Silvana Estrada: de “Sí me matan” a nominaciones, gira y nuevo disco

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con el don de las composiciones profundas, Silvana Estrada ha dado pasos firmes en la música; en estos días se encuentra nominada a los Premios Grammy Latinos 2023 y primera edición de los Rolling Stone, además de que ha iniciado una gira por Sudamérica, México y Estados Unidos.

Su género no es el urbano que tanto suena en estos días, es el de la canción de autor, y desde ahí se mueve como pez en el agua con temas de su más reciente álbum Marchita. El sencillo ‘Si me matan’, es su aportación contra la violencia a las mujeres, y sus sentimientos sobre el tema más allá de fechas o marchas.

El tema se replicó desde su estreno en redes sociales, y desde ahí se ha convertido en un himno más contra la violencia de género.

La canción la llevó a ser nominada a los premios Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Cantautor; la gala de entrega será el 16 de noviembre en Sevilla, España.

Cabe recordar que, en 2022, Silvana obtuvo el Grammy Latino por Mejor Nueva Artista.

Respecto a los Rolling Stone, está nominada en tres categorías, como Promesa del Año, Mejor Disco (“Marchita”) y Voz de la Audiencia. Esa gala se realizará el 26 de octubre en Miami, Florida (Estados Unidos).

Pero ¿qué significan nominaciones como éstas, en el caso del Grammy Latino, en medio de la situación de violencia en México?, ¿acaso hay algo que celebrar ante una letra que denuncia? en video-entrevista con Proceso, previa a su gira, la veracruzana respondió:

–La canción me tienen orgullosa porque habla de un tema duro y actual. Desde que se lanzó ha hecho su propio camino, ha hecho eco en escuelas, cárceles, refugios y ha roto fronteras. Me honra que sea tocada en estos contextos diversos, incluida una premiación en la que se celebra toda la música.

“Es decir, una premiación puede ser considerado un evento superficial o visto desde el privilegio, pero que los colegas hayan votado por ella me habla de un cambio.”

Y finaliza el tema:

“Además, no recuerdo una canción reciente de denuncia en premiaciones así. ‘Si me matan’ tiene una estructura que sana, sensibiliza desde la música y letra, creo que cubre una herida desde la belleza, esperanza y sororidad, y eso sí tiene su momento de entendimiento y celebración.”

–Tu música es distinta al urbano y todo lo que suena ahora entre los jóvenes, ¿qué piensas de este género?

–La música es un espacio infinito, no hay géneros que deban ser menos o más que otros, la música es un espacio para todos. Sí ha habido una homogeneización últimamente –se interrumpe mientras reformula la idea–, el tema es delicado, porque luego han escrito que a mí no me gusta el reguetón, y eso no es cierto, me gusta el urbano; a los corridos tumbados no les he puesto atención, la verdad; me gusta la salsa y muchos otros géneros. Aclarado eso, pienso que la diversidad siempre va a aportar.

“Por homogeneización me refiero a cómo funcionan los medios de comunicación, el problema es cómo se manejan las estructuras de la música y la masividad, todo debería discutirse. Pienso en el tema de ‘Ingrata’ de Café Tacvba en el que la misma banda entró al diálogo y a la reflexión.”

En el mismo sentido, la artista consideró que hay un error en la generalización de que los jóvenes sólo escuchan tal o cual género, y la prueba es su música. “Somos millones de personas y ahí cabemos todos y todos los gustos”.

La artista adelantó que está trabajando en una nueva producción musical en la que hablará sobre la soledad, el amor y los sentimientos, y que terminará el año con una gira, de la que destacó una fecha en el Disney Music Concert Hall junto a la Filarmónica de Los Ángeles, como parte de un espectáculo dedicado al cancionero de lucha y protesta latinoamericana, lo que la tiene emocionada,

Sobre la gira Sudamericana, tras haber abierto fechas el 11 de octubre en Montevideo, Uruguay, con una presentación aclamada, la artista tiene las siguientes presentaciones, algunos de ellas con boletaje agotado:

Octubre 14, 15 y 17 de octubre en Buenos Aires, Argentina, los tres con sold out en el Teatro Margarita Xirgu; de ahí viajará el 17 a Santiago de Chile; octubre 19 en Río de Janeiro, Brasil, en el Galpão Ladeira das Artes; al día siguiente, en Sao Paulo, en el estadio Meca; y el 24 de octubre en Santiago de Chile, en el Teatro Nescafé de las Artes.

De ahí regresa a México, con fechas 1 y 2 de noviembre en el Conjunto Santander, y para el 6 de noviembre se presenta en el Great Music Hall, en San Francisco, California; el 8 de noviembre en Tucson, Arizona, como parte del Tenwest Festival; para cerrar los días 10 y 12 de noviembre en el Walt Disney Concert Hall, con Gustavo Dudamel y LA Phil.