Ciudad de México (Proceso).- Que Estados Unidos y Sonora llegaran como mancuerna invitada a la 51º edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) no fue por un mecanismo al azar.

Primero porque el país vecino y México cumplieron 200 años de relaciones diplomáticas --y en ese marco se hizo y se ha destacado el anuncio de su invitación al FIC desde principios de año--, y segundo porque Estados Unidos (EU) tiene una relación cercana y comercial --vía Arizona-- con nuestro estado fronterizo Sonora, divididos una franja de 500 kilómetros.

Hoy asimismo ambos países enfrentan una crisis migratoria que se remonta al menos una década atrás (desde el gobierno de Barack Obama), y por ello las autoridades del FIC y el gobierno de EU consideran que el terreno artístico-cultural es una fuerza mayor para estrechar los lazos entre ambas naciones.

Llegan así Estados Unidos y Sonora a la 51 “fiesta del espíritu”, que comienza este 13 de octubre con actividades ininterrumpidas hasta el día 29 en la ciudad Guanajuato, municipios cercanos, otras entidades como Ciudad de México, y de ahí a todo el país a través de la proyección de la televisión pública y canales como el Canal 4 y Tv UNAM.

Es la primera vez, desde que en el año 2000 se implementó la modalidad de país invitado al FIC, que EU recibe la designación, lo cual fue calificado para Proceso por la directora del evento, Mariana Aymerich, como “afortunada”, al aludir a dicha crisis migratoria:

“Me parece una primera vez afortunada, porque siempre encontramos maneras de diálogo, de reflexión; el tema migratorio no es exclusivo de este país, lo es de todo el mundo, por ello buscamos que del lenguaje artístico se comparta, se una, en el ámbito del diálogo y la cultura, Estados Unidos comparte la invitación con Sonora, un estado con el que tenemos también una muy buena relación”.

La funcionaria, quien también es directora de Programación de Festivales de la Secretaría de Cultura, compartió algunas de las actividades de este año, recordando que son los jóvenes y familias las prioridades a la hora de la programación:

“Siempre pensamos en una programación orgánica, atractiva para toda la familia y para los jóvenes, porque son ellos nuestros próximos consumidores, los que garantizan y dan vida a la permanencia del festival; lo anterior además buscando sumar y en otros casos recuperar espacios, como es la Plazuela Mejía Mora, la Plaza Allende, la Plaza San Roque, escenarios versátiles que dan al festival la posibilidad de encontrarnos y reencontrarnos, en especial porque también es un encuentro único a nivel nacional e internacional”.

Sugich. El pop electrónico desde Sonora / Foto:

Estos son algunos de los números que Aymerich dio a conocer para que este año:

108 actividades durante 17 días, que incluirán presentaciones de danza, música, ópera, teatro y artes visuales, con participación de 33 países, más de 2,000 artistas, y a la espera en Guanajuato de alrededor de 350 mil visitantes.

El presupuesto del gobierno federal será de 65 millones de pesos, a lo que se le sumará el presupuesto de Estados Unidos (quien adelantó es de 1.2 millones), más el de Sonora, el gobierno estatal y de Guanajuato. Lo cual avizora al festival con mayor presupuesto en los últimos años, especialmente luego de la pandemia. La cifra total será dada a conocer, como cada año, en la conferencia final del FIC.

Y en torno a la preocupación de las autoridades universitarias de Guanajuato acerca de la presencia de “chinches” en la ciudad, Aymerich afirmó que “en realidad, no se han reportado casos”, y que trabajan de cerca con prestadores de servicios (hoteles y restauranteros) para estar al tanto de cualquier información inconveniente que se pueda suscitar.

En esta misma semana la Embajada de Estados Unidos en México presentó de manera oficial su programación, Silvio González, ministro consejero de Diplomacia Pública, se hizo acompañar de Elizabeth Andion, especialista en Asuntos Culturales; Alejandro Barrón, asesor de Asuntos Culturales para Diplomacia Deportiva; y Winnie Hofstetter, agregada cultural adjunta.

Ahí mostraron el cartel de EU en el festival (que en su versión digital es 3D), además de afirmar que las actividades se basaron en la leyenda de “diversidad, equidad e inclusión” a partir de la celebración por los 200 años de relaciones diplomáticas con México.

La crisis migratoria fue abordada así por González:

“No se puede quitar la realidad de que existen desafíos, y esos retos los estamos trabajando juntos. La semana pasada tuvimos una reunión de seguridad en México, donde se abordó el tema de migración, que es un tema regional, ya que el número de personas que están llegando pasan por México, porque la mayoría viene de América del Sur”.

Y recordó que Ken Salazar, embajador del vecino del norte, respondió entonces a cuestionamientos sobre el muro que el Congreso de ese país exige levantar en la frontera a su presidente Joe Biden:

“Retomaré lo que dijo: ‘Lo importante es crear una frontera que sea moderna y eficiente’, y eso es lo que se está trabajando con el gobierno de México”.

La nueva edición / Festival Internacional Cervantino

“In your face. Arte chicano…”

Estados Unidos decidió dividir sus actividades en el FIC en seis grandes rubros: artes, cine, literatura, música danza y deportes. En total aportarán unos 250 artistas y 30 actividades de diferentes expresiones.

EU inaugurará con una actividad escénica --corazón del Cervantino--: “Broadway va a Hollywood”, en colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. La obra está basada en una representación de piezas teatrales o adaptaciones de “Chicago”, “West Side Story”, “Vaselina” y “El Guardaespaldas”.

