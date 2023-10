"Con las alas rotas", el cortometraje sobre Haydee Reynosa, la bailarina con Síndrome de Papats

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Haydee Guadalupe Reynosa Guerrero tenía ocho años cuando se inició en la disciplina de danza deportiva. La historia de su pasión se cuenta en Con las alas rotas, un trabajo que forma parte del Retodocs para crear un cortometraje de no ficción en tan solo 100 horas, dirigido por el director y productor audiovisual César Parra, y que se presentará este jueves en la Ciudad de México.

El corto relata la conexión entre la danza y Haydee, bailarina con Síndrome de Papats que explora los límites de su cuerpo mientras vive una introspección. Haydee se encuentra inmersa en una dualidad entre el amor y el desencanto. Cada vez que logra un triunfo en un campeonato, su amor por la danza se fortalece, pero cada derrota la lleva al cuestionamiento de su pasión, su valor como persona y el tiempo invertido en esta disciplina.

Parra Méndez abre un diálogo sobre la importancia de hablar de personas con esta enfermedad, un síndrome congénito polimalformativo grave que afecta aproximadamente a uno de cada un millón de bebés. Es esencial destacar la resiliencia y la capacidad de superación de las personas con discapacidad.

El trabajo será presentado este jueves a las 21:00 horas en el Parque México junto a Susurros al sol de Sharón Ordoñez, Máscara de Benjamín Romero, Reflejos de una urbe de Oscar Ozuna y Autómata. Ciudad en movimiento de Héctor Iturbe.

El director realizó la fotografía de Cartas a distancia de Juan Carlos Rulfo, hijo del autor de Pedro Páramo, un documental con un guión de la periodista Melissa del Pozo y que contó la historia sobre cómo médicos y enfermeras servían de emisarios entre los enfermos de covid-19 y sus familiares durante la pandemia.

Reynosa Guerrero regresó a México tras una sobresaliente actuación en la Copa del Mundo de Para Danza Deportiva Kosice 2022, que reunió a 96 competidores de 15 países, en Eslovaquia, justa en la que conquistó un oro, dos platas y un bronce, para un total de cuatro medallas.

“Creo que todo se puede, una silla de ruedas o una muleta no es una limitación, una prótesis es un apoyo y no porque tengas una discapacidad o hayas sufrido un accidente debes dejarte caer, yo no me caí por mi discapacidad, muchos podemos hacer cosas increíbles, yo le recomiendo a otros que le echen ganas, sigan sus sueños y no se dejen vencer por nadie”, mencionó la deportista en una ocasión.