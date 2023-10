El arte chicano se hace presente en el Festival Cervantino

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Figuras representativas de pueblos indígenas, escenas de una cocina familiar mexicana, del sector obrero, la Virgen de Guadalupe y coloridos campos con mensajes de lucha y resistencia, es lo que define el arte chicano que se adueñó de una casona en el centro histórico de Guanajuato para mostrar al mundo en el marco de la edición número 51 del Festival Internacional Cervantino.

Las obras de decenas de artistas chicanos -residentes o ciudadanos en Estados Unidos con ascendencia mexicana- se concentra en la exposición “In your fase”, en la Casa del Conde Rul, sitio donde se destinaron salas para la exhibición que se divide en tres temas: ¿Quiénes somos? Es complicado, Esta es nuestra comunidad, y ¿Puedes verme? Aquí estoy.

El concepto para documentar visualmente y analizar el Movimiento de Arte Chicano fue concebido en 1980 por profesores y estudiantes graduados de historia del arte de la Universidad de California Los Angeles (UCLA), aunque se concretó hasta 1990 reuniendo obras entre 1965 y 1985. La exhibición CARA (Chicano Art: Resistance and Affirmation) se organizó por la Galería de Arte Wight en la UCLA.

Exposición “In your fase”. Foto: Carmen Pizano

Más de 30 años después de esa primera exhibición, obras del arte chicano comenzaron una gira por diferentes ciudades de Europa: Berlín, Roma, Madrid, y ahora llegó a Guanajuato, como parte de la oferta cultural que tiene Estados Unidos, el país invitado de honor al Cervantino.

Artistas y académicos han escrito ensayos sobre la dialéctica y los contextos políticos y sociales del arte chicano; incluso existe un glosario chicano para términos como “barrio”, “bato o vato”, “pachuco, Pachuca”, “ese”.

En la exhibición pueden encontrarse obras con mensajes feministas, tal es el caso de la serigrafía "A woman´s work is never done: your vote has power”, de Yolanda López, artista que nació en San Diego, California, y murió hace dos años. En general, desde la óptica del arte chicano, la imagen de las mujeres es fuerte.

Exposición “In your fase”. Foto: Carmen Pizano

Artistas chicanos, a través de sus obras, muestran su preocupación por la justicia social y las libertades civiles.

A través de fotografías que se presentan en la exposición se puede apreciar que el arte chicano no se limita a cuadros y pinturas para una galería, sino que forma parte de la ambientación urbana en murales de ciudades como Los Ángeles, California, o barrios de Nueva York y Chicago.

De acuerdo con datos que forman parte de la exhibición, en 1960 el 6 por ciento de los inmigrantes en Estados Unidos eran mexicanos y el 3 por ciento del resto de América Latina, pero para 2018 el porcentaje de mexicanos inmigrantes creció a 25 por ciento. Exposición “In your fase”. Foto: Carmen Pizano