U2 inaugura el foro Sphere en Las Vegas con visuales impresionantes (Video)

LAS VEGAS (AP) — Parecía un típico concierto de U2: Dos helicópteros sobrevolaban el cielo estrellado antes de iluminar el desierto de Las Vegas y el líder Bono, cantaba arrodillado el éxito de la banda, "Vertigo" de 2004.

Aunque las imágenes del exterior se veían muy reales, fueron creadas mediante gráficos de piso a techo dentro del nuevo foro inmersivo Sphere. Era uno de los momentos más impresionantes del espectáculo de la residencia "UV Achtung Baby" de U2 en el recinto de alta tecnología con forma de globo que se inauguró el viernes por la noche.

La legendaria banda de rock irlandesa, que ha ganado 22 premios Grammy, actuó durante dos horas dentro del enorme foro esférico de última generación con un audio nítido. A lo largo de la noche, hubo una gran cantidad de visuales atractivos, incluyendo imágenes de caleidoscopio, una bandera en llamas y el horizonte de Las Vegas, que llevaron a los más de 18 mil asistentes al épico viaje musical de U2.

"Qué tarima tan elegante", dijo Bono, quien estuvo acompañado en el escenario el guitarrista The Edge y el bajista Adam Clayton junto con el baterista Bram van den Berg. Luego miró fijamente la pantalla LED de alta resolución que proyectaba una versión más grande de sí mismo junto con algunas manos en oración y campanas.

Bono rindió homenaje al fallecido Elvis Presley, quien por años fue un astro del entretenimiento en Las Vegas. La banda ha rockeado en la ciudad desde 1987, cuando filmaron el video musical de "I Still Haven't Found What I'm Looking For" en la Franja de Las Vegas durante una gira.

"Mira todo esto. … Elvis definitivamente no se ha ido", continuó Bono. "Esto es una capilla de Elvis. Es una catedral de Elvis. Esta noche la contraseña para entrar a esta catedral es: coqueteo".

U2 hizo sentir su presencia en el Sphere de 2 mil 300 millones de dólares, que tiene 366 pies (111 metros) de alto y 516 pies (157 metros) de ancho. Con magníficos efectos visuales, la residencia de 25 shows de la banda comenzó a lo grande interpretando una serie de éxitos que incluyen "Mysterious Ways", "Zoo Station", "All I Want is You", "Desire" y el nuevo sencillo "Atomic City".

En muchas ocasiones, los miembros de la banda U2 eran tan grandes en la pantalla que parecía como si Bono cantara íntimamente para la audiencia de un lado mientras The Edge tocaba su guitarra para otros.

La multitud incluía muchos artistas y atletas: Oprah, LeBron James, Matt Damon, Andre Agassi, Ava DuVernay, Josh Duhamel, Jason Bateman, Jon Hamm, Bryan Cranston, Aaron Paul, Oscar de la Hoya, Henrik Lundqvist, Flava Flav, Diplo, Dakota Fanning, Orlando Bloom y Mario López.

Después de terminar "Love Me Do" de los Beatles, Bono reconoció a Paul McCartney, quien estaba presente, y dijo: "Macca está en la casa esta noche". El cantante exaltó los esfuerzos del propietario de Sphere, James Dolan, por actualizar el panorama de los conciertos en vivo con 160 mil bocinas de alta fidelidad y 260 millones de píxeles de video.

Sphere es una creación de Dolan, presidente ejecutivo del Madison Square Garden y propietario de los Knicks y Rangers de Nueva York. Su primer esquema del foro lo hizo en un cuaderno.

"Pienso que Sphere pudo haber surgido porque Jim Dolan intentó resolver el problema que los Beatles desataron cuando tocaron en el Shea Stadium", dijo Bono. "Nadie podía oírte. No podían oírse a sí mismos. Bueno, la Sphere está aquí. … ¿Puedes oírnos?"

El líder de U2 señaló a la multitud y saludó a Dr. Dre, Snoop Dogg y Jimmy Iovine. En algún momento se emocionó cuando dedicó una canción a la familia del fallecido Jimmy Buffett, que también estaba presente.

Después Bono habló acerca de actuar en vivo primera vez sin el baterista Larry Mullen Jr., quien se recupera de una cirugía de espalda. Felicitó al baterista holandés Bram van den Berg por su cumpleaños y agradeció por reemplazar a Mullen.

"Me gustaría presentarles al único hombre que podía ponerse en sus zapatos", dijo Bono, quien caminó hacia Berg mientras algunos en la multitud comenzaban a cantar "Feliz cumpleaños". Le entregó el micrófono a Berg, quien pronunció unas palabras.

"No nos equivoquemos, sólo hay un Larry Mullen Jr", dijo Berg.

Cuando U2 concluyó el espectáculo, una luz brilló desde el techo y la enorme pantalla comenzó a llenarse con imágenes de pájaros, insectos y reptiles sobre un lago. La banda cerró su primer concierto en el Sphere con "Beautiful Day", que ganó tres premios Grammy en 2001.