En las artes plásticas los estadunidenses envían a Guanajuato la muestra “In your face. Arte chicano después de CARA”, que retoma el nombre de una exposición de 1990 iniciada en Los Ángeles, California, itinerante luego por diez museos de ese país, para llegar en esa década al Museo de Arte Moderno de México y al Museo de América de Madrid, España.

Ahora, en esta nueva versión, incluye obra de artistas vibrantes que abordan temas sociopolíticos en relación con los méxico-americanos, mexicanos y latinos que viven y trabajan en Estados Unidos, enfocándose en la identidad, el feminismo y los derechos civiles.

Entre los creadores están Yreina Cervantes, Carlos Almaraz, Charles “Chaz” Bojórquez, David Botello, Judith F. Baca, Bárbara Carrasco, Roberto Gil, Richard Duardo, Diane Gamboa, Harry Gamboa jr., Esther Hernández, Gilbert “Magu” Luján, Wayne Alaniz, Healy, Carmen Lomas Garza, Leo Limón, César A. Martínez, Juanishi Orozco, Vivian Paredes, Roberto “Beto” de la Rocha, Frank Romero, Linda Vallejo, Salvador Vallejo, Larry M Yañez, Tedy Sandoval, Patssi Valdez, Juanichi Orozco, entre otros.

La muestra estará del 13 de octubre en la planta alta del Museo Casa Conde Rul y hasta el 4 de febrero de 2024.

Curada por la colección de arte de AltaMed USA, la encargada de Asuntos Culturales de la Embajada define así la exhibición:

“Viene de un seguimiento del arte chicano y su evolución desde hace varias décadas, algo que ha puesto mucho empeño AltaMed, que son hospitales que atienden a latinos en Estados Unidos, y tienen esta vertiente; así que esta muestra se divide en historia, el poder de las mujeres, los ‘dreamers’ o soñadores… originalmente la iba a proponer para Bellas Artes a través de la embajada, pero era complicado por los tiempos, entonces se les comentó que teníamos el Cervantino y les pareció adecuado para ello. Tiene óleo, gráfica y diferentes técnicas, algunas esculturas, pero principalmente pintura”.

"El guadalupano#. Expresión chicana / Foto: Colección de Arte Altamed

Sugich

Directo desde Sonora a Los Pastitos cervantinos este 19 de octubre, el artista cuya música oscila en el “synth pop con trap”, “vaporwave” y “bedroom pop”, Sugich, tendrá incursión en la fiesta.

Sus temas representan los altibajos del amor y las relaciones a partir de la sociedad actual, si bien lo destacado de Sugich son los ritmos vibrantes y cálidos en cada canción.

Originario de Hermosillo, el sonorense relató a Proceso la emoción de estar en el FIC:

“En verdad me puse muy contento, conozco el Cervantino, me ha tocado visitar Guanajuato por el festival y me encanta, pero jamás me imaginé estar ahí, es un orgullo. Que escuchen un pop más urbano, quizá para otras audiencias o para que esas audiencias conozcan y compartan mi música, que junto a la de otros sonorenses, estoy seguro que no los vamos a defraudar”.

El artista de 31 años fue incluido por la revista “Forbes” en la lista de “Los mejores 100 lanzamientos” de 2020. Dijo en video-entrevista a Proceso:

“Los reconocimientos ayudan, son una oportunidad para llegar a nuevos públicos, hacer cosas diferentes, todo para mostrar nuestro arte, lo veo así, el estar en el festival es un reconocimiento y estoy seguro que será para bien”.

--Estas dentro de lo que se puede catalogar como pop. ¿Cómo te sientes frente a lo llamado urbano y los corridos tumbados que tanto se escuchan en estos días?

Aymerich. Las cifras más altas / Foto: Festival Internacional Cervantino

--Mi música está enraizada en el pop, pero tiene estas vestiduras de otros géneros como trap o hip hop, pero no uso las letras que parecen estigmatizadas en esos géneros, aunque yo no le veo nada de malo porque suma a la representación de una cultura.

“La música es para disfrutarse en los diversos escenarios de la vida, para cuando te sientes triste, quieres bailar o hasta gritar, este mismo festival por ejemplo es una oportunidad de propuestas. Hay que celebrar todo, las diferentes culturas y emociones”.

Sugich, quien estudió cine en la Ciudad de México y Estados Unidos, desempeñándose como guionista y productor --a su vez guionista y director de sus propios videos musicales--, afirmó que continuara una segunda parte de su tour “Es tan easy ser feliz 2023”, después del Cervantino, en ciudades como Chihuahua, Irapuato y Hermosillo, además de lanzar un nuevo sencillo a finales de octubre con el título “Nueva York”.

--Sé que cantas en español, pero iniciaste en inglés, ¿por qué mirar desde afuera en tu música?

--Inicié cantando en inglés en parte por la influencia del pop que tuve de la década de los noventas, y el rock de los setentas y ochentas, todo lo que escuchaba era en inglés. Pero también desde hace un tiempo canto en español; no es que enaltezca el idioma inglés por haber comenzado así, para nada, simplemente ha sido parte de mi andar y mi transición en la música”.

Entre los temas que podrán escucharse, y que se encuentran en plataformas musicales como Spotify, Apple Music y Youtube, están “Swim”, “Blue”, “Júpiter”, “Niño en la tv”, “Shy”, “Frío”, “Bonito”, “Seduce me”,”Nowhere fast” y “Estrellas”, esta última lanzada hace tres meses, más algunas sorpresas.