“¿Quién manda en México?” una radiografía de las élites del poder, de Miguel Basáñez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- ¿Quién manda en México? es un estudio sociológico que hace una radiografía de las élites del poder en México, su autor Miguel Basáñez, pionero de las encuestas de opinión en nuestro país.

En este libro de Editorial Porrúa, Viridiana Ríos afirmó en su presentación, “se consigna que en México vivimos en un país tremendamente injusto, donde un 36% de la población se mantiene en la pobreza, mientras un 43% en la impotencia de no poder comprar ni su propia canasta básica, en un país donde es difícil salir de pobre, pero casi imposible salir de rico".

Remarcó que López Obrador ha tenido la aspiración de la creación de un Estado de Bienestar en México, pero que todavía no lo ha podido lograr del todo.

Dijo que ha tratado de reducir la separación de la élite gobernante con la base piramidal de la sociedad, pero reclama que los izquierdistas se quedaron quietos con el triunfo presidencial de Morena y no siguieron luchando por una mayor profundización de sus políticas sociales, como quieta se quedó la sociedad civil con el triunfo de Fox, como si su llegada fuera la meta, y no cumplió el panista.

“En el libro se remarca que el triunfo de López Obrador no puede ser la meta de los que por décadas han anhelado un verdadero cambio en el país, que debe ser el inicio de un proceso en esa dirección”, apunto.

Miguel Basáñez en su intervención afirmó que su libro da cuenta estadísticamente que la calidad del derecho aporta el 44% de la riqueza de las naciones, pero que en México el derecho que nos quedó de herencia colonial es un derecho injusto, por lo que no hay por él, respeto y sometimiento feliz, porque la gente no sabe cómo, pero entiende que esas reglas no son las que ayudan.

Miguel Basáñez autor de la "Encuesta Mundial de Valores" y " Un Mundo de Tres Culturas" advierte que los que pueden construir el México del futuro son los trabajadores informales, los binacionales nietos de nuestros campesinos, que envían 60 mil millones de dólares al año a sus familias en México y además los "nómadas" digitales, los campeones de la tecnología que se comunican todo el tiempo.

Lorenzo Meyer al analizar ¿Quién manda en México? y durante su presentación, resaltó que el libro de Basáñez sitúa al crimen organizado, la corrupción y la falta de respeto a la ley como unos de los problemas torales de México.

Al participar en el panel en el Club de Industriales de México donde se presentó el libro, Meyer subraya de la obra del también ex Embajador de México en Estados Unidos que solo el 1% de la población es la que controla los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en nuestro país.

Basáñez puntualizó que no es la élite política, ni empresarial, como tampoco los intelectuales los que mueven a México, sino el 80% de la población que es la clase trabajadora, los que empujan al país.

Informó que, en una encuesta rápida telefónica al pueblo sabio, un 24% opinó que en México manda el crimen organizado, pero que en contraste un 41% dijo que manda López Obrador y solo un 5% los empresarios. A pregunta directa ¿Quién manda en México? remarcó Miguel Basáñez, manda el presidente.

El libro de Miguel Basáñez es un mapeo del poder, un estudio profundo, con datos duros del comportamiento de las élites y el poder en los últimos 35 años, analiza sexenio presidencial por sexenio, con datos y conceptos, con Carlos Salinas, por ejemplo, cuenta el libro:

“El penúltimo punto que me encontré y que no lo tenía en el radar, es un pacto secreto que Salinas hizo con el PAN en 1988, en donde a cambio de que le reconocieran el triunfo al PRI, les ofreció restablecer las relaciones con la Iglesia, devolver la banca, eliminar al ejido, hacer la Comisión de Derechos Humanos y aceptar la formación del INE.Y por último, tampoco me había dado cuenta hasta estar haciendo este recuento, el despido fulminante de Córdova Montoya, tres días después de que quedó designado Zedillo como candidato a la presidencia”.