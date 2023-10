Estreno mundial en Morelia: Documental del ascenso de Petro

Ciudad de México (Proceso).- El estadunidense Sean Mattison --conocido por ser director de fotografía en largometrajes documentales y ganador de un Emmy en el 2021-- realiza el documental “Petro”, donde capta la llegada del primer presidente de izquierda a Colombia, Gustavo Petro, exmiembro del Movimiento 19 de Abril (M-19) y economista, quien tomó posesión el 7 de agosto del 2022 con la finalidad de lograr “la paz” tras 200 años de violencia.

En entrevista por zoom, el cineasta y productor (París, Francia, 1986) radicado entre Brooklyn, Nueva York, y Bogotá, Colombia, dice mostrar la posibilidad de otro tipo de liderazgo en Colombia, “sin caer en la trampa de hacer propaganda para Petro, porque a mí no me interesaba sólo hablar del lado positivo de él, sino también de sus defectos como cualquier líder y cualquier presidente”.

Anexa:

“Por ejemplo, la gente estaba muy ilusionada con Barack Obama, pero él continuó con la guerra en Afganistán. Entonces, puede siempre haber decepción. Yo no quería realizar un documental sobre la presidencia de Petro, sino sobre su campaña presidencial y del movimiento popular que lo impulsó”.

“Petro” (Estados Unidos, 2023), a estrenarse a nivel mundial en la 21 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) --del 21 al 29 de este octubre--, se sitúa en medio de una agitación histórica en Colombia, cuando el senador Gustavo Petro (Ciénega de Oro, 1960) se convierte en uno de los primeros candidatos de izquierda a la presidencia para 2022.

El documental arranca en septiembre de 2021, en el evento de lanzamiento de la campaña de “el político más carismático y polarizador de Colombia” --a decir de Mattison--, y sigue los altibajos del movimiento progresista colombiano así como el histórico ascenso a la presidencia hasta el día de las elecciones.

Campaña contra la violencia / Foto: Cortesía de Guagua Productions

La cinta recoge testimonios de Darío Villamizar (historiador y exguerrillero del M-19), María José Pizarro (senadora colombiana e hija de Carlos Pizarro, candidato presidenciable asesinado en 1990), María Jimena Duzán (periodista), Humberto de la Calle (senador y exvicepresidente de Colombia), Sofía Petro (hija del candidato), Gustavo Bolívar (senador de Pacto Histórico), María Fernanda Cabal (senadora de Centro Democrático), Rodrigo Uprimny (investigador y columnista de “El Espectador”), Iván Cepeda (senador de Pacto Histórico), Alexander Chala (sargento retirado del Ejército colombiano), José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente de España), Juan Esteban Lewin (jefe de redacción de “El País América” de Colombia), Antonio Morales (escritor y periodista) y Francia Márquez (actual vicepresidenta), entre otros.

Mattison codirigió en el 2018 el documental ganador del premio Webby “Mr Wash", la historia del artista plástico autodidacta encarcelado injustamente, cuyo verdadero nombre es Fulton Leroy Washington.

Su documental “Atención! murderer next door” para “The New York Times”, recibió un premio Emmy de noticias y documentales 2021 por Mejor Reportaje en Español. Como director de fotografía ha trabajado en más de una docena de largometrajes en ese género, como “Sophia” (Tribeca 2022) y “Descendant” (Netflix, para quien coprodujo en 2016 la serie sobre crímenes reales “Sour grapes”, y también filmó y produjo la serie de AppleTV+ “The Line”.

La idea

Mattison filmó previamente el corto “Diez años”, donde capturó a Petro durante uno de los períodos más intensos de su vida política, cuando reveló en la Cámara de Representantes los profundos vínculos entre el expresidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares de derecha responsables de atrocidades generalizadas contra los derechos humanos. Rememora a Proceso:

“Hace quince años nosotros como estudiantes, mi productor Trevor Martin y yo, fuimos a Colombia para grabar un cortometraje estudiantil que efectuamos cuando teníamos veintiún años, y en esa época Petro era senador y lo seguimos. Quince años después regresamos a Colombia para proponerle a Petro realizar el documental sobre su campaña presidencial, porque habíamos visto encuestas favorables para él, y también nos parecía una buena oportunidad para contar su historia biográfica, y al mismo tiempo contar un poco el contexto histórico”.

Entonces, siguió a Petro con cámara en mano:

“Hacía eventos masivos en ciudades distintas, a veces en lugares muy lejanos, y debíamos aguantar su ritmo. El viajaba a comunidades indígenas en la selva y a la costa pacífica para juntarse con las comunidades afrocolombianas. Para nosotros el reto fue seguirlo y grabar la máxima cantidad de momentos, pero obviamente era imposible estar con él todos los días de la campaña, además no contábamos con los recursos para viajar tanto.

Mattison. Sin tomar partido / Foto: Instagram

“A lo largo del proyecto me di cuenta que era necesario enfocarnos en otros personajes y en el movimiento alrededor de Petro, para no solamente hablar de él, sino de cómo había llegado ese momento de cambio en el país, y entonces grabamos a la hija de Carlos Pizarro, una aliada muy importante para Petro del Pacto Histórico, y también filmamos con jóvenes que habían protestado durante el estallido social en el 2021. Para mí era muy importante destacar el contexto”.

La finalidad --comenta-- era percibir “ese momento cultural porque la violencia ha gobernado ese país durante doscientos años”.

