Guillermo Arriaga celebra la diversidad temática de guiones mexicanos

MONTERREY, NL (apro).- El escritor Guillermo Arriaga consideró que una de las grandes fortalezas del cine mexicano es la diversidad temática de sus guiones y consideró que actualmente la industria nacional se encuentra en buena forma.

Entrevistado en el último día de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, el guionista señaló que en el país actualmente hay una profusión de historias que ofrecen una variedad que beneficia a los espectadores, que tienen opciones de dónde elegir en la cartelera nacional.

“Lo más importante que hay en una cinematografía es su variedad: comedia romántica, thriller, terror, drama. Sería muy triste que el cine se redujera solamente a un tipo de visión del mundo”, señaló, momentos antes de presentar su nueva novela “Extrañas”.

Contrario a lo que pudiera suponerse, en el cine mexicano se exploran temas que trascienden la comedia, pues guionistas y directores buscan reflejar diversos fenómenos sociales con propuestas sobre temáticas complejas y duras, dice el autor del guion “Amores Perros”.

“No creo que el cine mexicano se mueva a la comedia romántica, únicamente. Hay películas importantes que tocan temas como narcotráfico, desapariciones, maltrato, soledad que no son, obviamente comedias con romance, pero qué bueno que se hagan. Yo no haría una, y no soy adicto a verlas”, aclara Arriaga Jordán entre risas.

Cuando se le pregunta al escritor de 21 Gramos por alguna propuesta nueva del cine mexicano que le parezca interesante, no duda en responder: “A cielo abierto, la nueva película de mis hijos. Es lo que más me ha gustado últimamente, y ya pronto la verán”.

La película que él mismo escribió y produjo, dirigida por sus hijos Mariana y Santiago Arriaga, es un drama sobre hermanos que emprenden un viaje con motivos de venganza.

A los nuevos guionistas el realizador capitalino les dio un tip valioso: “Termina lo que empieces a escribir. Nunca acaban y no pueden corregir lo que no terminan”.

Adaptaciones complicadas

Luego de una gira por Europa y Sudamérica, Arriaga llegó a la FILMTY a presentar el domingo, último día de la cita literaria, su más reciente novela “Extrañas”, con la editorial Alfaguara, una novela que se va a traducir a varios idiomas.

Al referirse a una posible adaptación al cine de este drama, el escritor capitalino señaló que es difícil llevar a la pantalla grande sus obras literarias, porque las escribe viendo hacia el interior de los personajes.

“Yo no he dicho que mis obras no pueden ser llevadas a la pantalla, pero cuatro millones de dólares me pueden convencer”, dijo, en tono de broma.

Agregó: “No es fácil adaptar las obras literarias que yo escribo porque son hacia adentro y lo que más importante le sucede a los personajes en los libros es al interior, más que afuera, y en el cine siempre tienes que ver lo que se retrata en el exterior. Pero hay quien se ha interesado en mis libros. De hecho, ahora se presenta en el festival cervantino una obra de teatro, en español que ya se presentó en Alemania, basada en ‘El Salvaje’”.

Al referirse a “Extrañas” explicó que es una obra que, a diferencia de sus anteriores, se relata de manera línea, ubicada en Inglaterra de 1781, y con uso de lenguaje que se conocía hasta esa década. El signo de punto se usa solamente en 75 ocasiones, por lo que predominan las comas, y no trae ninguna palabra como qué, aunque, para qué, por qué.

Para escribirla, demoró dos años con ocho meses.