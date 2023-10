“La caída de la casa Usher” y Bill Frisell Trio abren el Festival Cultura UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre los programas de activadades de la UNAM, quizá la más esperada del año era el Festival Cultura UNAM, que en su segunda edición abrió este fin de semana con senda ópera: “La caída de la casa Usher” con música de Philip Glass, a la que se sumó el concierto de Bill Frisel Trio, ambas aplaudidas profusamente por el público.

El festival arrancó este sábado con un programa que incluye 80 actividades a lo largo de 23 días (hasta el 22 de octubre) en 31 recintos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), siendo el Centro Cultural Universitario (CCU) el punto central.

Fue justo en el CCU donde se abrió oficialmente el encuentro el sábado por la noche con la ópera “La caída de la casa Usher”, con dirección de la mexicana Laura Reyes, estreno basado en el cuento del escritor estadunidense Edgar Allan Poe, y con música original de Philip Glass, misma que se efectuó en la Sala Miguel Covarrubias.

La ópera minimalista se guió en la música de Philip Glass quien realizó la obra original en un estreno en Chicago (EU) en 1988.

La puesta fue precedida por unas palabras de Jua Ayala, director de Teatro de la universidad, y Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, quienes agradecieron y exhortaron al público su asistencia a los teatros, que tras la pandemia se vieron afectados.

Luego de ello Gerardo Kleinburg dio una introducción a la ópera, especialmente en la música de Glass, para mayor disfrute de los escuchas, recordando que Glass, un graduado de la prestigiosa Julliard, acentuó la música minimalista en esa obra, notable en grandes momentos por las repeticiones, pero aderezada por puntos álgidos y virtuosos, y es justo ahí donde se notó la mano y mente maestra de Glass.

La Sala Miguel Covarrubias lució repleta, y la ópera dirigida por Laura Reyes, con Robert Castro, como director de escena, los tenores Miguel Azueta y Jorge Echegaray, la soprano Mariana Flores, y el bajo Ricardo Ceballos, fue en palabras que se colaron entre el público: una puesta “exquisita”, “bien hecha”, “bien montada”.

Bill Frisel Trio

La presentación del Bill Frisell Trio fue otro de los actos fuertes de apertura. El concierto se realizó en una la Sala Nezahualcóyotl llena en su totalidad, que sostuvo la velada de una hora y 45 minutos de jazz, cuyo final colmó de aplausos al trio.

La leyenda del jazz, Bill Frisell, llegó por primera vez a México en única presentación. Desde que se anunció el mes pasado con entrevista virtual al jazzista, se supo que sería una de los grandes actos del Festival Cultura UNAM, y así sucedió.

Frisell (guitarra eléctrica) se acompañó de Thomas Morgan (bajo acústico) y Rudy Royston (batería).

Bill Frisel Trio. Foto: Niza Rivera

El programa constó de los temas ‘Baba drame de Boubacar Traore, seguida por cinco temas de Frissell: ‘Hour glass’, ‘Valentine’, ‘Leaves’, ‘Winter always turns to spring’ y ‘Keep your eyes open’.

Siguió ‘A flower is a lovesome thing’ de Billy Strayhorn, luego ‘Electricity’ de Frisell, que encendió los ánimos, y ‘Wagon wheels’ Billy Hill/Peter Derose.

Con ‘Aunt Mary’ de Frisell el público quedó cautivado, lo que dio paso a una versión muy especial de la popular ‘What the world needs now is love’ de Burt Bacharach/Hal David.

Tras una despedida en medio de casi minuto y medio de aplausos que pareció eterno, el trío regresó para interpretar los temas ‘Where do we go’ y ‘We shall overcome’.

El festival continuará con diversas actividades destacadas, entre ellas un homenaje al escritor, editor, extitular de la Revista de la Universidad, y quien fuera también colaborador de Proceso, Ignacio Solares, que incluirá dos mesas de diálogo y retransmisiones en TV UNAM.

Encuentro científico-literario

Otro de los encuentros esperados será “Pícnic bajo la sombra”, encuentro científico-literario y musical que ocurrirá a las 10:00 am en el marco del eclipse solar de la noche del 14 de octubre. “Reflejos de Macondo”, un proyecto multidisciplinario en torno al pensamiento de Gabriel García Márquez, el 14 de octubre a las 19:00 horas en el Salón de la Danza del Centro Cultural Universitario.

Y en el cierre la banda chilena Aterciopelados en concierto especial este 22 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl.

Ese mismo 22 también habrá una versión en danza contemporánea e imágenes 3D del clásico “El lago de los cisnes”, de Tchaikovski, dirigida por el coreógrafo español Juan de Torre, pero en la Sala Miguel Covarrubias.

Para conocer la programación completa se puede consultar: https://festival.culturaunam.mx.