Específica que “los momentos más interesantes fueron los más íntimos con él, en la camioneta o con su familia en casa o con su hija para entender quién es esta persona, porque verlo de lejos, en la tarima, es una cosa, y verlo de cerca tan íntimamente, es otra cosa”. Y enfatiza:

“Tuve la suerte de trabajar con dos editores colombianos muy buenos, Gustavo Vasco y David Rojas Sánchez. Ellos fueron claves para encontrar el camino para el material de archivo. El proyecto fue un desafío para nosotros, pero al final estoy satisfecho con el equilibrio que logramos tener en el documental, y espero que la gente esté de acuerdo”.

Se le comenta que sin duda el documental es un retrato de toda Latinoamérica, y acentúa:

“En toda América, Estados Unidos, en todo el mundo, estamos muy muy polarizados. Petro es un líder polarizante. Hay mucha gente que lo ama y mucha gente que lo odia. Este tipo de personas son interesantes porque generan mucha emoción, odio-amor, y creo que la historia de Colombia es una historia paralela a los demás países de la región, porque hay movimientos revolucionarios en otros países que se desmovilizaron. En otros países también existe esta dualidad o dinámica entre la izquierda y la derecha. Yo creo que estamos en el mundo yendo así como en dos direcciones cada vez más extremas, y va a ser interesante ver cómo en Latinoamérica los líderes y los gobiernos abordarán esos dos extremos, de intentar juntar al pueblo, a la ciudadanía. Esta historia tiene relevancia para otros países de Latinoamérica”.

Francia Márquez. Testimonio directo / Foto: Cortesía Guagua Productions

En el documental, el presidente Petro dice:

“Para mí la paz es fundamental. Llevamos dos siglos de violencia perpetua. Si uno quisiera sumar todo el dolor producido por el Estado, la insurgencia, el narcotráfico, dos siglos enteros, decenas de guerras civiles, no podríamos soportarlo. El ciclo que nos lanzó a la lucha armada casi en toda América Latina, más que ejemplo del Che Guevara, fue el golpe contra Salvador Allende en Chile, yo era un niño pero ese golpe contra Allende es lo que me despierta, por eso ya cuando cumplí mis 18 años tenía cierta vinculación con el mundo sindical obrero y ahí, a través de ellos, me llegó el contacto del M-19.

“Y a mí la impresión que me dio es que se trataba de una apuesta política muy diferente a la que hacía la izquierda tradicional, no era dogmática, y estaba planteando básicamente una democratización del país. Me pareció que ellos tenían la razón y que por ahí se podía desarrollar un proceso, una revolución, entonces pasé a la clandestinidad total, un revolucionario profesional. El país se manejaba bajo el Frente Nacional, que era una especie de dictadura civil configurada por partidos tradicionales que siempre habían manejado Colombia, desde su inicio”.

--Usted se centra en la paz, el tema de Petro, ¿qué opina al respecto? --se interroga a Mattison.

Ya como presidente / Foto: Agencia Europa Press

--El país lleva décadas con el conflicto armado. Y en 1991 se reemplazó la constitución política de 1886 por la llamada Constitución de los Derechos Humanos. En ese año fue la desmovilización del M-19, y hacia el 2016 se habla del proceso de paz con Juan Manuel Santos con la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). Luego vimos que volvieron las disidencias de las FARC, y el problema sigue igual.

“Petro trata realmente de construir la paz, de una vez por todas, y acabar con el conflicto que lleva décadas, sesenta años. Yo creo que ha estado negociando con los grupos paramilitares, pero no ha sido fácil. No me atrevo a decir que tendrá éxito o no. Para nosotros fue clave hablar de la posibilidad de la construcción de la paz como una ancla para la historia del documental”.

--¿Ya vio el documental el presidente Petro?

--Sí, vio la versión anterior, no la final, y dijo, por medio de alguien, que le gustó. ¡Sólo eso! Me gustaría sentarme con él para ver qué opina. Algún día será, si hay un hueco en su agenda, porque él tiene otras prioridades.

Mattison confiesa que la cinta transformó a todos los que laboraron en ella “porque fuimos testigos de un momento histórico que nunca más se va a repetir, y creo que el documental es muy bueno por eso”. Sigue:

“Hay un esfuerzo popular que se está generando y que lleva décadas con mucho dolor, muchos muertos. Para mí lo más fuerte fue tratar a la gente de los pueblos pequeños o comunidades, que sigue luchando para mejorar su vida. Como extranjero fue muy fuerte poder compartir momentos con esas personas. Estoy seguro que si Petro no cumple con lo que quiere ellos, van a volver a la calle a elegir a otro presidente o presidenta, porque esta lucha es a largo plazo, no es del año 2021. Para reparar el contrato social es un trabajo de décadas, incluso de cientos de años”.

Aborda entonces el hecho de la proyección en el Festival de Morelia:

“No se ha proyectado en otros países todavía. Después la idea es mostrarlo en otros festivales, y luego buscar distribución en Colombia, Europa y en otros países de Latinoamérica, y en México. ¡Ojalá!

“En Morelia se mostrará dos veces. En la primera asistirá el embajador colombiano en México. Así que será un momento interesante para poder dialogar en torno al documental con el público, el cual es muy bueno, porque yo fui dos veces al festival, en el 2009 y el 2013, y quedó en mi mente como un festival muy importante. ¡Así que estoy emocionado!”.