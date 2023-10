Playboy despide a Mia Khalifa por sus comentarios sobre el ataque de Hamás a Israel

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Las empresas Play Boy y Red Light Holland Corp despidieron a la modelo libanesa Mia Khalifa por hacer comentarios respecto al ataque de Hamás a Israel.

Mia Khalifa usó sus redes sociales para mostrar su empatía con el pueblo palestino y para cuestionar las políticas de Israel en la Franja de Gaza.

Primero publicó un mensaje que después eliminó, el cual decía: “Puede alguien decirles a los luchadores de la libertad en Palestina que giren sus celulares y filmen de manera horizontal”. Después comenzó a replicar mensajes de apoyo a los palestinos.

Por eso, ambas empresas rompieron relaciones comerciales con ella al calificar de “repugnante” su postura.

El presidente de la firma productora de hongos alucinógenos Red Light Holland Corp, Todd Shapiro, escribió: “Este es un tuit tan horrendo. Considérese despedida con efecto inmediato. Simplemente repugnante. Más que repugnante. Por favor, evoluciona y conviértete en un mejor ser humano.

“El hecho de que estés tolerando la muerte, las violaciones, las palizas y la toma de rehenes es verdaderamente repugnante. No hay palabras que puedan explicar tu ignorancia. Necesitamos que los seres humanos se unan, especialmente ante la tragedia. Rezo para que te conviertas en una mejor persona. Sin embargo, claramente parece que es demasiado tarde para ti”, añadió.

Playboy reaccionó en un comunicado enviado a sus suscriptores donde anunció el cierre del canal de Mia Khalifa con el argumento de que “Mia ha hecho comentarios repugnantes y reprensibles celebrando los ataques de Hamás contra Israel y el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes”.

Sarah Joe O’brien, nombre real de Mía Khalifa, borró el primer escrito. Después comentó que solo quería asegurarse de que hubiera imágenes de su gente derribando los muros de la prisión al aire libre en la que se vieron obligados a abandonar sus hogares para que tengamos buenas opciones para los libros de historia que escriben sobre cómo se liberaron del apartheid…”

Tras el despido, escribió: “Yo diría que apoyar a Palestina me ha hecho perder oportunidades de negocio, pero estoy más enojada conmigo misma por no comprobar si estaba o no haciendo negocio con los sionistas. Culpa mía”.

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023