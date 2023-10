Michael Buble enciende la Arena México con su “Higher tour”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“¿Qué pasó México”! fue el mensaje de Michael Bublé en español ante una abarrotada Arena Ciudad de México. Más tarde un breve “Cucurrucucú paloma” hizo gritar por lo alto al público.

El crooner canadiense cuya voz recuerda a Frank Sinatra y a las baladas de oro del siglo pasado, realizó la primera de tres fechas en la Arena (restan 13 y 14 de octubre), ello luego de haber pisado Monterrey, Puebla y Guadalajara con su “Higher tour”.

El romanticismo y las bromas —su sello en lo público, y una superación de depresión en lo privado—, se apoderaron de la noche en el escenario de Azcapotzalco.

El más reciente ganador del Grammy a “Album Pop Tradicional” 2023, interpretó los temas con mayores vistas y reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify:

“Feeling Good”, “Sway”, “Home” (uno de sus primeros hits mundiales y de su autoría), “Everything”, “It’s a beautiful day”, “Fever”, el extra en español ¿Quién será la que me quiera a mí?” que enloqueció a los presentes, en especial porque con ese tema anunció que vendría a nuestro país en sus redes sociales, “Cuando, cuando, cuando”, “To love somebody” y “Misses Johnes”.

Un inter de “Cucurrucucú paloma” sosteniendo guitarra en mano antes de entonar un mix de éxitos de Elvis, hizo gritar a toda la Arena, en seguida se escuchó un mix de Trouble / Burning Love / Can’t Help Falling In Love de ‘El rey del rock, y temas de su más reciente material discográfico ‘Higher’ —de ahí el homónimo tour— con canciones como “Smile”, “My Valentine” y “My first, my last, my everything”.

En total un show con 20 temas, el más ávido y completo en sus presentaciones en México.

El espectáculo contó con banda de 24 músicos, tres coristas y al canadiense en impecable traje azul petróleo, que hicieron que la noche para sus seguidores (también hay hombres, a pesar de que su mercadotecnia y producción apuntan a las mujeres) fuera única.

Curioso que esta vez las colosales pantallas voladas de la Arena CDMX, que tanto ayudan a la visibilidad a los de gayola no estuvieran encendidas.

A las afueras del recinto, la Avenida de Las Granjas no lució tan abarrotada de comerciantes como en otras ocasiones, aunque eso sí los vendedores de playeras, sudaderas, gorras y tazas con el “MB” y “Higher tour” hicieron de las suyas con precios relativamente accesibles, desde los 150 a los 350 pesos.

El oriundo de Burnaby, Canadá, dio un show entretenido de principio a fin que no decepcionó. Su contacto con el público, bromeando toda la noche, fue la constante.

Al Showman le restan dos fechas más en tierra azteca, este 13 y 14 de octubre en la Arena, en donde hasta el cierre de esta nota había boletaje al 2x1 vía www.superboletos.com