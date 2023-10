Hechizantes The Drums presentando su reciente “Jonny”

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La agrupación neoyorkina The Drums hechizó a sus fieles reunidos en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, dando un vistazo especial a nuevas rolas de su reciente discografía “Jonny” (2023) y un paseo a éxitos inefables.

El líder vocalista con nombre de pila Jonathan y de apellido Pierce emergió para una velada mercurial, cobijado de su inseparable banda en estilística indie rock. El estallido clamoroso de la fanaticada floreció a los acordes de “Are U Fucked”, “Heart Basel” y “Best Friend”.

En veloz avance se rasgó “What You Were” y “Days”. Las pasiones instantáneas de los respetables dibujaron frenética conexión con el ensamble comandado por el buen Juanito (Jonny), aclamado de principio a fin en aullidos afectivos:

“¡Yoni, Yoni, Yoniii!”.

El artista, colmado en gratitud, entregó un ágil show prácticamente sin pausas con “Plastic Envelope”, “Protect Him Always”, “Isolette”, “Book of Revelation” y “Book of Stories”. Sin mayor parafernalia, The Drums hipnotizó en ejecuciones notables, enaltecidas por la energía interpretativa y la buena vibra del cantante rubio, quien de pequeño sufrió represión sexual familiar por ser gay.

The Drums. Foto: Cortesía OCESA / Santiago Covarrubias

El nombre de la banda se delineaba a telón de fondo. Las luminarias elevaron las atmósferas en tonalidades rojizas y violáceas. Coloridos rayos surcaban la escena a través de contraluces, los cuales trazaban las siluetas de los músicos y observándose a Jonny Pierce danzando en cada rincón del tablado, fascinando a los enloquecidos fans paso a pasito.

“Be Gentle” fue acompañada en una marejada de lucecillas de celulares. Acudió un público en su mayoría coetáneos al proyecto musical surgido hacia 2008 en Brooklyn, Nueva York. Se escuchó “In the Cold”, “I Need a Doctor” y “The Flowers”. Entonando “Obvious” y “Money” se avizoró el ocaso en el simulacro de adiós. Un retorno vertiginoso extendió los obsequios de “Meet Me in Mexico” y “Let’s Go Surfing”.

El espectáculo conclusivo perfiló “Better”, “Harms” y (claro) “Little Jonny”, sin faltar resonó “I Don’t Know How to Love”, sacudiendo al final los ritmos de “I Want It All”. El sonriente y satisfecho Jonny Pierce con sus Drums lucían glorificados al filo del escenario, frente al incandescente fulgor vehemente de la gente. Y los tambores callaron, retumbando en los corazones.