a México de Evanescence alcanzó poderoso encuentro cobijado bajo el encanto de la líder Amy Lee. Complació a las multitudes a los ritmos de “Broken Pieces Shine”, “Better Without You” y “Everybody’s Fool”.

El repertorio del ensamble de Arkansas avanzó en “Use My Voice” y “Blind Belief”, sin faltar las clásicas “My Immortal” y “Bring Me to Life”.

Capital Cities capitaneó el finiquito del jolgorio sobrevolando las fronteras de las dos de la madrugada, en energías inagotables de las almas enfiestadas esperando la edición 2024.